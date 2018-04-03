Ольга Шишанова

В Астане прошел II Евразийский бизнес-форум по переработке отходов и возобновляемой энергии. Основной темой обсуждения стал циркулярный подход к “зеленой” экономике в Казахстане



Последние сто лет планета медленно, но верно превращается в свалку твердобытовых и промышленных отходов. Миллиарды тонн мусора, которые ежегодно оказываются в окружающей среде, особенно, как ни странно, в водах Мирового океана, ведут к очевидным, но пока еще недостаточно изученным плачевным последствиям. По мнению ООН, основной причиной является линейная экономика: добыча - производство - распределение - потребление - отходы.

И выход из этого, считают эксперты, только один - переход к экономике циркулярной (без отходов либо доведения их переработки до 99 процентов), стремясь при этом достичь увеличения как эффективности производства, так и потребления. Однако такой подход, предупреждают эксперты, хотя и даст лучшие результаты, потребует больших инвестиций, и не всякая страна сможет с этим справиться. В Казахстане, например, на сегодняшний день накоплено свыше 100 миллионов тонн ТБО. Разговоры об их переработке ведутся на протяжении всего времени их накопления. Однако пока в стране мало продвинулись в решении этого вопроса, несмотря на вроде бы усиленные меры перехода Казахстана на “зеленые” принципы экономики и запланированное инвестирование в “зеленый” сектор до 2050 года почти одного процента ВВП ежегодно, что равно примерно трем-четырем миллиардам долларов.

Отчего-то в Казахстане этот сектор не считается пока ни интересным для потенциальных инвесторов, ни, соответственно, прибыльным. Возможно, виной всему несовершенное законодательство, которое бы обеспечивало заинтересованность и приток инвестиций, а также отсутствие информационной идеологии по данной теме.

И это несмотря на то, что в стране три года назад утвердили программу модернизации ТБО до 2050 года, пик которой должен прийтись на 2021 - 2030 годы. Главный упор в ней сделан на раздельную сортировку мусора и возможное введение заводов по их переработке, что не должно повлиять на выбросы в атмосферу, как это происходит, например, в Швеции, где ТБО сжигаются на электростанциях. Эта скандинавская страна даже скупает мусор из Великобритании и Италии, Норвегии и Ирландии, чтобы три десятка электростанций, которые занимаются сжиганием ТБО, смогли обеспечить (каждая) почти 40 процентов отопительных нужд населения в городе на 150 тысяч населения.

Для сравнения: энергия сжигания трех тонн твердобытовых отходов, которые утилизируются на шведских электростанциях, эквивалентна энергии, что выделяется при сжигании одной тонны мазута. Правда, чтобы прийти к этому, Швеции потребовалось 40 лет.

В Казахстане же вопрос упирается в возведение заводов по раздельной безотходной переработке ТБО, поскольку уже были прецеденты закрытия таких предприятий после введения их в эксплуатацию ввиду якобы отсутствия сырья. Понятно, что никто из представителей бизнеса не собирается вкладывать деньги в заведомо провальное мероприятие. В то время как на одного человека в республике приходится от 80 до 400 килограммов новообразования твердобытовых отходов в год, что составляет в общей сложности почти шесть миллионов тонн, а к 2025 году эта цифра обещает вырасти до восьми миллионов.

Между тем в Японии давно научились добывать даже драгоценные металлы из тех самых ТБО, что в Казахстане тоннами складируются на свалках, вместо того чтобы приносить прибыль и перестать отравлять атмосферу и окружающую среду открытым сжиганием на полигонах.

Астана