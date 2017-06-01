Мария Коленко

Совсем скоро старшеклассники отправятся навстречу взрослой жизни, отпраздновав этот знаменательный день выпускным балом. К этому событию выпускницы готовятся основательно: долго подбирают платья, туфли, прическу и, конечно же, макияж. О трендах выпускного мейкапа, сложностях профессии “визажист” и работе на Казахстанской неделе моды рассказала преподаватель по макияжу, топовый визажист Казахстана, волшебная кисть отечественных и зарубежных селебрити, профессиональный мейкап-артист Марина Рузахунова



- Марина, как вы попали в профессию? - Как-то раз я приехала по приглашению одного очень уважаемого человека в Париж залечить свои душевные раны. Повалявшись недельку в гостинице, погуляв по французским улочкам, посетив все красивые магазины, я задалась вопросом: чем заниматься в жизни дальше? Когда я приехала в Париж, на тот момент уже нигде не работала. А раньше я занимала должности торгового менеджера в разных компаниях и даже успела поработать региональным директором по парфюму и косметике во “Французском доме”. Мой знакомый развернул мне список с различными профессиями, и я ткнула пальчиком в “визажист”, совсем не осознавая, что в скором будущем это станет делом всей жизни. Видимо, интуиция мне все-таки подсказала. И так я пошла учиться. Первый день в школе был незабываемый. Во Франции опаздывать по-казахски на 20-30 минут и оправдываться словами: “Ой, извините, пробка” - не принято. Вот и я в первый учебный день опоздала, мне сказали: “Приходите завтра” - и не впустили на занятие. На следующий день на обучении я была за полчаса раньше всех.

- Тяжело ли вам давалось обучение?

- Занятия шли насыщенно, на французском языке. Был переводчик, который мне суфлировал. Я все конспектировала, ночью приходила в гостиницу и переводила все эти конспекты в нормальные записи. Обучение было трудное, но достойное. После обучения я не сразу начала преподавать. Я даже сначала думала, нужно мне это или нет. Завершив учебу, я не говорила кому-то, что отучилась.

- Профессия “визажист”: тогда и сейчас.

- Первая группа, которую я обучала визажу, состояла всего из пяти человек. Раньше фактически и не знали, что есть такая профессия - “визажист”, тогда она не была столь востребована. Всего по городу было человек 10-15 визажистов, они по именам друг друга знали и были нарасхват. Спустя время потихоньку поток учеников начал увеличиваться, и дело набрало обороты. Потом я попала под то, что, собственно, творится сейчас. Меня познакомили с одной девушкой, которая занималась учебными курсами. Я работала с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00. Это были три группы в день. Из этого потока несколько человек - Адель Ардаширова, Алуа Маулен - выбрали целенаправленно эту профессию. Остальные периодически работали, потом бросали. Я преподаю уже 17 лет.

- Расскажите о вашей работе на Kazakhstan Fashion Week?

- Самый первый конкурс, тогда он еще назывался AFW, отработали 5 визажистов и 10 парикмахеров. За три дня модных показов мы перекрасили в общей сложности 250 моделей. На проекте KFW я многому научилась. Были очень сложные работы, как, например, волосы моделей, покрытые мукой. Мне всегда нравилось работать с неординарными людьми. Самые интересные, которые запомнились, - это Нурлан Туреханов, Айгуль Куандыкова и Сергей Шабунин. Эти дизайнеры всегда ставили какие-то невыполнимые задачи, и их приходилось выполнять. Ответ “нет” их не устраивал. Сложные были и работа, и условия, и макияжи сложные сами по себе. Один раз Нурлан решил на показ в Казахстане нарисовать моделям на висках глаза птиц. “Как вы себе это представляете?” - говорю я ему. Он ответил: “Моя идея - твое исполнение”. Так же, как и Саят Досыбаев. Пришел однажды и сказал: “Мне нужны брови орла”. Причем акварелью нарисованные, волоски чтоб видно было. Еще был случай. Все знают, что дизайнер Куралай Нуркадилова любит яркие смоки айс, яркие брови, красные губы, а сразу после нее Игорь Чапурин выступал. Из 25 моделей Куралай 12 моделей задействованы в выходе Чапурина. Показ идет 10-15 минут. За это время их надо было перечесать, перекрасить и переодеть. И мы с этим справлялись. Когда историк моды Александр Васильев приезжал в Алматы на показы, в тот год участвовал Кирилл Гасилин, московский дизайнер, и он тоже выступал после Куралай. У нее опять был яркий макияж, а Кириллу нужен был натуральный лук. Шоу закончилось, мы поехали ужинать с командой и Васильевым в ресторан. Гасилин подбежал и сказал: “Саша, ты представляешь, она за 12 минут смогла мне перекрасить 15 моделей”. Васильев меня тогда спросил: “Деточка, что вы здесь делаете?”. Я сказала: “Не знаю, работаю”. Вот такая она, жизнь визажиста - красивая, интересная, но в то же время трудная.

- Какой макияж вы бы посоветовали выпускницам этого года?

- В тренде пастельные стрелки - оригинально, необычно, эффектно. Подойдет такой макияж для любого цвета глаз: голубых, зеленых, синих, карих, серых. Это отличный легкий мейкап на выпускной. Стрелки на веках могут быть и более ярких оттенков, в зависимости от стиля, который вы выберете для себя. Классический смоки айс макияж глаз не выходит из моды никогда. Классика на то и классика. Смотря на современные тренды, можно удивиться: блестки будто и не выходили из моды на десяток лет. Вернулись они живенько и влились в общее течение очень естественно. Учтите, что в тренде крупные блестки, а вот обычные блестящие тени пока отходят на второй план. Марина Рузахунова на протяжении долгих лет являлась официальным стилистом Kazakhstan Fashion Week, была стилистом третьего сезона SuperStarKz, МодельKz, благотворительных балов. Сейчас она работает с известными глянцевыми журналами, с российскими и зарубежными артистами, с частными клиентами и дизайнерами из Франции, Голландии, Италии, России.