Алексей Мальченко

Многомиллионный бизнес “зеленых жилетов”, караулящих у обочин дорог Алматы, долгие годы привносил больше хаоса, чем порядка. В прошлом году их все-таки официально объявили вне закона, запустив на рынок одного игрока, которому удалось навести марафет либо создать вид, что в районе новых платных парковок сохраняется полный порядок





Копеечный

бизнес?

“Алматы паркинг” (АП) зашел в южную столицу красиво. Вместо громоздких и уродливых будок они установили аккуратные, современные терминалы, которые работают автономно, не уродуя облик города переплетением проводов. Да и систему оплаты они “доточили” в короткий срок до идеала, что позволило использовать не только почасовую, но и поминутную тарификацию при оплате (правда, если клиент использует мобильное приложение).

Первой точкой на карте, где внедрили и опробовали новые технологии, стал квадрат вокруг Зеленого базара. Справедливости ради стоит отметить, что движение в том районе действительно стало намного живее (по утверждению авторов проекта, на сегодняшний день машинопоток ускорился на 17 процентов), а свободные парковочные места появились, что раньше было редкостью. Затем предупреждающие знаки о “въезде в зону платной парковки” стали появляться на других улицах и площадках города. Если первые шаги они делали с особой осторожностью, вводя в действие по небольшому отрезку в месяц, то теперь темпы роста платных зон многократно ускорились.

Рвение АП охватить как можно большую территорию объяснимо, ведь, несмотря на то, что долевое участие акимата Алматы составляет 30 процентов, все финансовые вливания лежат на плечах АП.

Но уже сейчас цифры позволяют предположить, что в этом дуэте никто не обижен: за прошедший год, завладев всего 4-5 процентами территории, которую ранее занимали их предшественники, АП выплатил городу 250 миллионов тенге в виде налогов. То есть в карманах прежних “парковщиков” оседало до 95 процентов (а это сотни миллионов тенге) прибыли, причем наличными. Куда именно уплыли те деньги, сейчас уже не важно - с этим вопросом пусть разбираются компетентные органы. Другое дело, что последствия от внедрения новой, современной парковочной системы, которую подают в красочной “обертке”, оказались с неприятной “начинкой”, которая по вкусу отнюдь не каждому горожанину...

Крути педали

На сегодняшний день последним из введенных в эксплуатацию платных участков стал отрезок дороги по Наурызбай батыра (от ул. Макатаева до ул. Казыбек би), а число парковочных мест перевалило за отметку 6000. И это далеко не предел! К концу года их обещают увеличить до 10 000. Вскоре платная зона разрастется еще больше, и квадрат займет всю деловую часть города.

“В первую очередь тротуарные парковки будут появляться в квадрате улиц Аль-Фараби - Райымбека - Сейфуллина и Калдаякова, расширяясь от текущих платных парковок”, - сказал директор по информационным технологиям “Алматы спецтехпаркинг-сервис” Роман Налепов.

То есть паркоматы продолжат расти как грибы после дождя, и водителям ничего не останется, кроме как пользоваться этим благом цивилизации, которое обходится в 100 тенге за час использования парковочного места. Тупик? Или все-таки есть варианты? Есть, уверены в городском управлении! Из стен акимата уже не раз звучало предложение, адресованное жителям Алматы, чтобы те передвигались на общественном транспорте или велосипедах.

К слову, как сеть велосипедных дорог, так и число станций аренды муниципальных велосипедов в этом году должны значительно расширить. Но ни одно, ни второе предложение на данный момент не выглядят привлекательными. Возможно, это выход из ситуации, но является ли он адекватной альтернативой авто?

Ралли на дорогах города, которые устраивают автобусники, пугают горожан. Новости о ДТП с участием общественного транспорта уже стали практически ежемесячной нормой. Но даже если не брать в счет шумахеров (чего, конечно, делать нельзя), то все равно остается нерешенной проблема низкого пассажиропотока, из-за которого в час пик общественный транспорт набивается битком.

Если рассматривать как альтернативу велосипед, то этот вариант подходит лишь определенной, очень маленькой группе людей. Тем, кто живет недалеко от работы и, скажем так, перемещается в горизонтальной плоскости. Алматы расположен отнюдь не на равнине, а перепад высоты между северной и южной его частями составляет 300 метров. Несложно представить, каким окажется внешний вид офисного клерка, если он поднимется, скажем, с микрорайона Тастак до БЦ “Нурлы-Тау”.

Премия

за бдительность

Оставшись без права на выбор и не желая (или не имея возможности) отдавать за парковку по 900 тенге в день, автомобилисты начали оставлять свои машины там, куда длинная рука парковочной системы не может дотянуться по определению - во дворах жилых домов. Именно они стали местом для стихийных стоянок, что значительно прибавило головной боли жильцам тех районов, где появились платные парковки.

Как утверждают читатели, столкнувшиеся с этой проблемой не в теории, а на практике, их двор уже с семи-восьми часов утра превращается в автомобильный отстойник. А к полудню число непрошенных гостей становится таково, что они не могут не только выехать со двора, но и во время прогулки протиснуться с детской коляской.

Как в акимате, так и в АП знают о существующей проблеме, и, как говорится в открытых источниках, на данный момент “специалисты ищут способ оградить дворовые территории от нашествия автомобилей”. Тут невольно вспоминается поговорка “Хуже всякого слепого тот, кто не хочет видеть”.

Сколько еще времени потребуется акимату для того, чтобы принять хоть какие-то меры по разгрузке дворовых зон - непонятно. Между тем в мировой практике есть множество приемов, позволяющих в короткий срок решить все задачи. Самое простое - установить шлагбаумы, однако этот прием противоречит правилам благоустройства города. Но можно и не перекрывать проезды, а создать такие условия, чтобы водителям было накладно парковаться в чужих дворах. Например, рассмотреть институт информаторов, “сидящих” на проценте. Алматы разделен на восемь районов, в которых несут службу практически шестьсот участковых инспекторов. В их обязанности и раньше входил обход своей территории в целях сохранения порядка и выявления возможных правонарушителей. Как оно происходит на практике, мы все прекрасно знаем, многие жители города не только не видят регулярного патрулирования, но и не знают своего участкового в лицо. В причинах сложившейся ситуации можно копаться очень долго, возможно, это результат недостаточного финансирования и, как следствие, небольших окладов. Но эту ситуацию можно будет исправить, добавив “премиальные” за дополнительную работу.

Для того, чтобы ограничить доступ автомашин, достаточно установить на въезде во двор “кирпич” - дорожный знак, запрещающий въезд автомашин, но с небольшой поправкой: “въезд только для жильцов дома”. Участковому инспектору совместно с КСК не составит большого труда составить списки жителей, у которых есть собственные автомобили. Дальше остается лишь фиксировать “левые” автомобили и отправлять фото-подтверждение в отдел дорожной полиции, при этом оставляя уведомление о факте фиксации правонарушения под щеткой стеклоочистителя. Возможно, участковые не смогут весь день заниматься одними только незаконными парковками, поэтому им в помощь, а может быть, и на замену, можно предложить добровольцев-информаторов. А кто больше всех осведомлен о происшествиях во дворе? Естественно, пенсионеры - они знают в лицо не только каждого человека, но и кошку. Такой “сыщик” сразу же вычислит “чужака” и выпишет штраф без колебаний.

А чтобы стимулировать новоиспеченных блюстителей порядка, нужно установить вознаграждение, скажем, 30 процентов с каждого зафиксированного нарушения правил парковки.

Даже если взять в расчет минимальный штраф, предусмотренный за нарушение ПДД, - два МРП (4538 тенге), то город получит солидный приток средств в бюджет. Так, по данным дорожной полиции, примерно 17 000 автомобилей в Алматы ежесуточно оставляют там, где парковка запрещена. То есть если все они попадут под прицел информаторов, то за один только день можно будет собрать примерно 77,2 миллиона тенге, из которых 23,2 миллиона - “премиальные”.

Если рассматривать каждое правонарушение в частности, то, возможно, для некоторых автолюбителей штраф в размере двух МРП покажется незначительным, но в конечном итоге он станет невыгодным. Ведь тогда гораздо дешевле будет оставить машину на платной стоянке, заплатив всего 900 тенге. К слову, для тех, кто оставляет машину ежедневно в одной и той же парковочной зоне, АП выпускает месячные абонементы стоимостью 6000 тенге, что в пересчете составляет примерно 200 тенге в день.

С момента запуска АП и предложения установки шлагбаумов прошел год, но на данный момент оперативно лишь строятся новые паркоматы и также оперативно срезаются столбы, заграждения и цепи, натянутые самими жителями, которые устали бороться за парковочное место перед своим собственным подъездом. А попытка отгородиться от проблем, созданных новой системой, воспринимается как нарушение правил благоустройства территории города Алматы. Они гласят, что согласно разделу 2 главы 1 п.16 “...возведение и установка на проездах дворовых территорий балок, блоков и иных ограждений, препятствующих проезду, не допускается”.

Словом, мы стараемся идти в ногу со временем и даже применять продвинутые технологии, только забываем о главном: весь этот опыт европейских стран подразумевает не локальный, а комплексный подход, у нас же он больше похож на выборочный. Только в чью пользу этот самый выбор?

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