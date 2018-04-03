Мария Коленко

Летний театральный фестиваль TheatreHD представил зрителям новую совместную постановку театра “Барбикан” и Toneelgroep Amsterdam “Одержимость” с Джудом Лоу в главной роли



Наш постоянный читатель уже знаком со спектаклями, показанными в лучших кинотеатрах мира в рамках фестиваля TheatreHD. Алматинский зритель который год, не покидая южную столицу, смотрит лучшие спектакли от именитых режиссеров с голливудскими актерами в главных ролях. На этот раз в Esentai Kinopark был показан спектакль по мотивам фильма Лукино Висконти, основанного на романе Джеймса Кейна “Почтальон всегда звонит дважды” и получившего название “Одержимость”. Режиссер Иво ван Хове показал классическую историю об идеализированной любви и ее скоротечности. Если вы помните вышедший в 1943 году фильм Лукино Висконти “Одержимость”, а также смотрели фильм 1981 года “Почтальон всегда звонит дважды” с Джеком Николсоном и Джессикой Лэнг, то общее представление о картине имеете. - Я подумал: с кем бы я хотел работать? Джуд Лоу был первым номером в моем очень маленьком списке. Он немедленно и позитивно отреагировал... Это произошло очень быстро. Мы общались непосредственно друг с другом. Джуд такой спокойный человек - очень открытый, очень искренний, щедрый. Мы говорили о проекте и о многом другом - о кино, театре... Я чувствовал себя с ним как дома, - отметил в одном интервью Иво ван Хове.

Джуд Лоу исполнил главную мужскую роль. Признанный в 2004 году журналом People самым сексуальным мужчиной планеты, в постановке актер перевоплотился в неряшливо одетого бродягу и кочевника по имени Джино Коста. Привлекательность от его героя шла целой волной, так что не только его партнерша по спектаклю - нидерландская актриса Халина Рейн, исполнившая роль возлюбленной Джино Косты Джованну, но и зрители ощутили мощный энергетический порыв.

Для Джуда Лоу эта роль в лондонской постановке стала первой за последние четыре года. История, наполненная драматизмом, силой вне времени, повествует о любовном треугольнике между Джино, Джованной и ее супругом - стариком Джузеппе. Классика жанра, да и только. Между героями Лоу и Рейн искра промелькнула в первую секунду их встречи. Влечение и страсть не заставили себя долго ждать. Обрести счастье в полной мере Джино и Джованне мешал один очень старый, состоятельный элемент - Джузеппе. Его-то и решили персонажи вывести из их “игры в счастливую жизнь”. Прочтение истории получилось у Иво ван Хосе, как говорится, близко к тексту. Декорации сцены не отвлекали от действа, поскольку особо их и не было. Двери - простые квадратные и прямоугольные конструкции, символизирующие стол и стулья, и, в принципе, все. Минималистический антураж был выбран не просто так, а для того, чтобы зрителей не отвлекали излишние детали от происходящей с героями истории. Хотя привлекательность и харизматичность Джуда Лоу и так не позволили зрителям заострить свое внимание не на его персонаже.

Джино привык к свободе, вседозволенности, он, словно маленький ребенок, захотел игрушку - получил, и уже неважно, что она может принадлежать кому-то другому. Он одержим желанием завладеть Джованной, а та в свою очередь хотела настоящего женского счастья, засыпать и посыпаться с любимым человеком и спокойно жить. Однако все желаемое обернулось классическим психологическим триллером о супружеской неверности, убийстве и мужестве. Такие персонажи всегда привлекали зрителей, простые истории о жизни людей из маленьких деревень. От спектакля сложились неоднозначные впечатления. Да, отсутствовало ощущение искусственности происходящего. И со стороны технической составляющей все было на высшем уровне, ощущение движения машины, бегущего со всех ног героя - все было динамично. А некоторые сцены - эмоционально яркие, но выглядело все очень скучно, порой затянуто. Игра Халины Рейн понравилась не меньше исполнения Джуда Лоу. Ее Джованна получилась пластичная, страстная, при этом стыдливая. Сочетание несочетаемого. Но вот не было ощущения единого целого спектакля, словно смотришь отдельные фрагменты, зачем-то объединенные в одну постановку. Хоть некоторые сцены были и вправду затянуты, сложилось впечатление, что режиссер убрал что-то эффектное, значимое, оставив зрителям наслаждаться “пилотом”.

Иво ван Хове - один из самых успешных и востребованных режиссеров нашего времени. Он является режиссером мюзикла Дэвида Боуи “Лазарь”, американская премьера которого состоялась за два дня до смерти певца. Спектакль “Вид с моста” (по пьесе Артура Миллера) в постановке ван Хове получил девять номинаций на престижную театральную премию Tony.