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ЛЮБОВЬ И РОК В АЛМАТЫ Последняя страница / Горячие новости

Мария Коленко
В Hard Rock Cafe Almaty прошел благотворительный рок-концерт в поддержку кинопроекта Абделя Фифтибаева “Бойжеткен”

“Бойжеткен” - это необычное кино, оно народное и впервые будет сниматься на деньги простых граждан. Естественно, все по желанию. Каждый неравнодушный может пожертвовать средства на реализацию проекта и получить приятное вознаграждение.
“Почему именно про рок? Таких проектов нет на рынке Казахстана в принципе. То, что мы видим сейчас - это в основном кинокомедии, это не кино, не фильмы, это продукт, чтобы просто поиметь деньги со зрителя. Наше же кино - это искусство, чтобы продвинуть наших музыкантов, показать зрителю, что есть в Казахстане очень много хороших рок-музыкантов, о которых мало кто знает”, - отметил режиссер и продюсер фильма Абдель Фифтибаев.
Как отметил Абдель, команда планировала начать съемки еще прошлым летом, но к тому времени собрать необходимую сумму не удалось. Но ребята не опустили руки, заказали камеру со Штатов и устроили тест-шутинг - сняли небольшой короткометражный фильм и отправили его на разные фестивали, три из которых включили его в свои списки. Однако этот отрывок не имеет отношения к новому проекту.
“Кровь из носа, мы должны снимать этим летом. Весь этот год мы раскачивали проект в соцсетях и другими путями. Если сумма не наберется, я буду продавать свою машину”, - сказал режиссер.
Проект действительно уникальный. Абдель и его команда не отправились к продюсерам за деньгами, потому что не хотят менять стиль своего кино и выпускать что-то подобное тому, что идет сейчас в кинотеатрах. Собственно, это и стало причиной того, что Абдель обратился к обычным людям. Собрать необходимую сумму команда надеется с помощью краудфандинговой интернет-площадки baribirge.kz.

“Краудфандинг - это народное финансирование проекта. Мы создавали площадку именно для таких самородков, которые пытаются что-то делать, у которых есть желание, время, силы, продуманные идеи, но немножко не хватает средств. Мы с каждым своим проектом обращаемся к людям, которые могут поддержать проект. Люди поддерживают проект не просто так, они получают за это вознаграждение. Абдель предлагает футболки в подарок, постеры, диски, роль в массовке, имя в титрах. По сути, краудфандинг позволяет авторам обеспечить себя деньгами, но в ответ они отдают часть проекта. Любой пользователь интернета может стать соавтором проекта. На нашей площадке мы собрали чуть более 600 000 тенге, да, мы собрали их не быстро, не в один день. Но проект нашел свою аудиторию, поддержку. Должно получиться что-то интересное”, - отметила генеральный директор интернет-площадки краудфандинга Анна Таджимуратова.
Цель - собрать 3 миллиона тенге к лету. “Этих денег хватит только на съемку самого фильма. На пост-продакшн этих денег, конечно, не хватит. Наша цель на данный момент - отснять проект, а дальше мы соберем какую-то часть отснятого фильма, минут пять, и уже с этим отрывком пойдем по продюсерам. В принципе, вся моя съемочная группа - это мои друзья, то есть люди своего дела, все из круга кино, профессиональные звукорежиссеры, операторы, световики, и они все готовы работать за идею. Мне, конечно, не хотелось бы использовать их труд даром, потому что это целый месяц съемок по 12 часов в день, конечно, хотелось бы какую-то зарплату им платить, потому что все люди взрослые, кому-то нужно платить аренду, кому-то - еще что. Как минимум надо кормить группу. В день уходит приблизительно 1000 тенге на человека. А минимальная съемочная группа состоит из 20 человек. Наша группа горит, ребята хотят снимать, но нам нужен минимальный бюджет. Мы пытаемся собрать разными путями”, - отметил Абдель.

Абдель Фифтибаев: -Это будет настоящее кино про молодежь, их стремления, про любовь к нашему любимому городу Алматы. Мы ищем актеров, которые еще не засветились на телеэкранах, потому что хочется найти новые лица.
Один из таких путей - провести благотворительный концерт. Поддержать казахстанский кинематограф вызвались лучшие рок-группы со всего Казахстана: Lамры Orchestra, The Fridays, “MONEYКЕНЫ”, Jazz Voda (Александр Галаев) и гости, специально приехавшие из Караганды, Steppefish.
“Всем тем командам, которые сегодня выступают большое спасибо. Музыканты выступают бесплатно, просто чтобы поддержать нас. Потому что это общее дело - мы продвигаем рок-музыку, продвигаем, соответственно, и их тоже. По сценарию фильма у нас будет момент, где мы будем снимать рок-фестиваль, наши музыканты будут играть роль камео”, - поделился режиссер.
Итак, “Бойжеткен”. Этот проект авторы посвящают любимому городу Алматы. Он про настоящую Алма- Ату, ламповую, с алматинскими дворами, арыками, подъездами и подвальными репетиционными базами. Кино без пафоса. Достойно внимания и поддержки. Пожелаем удачи Абделю и его команде и будем ждать “Бойжеткен” на большом экране.
Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 729 раз Просмотров: 729 опубликовал: Verstka 6 апреля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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