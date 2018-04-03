Сергей Апарин

Три дня журналистов Казахстана учили выживать в районе боевых действий, оказывать медицинскую помощь на поле боя, работать со взрывчаткой и правильно вести себя во время массовых беспорядков.

Изюминкой семинара были практические занятия с “террористами”. Журналистов захватывали спящими в гостинице и в полевом лагере. Пытали в подвале и в ночном лесу. Десантировали с танка и БМП.

Показать отличную боевую выучку и замечательные актерские данные “террористов” и инструкторов, окунуть журналистов в мир кино, но чтобы все взаправду, было совершенно не главным. Хотя и вызвало слезы, нервный хохот и прочие неподдельные всплески эмоций. И даже небольшие травмы психологического и физического характера.

Основная задача семинара Министерства обороны “Военный дискурс” - обучить журналистов не терять головы в критических ситуациях. Речь не о трусости и истерике. Скорее, наоборот. Привить понимание, что даже самый замечательный репортаж не стоит жизни или здоровья журналиста. Что бравада или необдуманная храбрость часто оборачивается гибелью. Причем необязательно самого храбреца - чаще смертью других людей: коллег, заложников, военных, которые идут на выручку.

Правильно вести себя во время захвата, пыток, провокаций, моральной ломки - обязательное умение для современного журналиста, работающего в горячих точках.



Для закрепления теоретических знаний журналисты снарядили тротиловые шашки запалами и взрывателями, заложили их и совершили подрывы. Помимо эффектной картинки это дало четкое понимание, что из себя представляет 200-граммовая тротиловая шашка, чем по звуку она отличается от 400-граммовой, что такое ударная волна, как важно считать взрывы заложенных фугасов и прятать голову и камеру

Главное правило для журналиста - не брать в руки оружие. Страна теряет хорошего журналиста, и армия получает плохого солдата

Десантирование с гусеничной техники, не прерывая репортажа, фото- и видеосъемки, - тоже наука, которую необходимо изучить и отработать все необходимые шаги до автоматизма

Выезд из зоны военных действий на броне тоже требует определенной сноровки и моральной подготовленности - чтобы не попасть под колеса танков и не отрубить конечности люками и прочими механизмами

Лично проверить эффективность курсов выживания для журналистов из Астаны прилетел министр обороны РК С.А. Жасузаков

Если тому, как спасать бездыханного и останавливать кровь, бьющую из крупных артерий, учат в школах, то зашивать рваные раны и крупные порезы журналисты учились впервые. Правда, не друг на друге, а на шкуре свиньи

Военврач Министерства обороны очень доходчиво объяснил, как оказывать помощь тяжело раненому. Остановить кровь, реанимировать при остановке сердца, вынести с поля боя так, чтобы и раненый, и реаниматоры остались в живых

Журналист в гуще массовых беспорядков. Угроза для журналистов - и митингующие, которым может не понравиться работать на камеру, и силовики, которые не будут сортировать в толпе журналистов и хулиганов. На практике отрабатываются навыки общения и с разъяренной толпой, и с силовиками, чтобы работа на баррикадах нанесла минимальный ущерб физиологической целостности

Внутривенные инъекции отрабатывали на своих коллегах и на инструкторах спецназа

Надевать бронежилет - тоже искусство

Зачем журналисту работать со взрывчаткой? Во-первых, чтобы знать, как она выглядит, а значит, реже попадать в мины-ловушки и отличать взрывное устройство от обычных рваных проводов и мусора. Например, тот, кто впервые держит в руках тротиловую шашку, невольно удивится, насколько она похожа на обычный кусок хозяйственного мыла

За несколько минут до нападения террористов

Погрузка на военный борт. Бронежилеты, каски, палатки, спальники, сухпайки и пр. Места для людей оставалось немного

Фото Бориса Бузина