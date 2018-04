Мария Коленко

В Южной Корее прошел один из крупнейших фестивалей - Asia Model Festival-2017, в котором приняли участие модели и дизайнер из Казахстана



Мероприятие, проводимое Корейской ассоциацией моды, за свою 10-летнюю историю стало одним из важнейших событий в календаре мировой светской жизни. Азиатский фестиваль моды объединил под своим крылом конкурс красоты (Asia New Star Model Contest), Неделю моды, конкурс-выставку индустрии моды и красоты, а также азиатский вариант “Оскара” и “Грэмми” (Asia Model Awards). Фестиваль транслировался в 127 странах мира, а телевизионная и интернет-аудитория составила около миллиарда человек. Самым главным отличием Азиатского фестиваля моды от всевозможных светских тусовок является акцент на талантливых молодых людях, достойных мирового признания, но пока никому не известных.

В качестве основной цели проведения конкурса красоты Asia New Star Model Contest организаторы называют поиск новых азиатских и мировых топ-моделей и продвижение их к заключению выгодных рекламных и модельных контрактов со всемирно известными брендами. Импровизированная Неделя моды предоставила возможность молодым азиатским дизайнерам продемонстрировать миру свои коллекции и привлечь внимание крупных мировых байеров. Это происходило и на конкурсе-выставке индустрии моды и красоты, где производители косметики, украшений, средств по уходу за кожей получают признание и награды за свою деятельность в течение года.

Казахстанские дизайнеры были особо отмечены в этом году на Неделе моды в рамках Азиатского фестиваля моды. Так, отечественный дизайнер Мируана Аккас приглянулась строгим экспертам, и они доверили именно госпоже Аккас представлять Казахстан в модном секторе фестиваля.

В нынешнем конкурсе приняли участие представители 25 азиатских государств. В каждой стране-участнице проходил открытый кастинг - любой желающий мог прийти в назначенное время, заполнить анкету и показать себя местным корифеям моды. Прошедшие в полуфинал участники попали в шорт-лист представителей страны для участия в Asia New Star Model Contest. Вся прелесть этого конкурса красоты в том, что он дает реальный шанс всем и каждому попасть на подиум и стать мировой звездой. Отбор на конкурс Asia New Star Model Contest-2017 был абсолютно прозрачным и доступным каждому казахстанцу.

В конце июня состоялся финал для моделей Face of Asia, в который с триумфом вышли 11 участников из Центральной Азии. А общее количество стран-участниц нынче 25, добавились две страны - ОАЭ и Австралия. В этом году Казахстан представили дизайнер Мируана Аккас, а также две модели - Тлеужан Назир и Анель Карабаева.

Давайте обратимся к истории конкурса красоты. Первый Asia New Star Model Contest состоялся 21 января 2011 года в JW Marriott Hotel Millennium Hall (Cеул) среди представителей шести стран - Южной Кореи, Китая, Монголии, Индонезии, Филиппин и Японии. Последние три страны прислали по одному участнику в женскую и мужскую номинацию, Китай и Монголия отправили по три девушки и по два парня, а хозяев представляли 10 девушек и 7 парней. Тогда победу одержали модели из Южной Кореи. Для сравнения, в последнем, на данный момент шестом, конкурсе участвовали пятнадцать стран. Казахстан принимает участие в Asia New Star Model Contest с 2015 года, а сам отбор внутри страны ведется с 2014-го. Прошлогодний Asia New Star Model Contest-2016, проходивший в городе Сувон, стал удачной стартовой площадкой для казахстанских участников. Так, Анастасия Щекотилова заняла почетное второе место, а жюри также отметило казахстанскую модель Айгерим Даулетбекову, которая была выбрана лицом города Сувон.

На конкурсе этого года из стран Центральной Азии было несколько ярких участников, отмеченных жюри. Лицом Азии среди мужчин стал представитель Узбекистана Шахбоз Махмудов. Среди участников из стран СНГ достойно выступили Анель Карабаева, Тлеужан Назир (Казахстан), Алла Экман (Кыргызстан), Анастасия Ухова (Узбекистан), Зарнигор Хусаинова (Таджикистан).

Специальный приз Министерство туризма и культуры Кореи присудило Зарнигор Хусаиновой, предоставив посещение страны в качестве друга в период с 2017 по 2019 год. А Бегенч Гурбансахатов (Кыргызстан) и Сафина Гаибова (Таджикистан) получили призы и титулы от спонсоров фестиваля.



Автор благодарит за помощь в написании материала Марину Гяурову.