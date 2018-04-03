Мария Коленко

Французский “Праздник музыки” (Fete de la Musique) всколыхнул южную столицу зажигательными ритмами и танцами! Хедлайнером концерта в Алматы, что прошел на открытой площадке Mega Park, стали цыгане из южной Франции - группа Gipsy Mundo Nuevo, исполняющая фламенко



В тот самый вечер, когда алматинцы активно фотографировали двойную радугу, появившуюся на небе после летнего дождя, и постили снимки в Сети, музыканты Тагира Зарипова - “Джаз бэнд Алматы” - проводили последние приготовления к предстоящему концерту. Непогода немного сдвинула начало программы, приуроченной к ежегодному “Празднику музыки”. Публика преданно ждала. Тучи расступились, промелькнули лучи солнца - зазвучали первые ноты. Молодые музыканты - ученики школы Тагира Зарипова - устроили настоящий праздник джаза! Артисты настолько талантливо и музыкально точно передали свое игривое настроение, что зрители не смогли неподвижно наблюдать за исполнением и начали танцевать, по достоинству оценив потенциал подрастающих музыкантов. Так что будущее джаза нашей страны в надежных руках.

Далее публика наблюдала за выступлением хореографа с Кубы Франка Вальдеса и его очаровательной партнерши. Они подготовили танец сальса, сочетающий не только точные латинские па, но и элементы на грани акробатики! FV Dance Studio, основателем которой является Франк Вальдес, на данный момент считается одной из прогрессирующих в Алматы школ по популярным социальным танцевальным направлениям: кубинская сальса, бачата, сон, руэда де касино, афро. За три года своего существования школа воспитала несколько десятков учеников, уверенно выступающих на танцевальных площадках города, а также постоянно участвующих в международных фестивалях по разным странам мира.

Порадовал публику алматинский лайв бэнд “OXFORDЫ”. Группа из шести музыкантов образовалась в 2015 году в Алматы. Команда играет во многих направлениях музыки: от легкого лаунджа до лучших зажигательных танцевальных хитов разных времен и поколений. На “Празднике музыки” также выступил один из самых ярких молодых музыкальных коллективов Алматы - инструментальное трио Atman. В их исполнении прозвучала музыка в стилях фламенко, ретро, джаз, а также авторские аранжировки мировых хитов.

“Праздник музыки” впервые был организован в 1982 году в Париже, а сегодня его отмечают в 120 странах мира. Отличительная особенность мероприятия - оно всегда проходит на открытых площадках города, где каждый прохожий может стать зрителем, а каждый музыкант, профессионал или любитель, может стать участником.

Главная цель “Праздника музыки” - продемонстрировать всю полноту и разнообразие музыкальных направлений и приобщить зрителей любых возрастов и социальных категорий ко всем существующим музыкальным формам самовыражения. А также это культурное событие дает прекрасную возможность установить свободный диалог на языке музыки.

Жители Алматы уже не первый год наслаждаются выступлениями отечественных музыкальных коллективов и с большим удовольствием знакомятся с творчеством французских артистов. В этом году организаторы праздника - Посольство Франции в Казахстане, Генеральное консульство Франции в Алматы и Французский альянс Алматы - пригласили группу Gipsy Mundo Nuevo, чтобы музыканты исполнили для публики цыганское фламенко. Великолепный певец и гитарист, коренной носитель культуры цыганского фламенко Розендо Гомес - лидер группы Gipsy Mundo Nuevo - родился и вырос в Марселе, а уже в возрасте пяти лет начал играть на гитаре. Его крайне выразительный стиль музыки, игры приходится по душе самой разнообразной публике. До создания проекта Gipsy Mundo Nuevo Гомес играл в различных группах, самая известная из них - Gipsy King. Хиты Bamboleio, Marina, Djobi Djoba, Volare прозвучали на концерте в Алматы и были встречены на ура.

В 2013-м специальными гостями “Праздника музыки” стали французский певец Kent, французские диджеи и группа Cotonete. В 2014 году Французский альянс Алматы пригласил молодого французского шансонье Бенжамена Пиа отметить данный праздник с алматинской публикой. В 2015 году на открытой сцене Mega Alma-ata своим творчеством порадовала группа из Франции Stabar. В 2016-м французская группа Epsylon зажгла публику своим выступлением в стиле рок и фолк.



Фото Талгата Галимова