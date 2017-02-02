

Что может быть лучше, чем после работы собраться с друзьями, поговорить о том о сем, пропустив пару стаканчиков этакого? Правильно, сделать все это еще и во время игры “Угадать за 60 секунд”. Этот уникальный вид досуга в разных странах мира стремительно набирает обороты. Международный проект ACP GAME, частью которого стала игра “Угадать за 60 секунд”, популяризирует интеллектуальный досуг как в Казахстане, так и за рубежом. В интеллектуальных битвах сражаются Россия, Армения, Израиль, Швейцария. За год существования проекта в Казахстане игра завоевала сердца многих людей из различных сфер деятельности, среди которых есть бизнесмены и звезды. Если вы подумали, что это просто игра с вопросами и ответами, то это далеко не так. Это прекрасная возможность познакомиться с новыми людьми, найти тех, у кого с вами общие интересы, а, как мы знаем, время в обычный день выкроить для встречи невероятно сложно, учитывая загруженный рабочий график как представителей СМИ, так и звезд шоу-бизнеса. А также не все же бегать по тусовкам, надо и мозгами иногда шевелить.

Кстати, правила игры очень просты. В составе команды должно быть шесть человек. Ведущий задавал оригинальные вопросы, которые охватывали все области знаний, требовали эрудиции, логики мышления. На каждый вопрос команде давалась одна минута на обсуждение. После участники каждой команды должны были записать окончательный ответ на листочке и передать его ведущему. За правильный ответ команде присуждался один балл. В итоге победителями стали те, кто набрал максимальное количество баллов.

В специальном выпуске игры приняли участие приглашенные гости - журналисты, блогеры, звезды из мира музыки и кино. Среди них Ануар Нурпеисов, Венера Нигматулина, Анвар Джураев, Диана Снегина и другие селебрити. Во время перерыва гости вечера смогли насладиться прекрасным вокалом экс-участницы “Хочу в “ВИА ГРУ” Тамаши Орманбаевой.

Всего было зарегистрировано шестнадцать команд. На первых вопросах чувствовалось напряжение, казалось, было слышно, как кипят мозги у участников. Они досконально пытались зацепиться за каждое слово, которое произносил ведущий вечера - шоумен, телеведущий и продюсер Данияр Батырбаев. Кстати, он очень переживал за всех участников, особенно за новичков, и даже пытался им подсказывать. Правда, не всегда команды могли правильно понять его подмигивания и кивки. Наверняка с опытом навыки понимания улучшатся.

После фразы “Внимание, вопрос” в зале царила тишина. Во время озвучивания задания был слышен лишь звук того, как быстро участники записывают услышанное ручкой на листки. Первый вопрос был следующий: “В письме русскому актеру Михаилу Семеновичу Щепкину в 1842 году Гоголь писал: “Здравствуйте, Михаил Семенович! После надлежащего лобзания поведем вот какую речь. Для успешного произведения сцены в конце “Ревизора” один из актеров должен скомандовать невидимо для зрителя. Это должен сделать жандарм, произнеся по окончании речи тот самый звук, который издается женщинами натурально, не открывая рта”. Что же должен был сделать жандарм?” После старта отсчета времени какие только звуки не стали доноситься от разных столиков. И угуканье, и стоны, одни участники охали, другие ахали. А в итоге Гоголь предлагал жандарму всего-то икнуть. Еще запомнился вопрос про Шерлока Холмса, где командам нужно было отгадать, кому сотрудники музея в Лондоне, на адрес которого каждый год приходит тысяча писем, в ответе указывают имя не работника музея, а самого детектива. А Холмс-то еще тот Дед Мороз, как оказалось.

Атмосфера вечера до объявления старта игры и в ее процессе значительно отличались. Вначале веяло духом обычной вечеринки, стандартного междусобойчика. Но после, когда команды заняли свои пронумерованные столики и начали играть, зал стал похож на казино, где участники, сдавая листки со своими ответами, будто делали ставки. Невероятный азарт.

В этот вечер команда блогеров “Бла-бла Бэнд” стала победителем игры “Угадать за 60 секунд”, большая часть состава команды играла в первый раз. Чемпионами стали Анвар Мухаметкалиев, Анна Королева, Адина Сиражева, Жанна Богомолова, Ерулан Измайлов, Константин Пименов, Диана Шалхарова и капитан - Дмитрий Мостовой. На втором месте команда “Фрилансеры”, почетная бронза у постоянных участников игры “Церебро”. Победителям и самым ярким игрокам были вручены подарки от организаторов и спонсоров. Фото Артема Золотарева и Влада Петрова