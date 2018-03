Контентмейкеры Последняя страница Мария Коленко

Впервые в Алматы состоялся фестиваль медиа, бизнеса и культуры Go Viral, который объединил тысячи передовых мыслителей на одной площадке



В течение трех дней на территории Smart point Almaty проходили мастер-классы, круглые столы, панельные дискуссии, видеоконференции и лекции от ведущих спикеров со всего мира из сфер бизнеса, кино, медиа и передовых технологий, также состоялись выступления музыкантов, показ фильмов и множество других полезных мероприятий.

Для удобства посетителей площадка была поделена на зоны: основная сцена, зона мастер-классов и культурная зона. Всем участникам фестиваля на входе раздали программки с подробным расписанием: кто будет выступать, во сколько и на какую тему подготовил рассказ. В одно время на разных зонах мастер-классы проходили одновременно, оттого те, кто пришел узнать подробнее, скажем, о бизнес-идеях и их реализации, не скучали в ожидании нужной им лекции. Кто пришел “вкусить культуру”, также не пропадал на скучных для него выступлениях. Каждый нашел себе событие по душе. Случайных “залетных” на фестивале не было. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо было заранее зарегистрироваться и ждать ответа организаторов. “Алматы - это город, в котором живут новаторы со всего региона. Сегодня мы собрали тысячи людей, чтобы поделиться своими знаниями, опытом, секретами. Сегодня не важно, работаете вы в Москве или Миссури, Алматы или Киеве, самое главное - что у вас есть потенциал”, - отметил в приветственном слове генеральный консул США в Алматы Марк Муди.

Далее на основной сцене музыкант из Лос-Анджелеса Fresh Big Mouf рассказал о том, что он, как и любой присутствующий, может найти творческое вдохновение независимо от того, где он находится, просто предоставив себе возможность играть и выступать.

Было сложно сдержать улыбку при знакомстве с творчеством Fresh Big Mouf. Он забавляется “профессионально”, при этом добиваясь серьезных результатов: на сегодняшний день его работы набрали более одного миллиарда просмотров. Fresh Big Mouf, который известен больше всего своей серией работ BEAT SCOUT, создает музыку из всего! Начиная от парусников и заканчивая уличными фургонами в Лос-Анджелесе или Шанхае. Fresh Big Mouf использует найденные звуки для создания своих прекрасных песен, которые приходятся по душе людям со всего мира.

Режиссер документального кино из Нью-Йорка Гриффин Хаммонд, известный своей серией обучающих видео по созданию инди-фильмов, а также своим документальным фильмом о соусе Sriracha, который был удостоен множества наград, на мастер-классе в Алматы рассказал пошагово, как снять фильм, с помощью какой аппаратуры он создает свои картины, разницу между дорогой техникой и дешевой, показал несколько своих работ и многое другое.

Также на фестивале Go Viral обсуждались следующие вопросы: что заставляет идеи и продукты распространяться так “заразительно”? Что заставляет одни идеи становиться “взрывными”, а другие “потухнуть”, так и не раскрывшись. Как монетизировать контент? Как новости могут не только информировать, но и развлекать? Как отличить подлинный контент от фальшивых историй? Как заставить ваш контент быть увиденным и услышанным во всем мире? Привлекли внимание казахстанские инноваторы, которые представили интерактивные технологические продукты на открытой площадке, где участники смогли ознакомиться с новинками казахстанского и американского рынка, а милейший робот любезно общался с каждым посетителем.

Независимые кинематографисты показали публике новые фильмы, анонсировали предстоящие проекты и обсуждали свою карьеру с начинающими режиссерами. Нуртас Адамбай поделился мнением о том, почему кино важно и необходимо, а также подчеркнул, что всегда готов поддержать начинающих режиссеров, готовых все свое время тратить на создание фильмов. В рамках Go Viral состоится премьера нового документального видео Каната Бейсекеева “Я хочу танцевать”. Это история об алматинском парне, который год назад уехал в США, чтобы танцевать и зарабатывать себе на жизнь. Пять месяцев назад герой этой истории пережил несчастный случай, из-за которого перенес ампутацию ноги. Это история о боли и красоте, о мужестве и надежде. О пути от депрессии и отчаяния до преодоления и борьбы за свою мечту. Композитор, диджей и звукорежиссер Султан Каримов, известный как Farleon, познакомил публику со своей экспериментальной музыкой, включая трип-хоп, хип-хоп и инструментал. И это далеко не все участники фестиваля.

Может ли Instagram заменить другие бизнес-инструменты для продвижения продуктов и услуг? Джон-Тасс Паркер, руководитель департамента политики и управления Instagram, обсудил перспективы развития бизнеса в одной из самых быстрорастущих социальных сетей наших дней. Танцевально-технологический ансамбль из Лос-Анджелеса iLuminate специально приехал из США, чтобы осветить сцену Go Viral. Зрители смогли увидеть, как инноваторы, использующие технологии и социальные сети, могут развлекать и вдохновлять. Украинский журналист и музыкант Альберт Цукренко поделился последними культурными, медийными и музыкальными трендами и рассказал о том, как его старомодное радио и портал cultprostir.ua помогли новому искусству охватить более широкую аудиторию. Закрыл фестиваль лучший независимый музыкант Казахстана Галымжан Молданазар.



