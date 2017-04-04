Ольга Шишанова

Проведение ЭКСПО-1993 в корейском городе Тэджон дало толчок развитию научного городка Дэдок (Дэдок Иннополис) в качестве современного центра науки и технологий в Южной Корее. Сотрудничая с промышленностью, университетами и исследовательскими институтами Дэдок Иннополис создает новые локомотивы роста страны. В данном комплексе работают более 60 тысяч высококвалифицированных работников из более 1400 организаций, включая 2700 магистров и докторов наук Международная выставка “Астана ЭКСПО-2017” также может стать для Казахстана не только значимым проектом новейших технологий развития энергетики будущего, но послужить развитию IT-стартапов. При должном приложении усилий со стороны государства, бизнеса и ученых на базе ЭКСПО в Астане может быть создан научный центр, который должен составить достойную конкуренцию Кремниевой долине в США, российскому Сколково или Медиконовой долине в Скандинавии.

Несколько лет назад, опираясь на поставленную президентом республики задачу по созданию международного технопарка, Казахстанская ассоциация IT-компаний предложила создать IT-центр на базе будущей выставки “Астана ЭКСПО-2017”. Заинтересованными в этом оказались и казахстанские бизнесмены, которые поддержали идею воссоздания международного технопарка IT-стартапов. Идея решала сразу несколько задач - она соответствовала концепции послевыставочного использования объектов, утвержденной еще в июле 2015 года. Но главное, давала вторую жизнь освободившимся после проведения ЭКСПО павильонам и другим помещениям, которые после реконструкции могли быть использованы в качестве технологического инкубатора, то есть научно-исследовательского центра, специализирующегося на производстве энергетики, защите окружающей среды и разработке передовых технологий. О чем, кстати, упоминал и напоминал президент Нурсултан Назарбаев в своем предыдущем обращении к народу Казахстана.

Ведь в зависимости от разрабатываемых технологий подобные мощные кластеры - Кремниевая долина в США, научный городок Чжунгуаньцунь в КНР, город Бангалор в Индии и т.п. - издавна существуют по всему миру, сосредотачивая в себе научные лаборатории, коммерческие структуры, промышленные предприятия. Объединяют научные парки, куда в общей сложности входят сотни различных компаний, множество университетов и клиник, где работают тысячи профессиональных ученых, учатся сотни тысяч студентов. Чаще всего такие конгломераты - это город в городе с миллионным населением. Предпосылки создания которого есть и у Астаны.

Так, по мнению экспертов из компании Atameken Business Channel, “это может быть самодостаточный городской район, объединяющий не только научно-технологические, но и культурные объекты. Он будет окружен открытыми пространствами и жилыми комплексами, торговыми, досуговыми и бизнес-объектами”. Ведь не случайно уже на этапе проектирования павильонов “Астана ЭКСПО-2017” была предусмотрена возможность монтажа промежуточных этажей для их рационального использования после завершения выставки.

Плюсом для воплощения такой идеи служит и тот факт, что сегодня в столице Казахстана базируется множество отечественных IT-компаний, которые можно будет объединить “всех под одним шаныраком”. А это - синергетический эффект, к тому же, говорят специалисты, и Назарбаев Университет недалеко, значит, приток молодых специалистов будет обеспечен. Есть свои ученые умы и в регионах, которые также можно будет привлекать в казахстанскую Силиконовую долину.

Вот только управление всей этой IT-структурой должно быть не государственным, все должно происходить только в рамках системы самоуправления. От государства будет достаточно предоставляемых площадей. Потому что, по мнению специалистов, когда действует самоуправление - тогда движение внедрения происходит намного быстрее, чем когда чиновники не понимают, чем они управляют.

И тогда в Казахстане вполне может появиться свой Кремниевый город или, по крайней мере, крупнейший научный центр, сродни тому, что появился по окончании ЭКСПО в Южной Корее в 2012 году, только не имеющий аналогов - тема-то у выставки “Астана ЭКСПО-2017” своя, специфическая. Но для того, чтобы такой центр заработал в полную силу, необходимо привлечение инвесторов, другими словами, необходимо сформировать стартап-хаб, который и будет этим заниматься. С одной стороны, сделать это будет нетрудно, ведь, если создать благоприятную среду, инвестор и сам придет. И тут в качестве важного положительного примера могут непосредственно выступить казахстанские бизнесмены.

С другой стороны, потребуется помощь бизнес-ангелов, потому что любой инвестор не привык вкладывать деньги во что-то просто так, его надо убедить, показать все его выгоды. Пусть для этого и придется преодолеть, может быть, в какой-то степени, чиновничьи препоны, которые зачастую мешают бизнес-движению. Конечно, было бы хорошо, если бы компетентные госорганы проконтролировали это до начала выставки, хотя и сейчас времени остается все меньше, потому что потом, по ее окончании, все рабочие моменты отследить будет гораздо труднее.

Между тем, о необходимости привлечения инвесторов говорил и президент Казахстана на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце 2016 года, предложив на основе инфраструктуры выставки ЭКСПО-2017 открыть международный хаб по развитию “зеленых” технологий. Который, к слову, очень заинтересовал тогда иностранных специалистов. Поскольку на практике это означало не только благоприятные экономические условия работы по “зеленому” направлению в Казахстане, но аккумуляцию передовых глобальных технологий в сфере возобновляемых источников энергии и энергосбережения.

В этом же убеждены и казахстанские ученые, например, по словам ректора ЕНУ Ерлана Садыкова, “благодаря такому подходу казахстанская прикладная наука, развивающая “зеленые” решения, получит мощный импульс для развития, а Казахстан получит реальные возможности построить собственную Силиконовую долину, то есть прямой путь к реальной диверсификации экономики и самый дальновидный антикризисный проект”.

Вот только ответственные за выполнение этого поручения президента государственные органы тоже пока не могут похвастаться наличием хотя бы даже подготовительных работ к организации такого “зеленого” хаба. Возможно, работа идет, но до открытия выставки остается меньше двух месяцев, через пять она закончится, а каких-то предварительных решений в этом плане пока озвучено так и не было.

А ведь для того, чтобы глобальные технологические лидеры могли себя комфортно чувствовать в Казахстане, была выдвинута еще и идея объединения инфраструктуры будущего “зеленого” хаба с создаваемым финансовым центром “Астана”, который также должен будет работать на территории комплекса “ЭКСПО-2017”. Причем он будет функционировать на принципах английского прецедентного права с обязательным изучением и использованием при разработке данного вопроса опыта Дубая. Ведь известно, что британское экономическое право пользуется большим авторитетом во всем мире, а это в свою очередь служит фактором привлечения наиболее продвинутых и передовых иностранных компаний в проекты нового “зеленого” хаба.

При этом одним из самых динамично развивающихся трендов в данной финансовой индустрии обещают стать так называемые “зеленые” финансы, являющиеся серьезным катализатором перехода к “зеленой” экономике и устойчивому развитию. То есть, когда “зеленые” продукты и услуги финансирования учитывают экологические факторы, обеспечивая поддержку экологически ответственным инвестициям в этом секторе.

Таким образом, финансовый центр “Астана” уверенно может стать ядром не только финансовой инфраструктуры Казахстана, но и в дальнейшем финансовым хабом для всего Центрально-Азиатского региона. Если, конечно, соответствующие госорганы республики, которые ответственны за мероприятие, не затянут с поддержкой, в том числе финансовой, этого проекта.

Ну а то, что такой проект буден выгоден, можно судить по тому, как это произошло в индийской Кремниевой долине. Городу Бангалор после проведения ЭКСПО в 2001 году понадобилось всего 365 дней, чтобы на его территории открыли свои представительства 230 международных корпораций, расположились научные центры Sun Microsystems, Intel, Cisco, исследовательский центр компании Google и Microsoft. Излишне говорить о том, какое влияние на экономику своих стран оказали все эти инновационные институты.

Точно так же, как для Казахстана, по данным представителей ряда научно-прикладных групп, работающих в настоящее время над подготовкой ЭКСПО, и чье мнение совпадает с ведущими учеными Евразийского национального университета, ряд направлений развития, которые формируются сейчас в рамках инновационных проектов, могут в перспективе стать ко всему прочему настоящей антикризисной дорожной картой.

По той простой причине, что внимание разных стран к подобным инновационным форумам, где демонстрируются лучшие достижения мировой научной мысли в сфере “зеленых” технологий, постоянно и непрерывно.

Не случайно количество государств - зарегистрированных участников предстоящей выставки в Астане достигло отметки в 115. И не случайно за право провести у себя международную выставку под эгидой ЭКСПО между странами в последние годы была столь жесткая конкуренция. Статус организатора ЭКСПО становится не только элементом имиджа страны, но и открывает новое окно возможностей для быстрого внедрения в собственной экономике самых прогрессивных “зеленых” технологий.

Кстати, первые проявления работы IT-центра благодаря тому, что президент Казахстана поручил, чтобы строительство новых коммуникаций для ЭКСПО-2017 и их управление осуществлялось по принципам “умного города”, с самых первых дней работы выставки должны будут ощутить на себе как раз жители столицы. Для этого в Астане внедряется проект Smart Astana, направленный на модернизацию инфраструктуры города за счет внедрения современных информационных технологий. Появление “умных” компьютерных систем в столице не только сделает комфортным проживание, говорят эксперты “Астана ЭКСПО-2017”, но и обеспечит безопасность гостей и жителей города. Будем надеяться, что программа не даст сбой, как это бывало уже неоднократно, несмотря на уверения чиновников, потому что все решения “умного города” должны будут внедряться на территории выставки ЭКСПО, а для оптимизации энергопотребления будут привлечены новые технологии в сфере энергетического учета. Таким образом, Астана, в которой будут сгенерированы столь яркие инновационные научные разработки, может стать действительно мощным импульсом, неким своеобразным энергетическим толчком для дальнейшего развития не только своей страны, но и всего Центрально-Азиатского региона. Ведь все выставки ЭКСПО, которые проводятся вот уже более полутора веков во всем мире, по своей значимости сравнимы с масштабными экономическими форумами, а по туристической привлекательности - с чемпионатами мира и Олимпийскими играми. И столица Казахстана здесь не исключение. Астана