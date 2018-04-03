Сергей Апарин, Мария Коленко

Госсекретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова приняла участие в открытии XXVI фестиваля искусств “Славянский базар” в Витебске, стартовавшего 10 июля. На главной белорусской сцене выступила наша соотечественница Роза Рымбаева, а юный талант Ержан Максим стал обладателем второго места на XV международном детском музыкальном конкурсе “Витебск-2017”, проходившем в рамках фестиваля



За эти годы мероприятие стало неотъемлемой культурной частью Беларуси. Насладиться красочным шоу, стать свидетелем грандиозных выступлений популярных артистов, поболеть на песенных конкурсах за “восходящих звезд и звездочек” сцены съезжаются тысячи зрителей из разных стран. Вчера, 17 июля, состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля, но на этом он не заканчивается. Вплоть до 19 июля гостей ждет еще много интересных концертов и выступлений. Александр Лукашенко, Мария Магильная

Теперь по порядку. 17 площадок, 160 программ, гости из 36 стран мира. В первый день фестиваля, 10 июля, состоялась жеребьевка участников XV международного детского музыкального конкурса “Витебск-2017”, проходившего в рамках “Славянского базара”. Конкурсанты в возрасте от 7 до 12 лет не просто вытягивали счастливые номерки. Для молодых дарований была проведена целая церемония награждения, которую провела заслуженная артистка России, популярная певица Варвара. Дети получили не только заветные номерки, но также грамоты и медали с символикой фестиваля. А после отправились готовиться к выступлениям. Тем временем на главной площадке фестиваля - летнем амфитеатре, вместимость которого составляет более 6000 мест, состоялся концерт певицы Зары в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарикина. 11 июля стартовал собственно XV международный детский музыкальный конкурс “Витебск-2017”, где юные артисты исполнили национальные хиты. География конкурса уже давно вышла за пределы славянских стран. К примеру, в этом году приняли участие представители США и Кубы, а общее число конкурсантов составило 21 человек.

В этот же день на фестивале была представлена программа “Театральные встречи”. Первым спектаклем, который увидели зрители, стал соло для звезды с оркестром “Джуди” в показе театрального агентства “АРТ-партнер XXI век” (Россия), главную роль в котором сыграла Нонна Гришаева. Серия выставочных проектов также была представлена на фестивале в этот день. Так, в художественном музее была презентована коллекция оригинальных поясов XVIII - XIX веков “Золототканый шелк, бесценный по работе” - средневековые пояса из частной коллекции. И там же открылась интерактивная выставка “Запах жизни. Чудеса парфюмерии”. А вечером публику ждал сольный концерт Григория Лепса, билеты на выступление которого были распроданы одними из первых.

12 июля зрителям было показано сатирическое шоу “Однажды в России”, а также любители поп-музыки смогли насладиться выступлениями популярных артистов на гала-концерте “Я ЛЮБЛЮ FESTИВАЛЬ!”, в котором приняли участие Стас Пьеха, Нюша, Дмитрий Колдун, Саша Немо, Макс Лоренс. Так же прошел второй день детского конкурса “Витебск-2017”, на котором участники исполняли песни по собственному выбору. Очаровала обаянием и сразила мастерством пения 12-летняя белоруска Мария Магильная. Девочка стала обладательницей Гран-при конкурса. Свою награду она получила из рук президента Беларуси Александра Лукашенко на торжественной церемонии открытия фестиваля “Славянский базар”, что состоялась 13 июля. По итогам конкурса лауреатом первой премии (денежный приз три тысячи долларов) стал Эрик Мкртчян из Армении. Вторую премию и две тысячи долларов разделили Сесил из Болгарии и Ержан Максим из Казахстана, а третью премию и одну тысячу долларов - россиянка Екатерина Кретова и македонка Мария Спасовска. Ержан Максим

Далее в грандиозном праздничном концерте приняли участие Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, Методие Бужор, Александр Панайотов, балет Сергея Мандрика Street-Jazz, шоу-балет “Сенсация”, ALEKSEEV, Тимур Мирошниченко, группа LONDONBEAT из Великобритании, грузинский ансамбль “Алило”, Лайла Ибрагим (Египет), Крис де Бург (Ирландия), Хулио Иглесиас-мл. (Испания), Константин Москович (Молдова) и многие другие. Помимо насыщенного музыкального шоу были представлены участники XXVI международного конкурса исполнителей эстрадной песни “Витебск”. В этом году народная артистка Грузии и России Тамара Гвердцители стала лауреатом специальной награды “Через искусство - к миру и взаимопониманию”. С 14-16 июля прошла плеяда красочных музыкальных и театральных выступлений, таких как “Вітае Украiна”, юбилейный концерт ансамбля “Сябры”, “Золотой хит”, “Александр Зацепин. Есть только миг...”, сольный концерт Стаса Михайлова с программой “Лучший день”.

Постановка Московского театра на Юго-Западе известной трагедии Шекспира “Макбет” и драма “Мужской аромат” от компании “Маскарад”, несколько спектаклей для детей в “Кукольном квартале” и представления уличных танцоров, фаерщиков - это и многое другое застали гости фестиваля.

Участники конкурса молодых исполнителей 15-16 июля сражались за звание лучшего. Имя победителя было объявлено 17 июля на торжественном закрытии XXVI международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске”. Главным событием вечера стал гала-концерт, на котором выступили хэдлайнеры всего фестиваля и новоприбывшие гости: Глеб Матвейчук, Валерий Меладзе, давший сольный концерт перед церемонией, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили и многие другие. А также состоялось награждение победителей международного конкурса исполнителей эстрадной песни. По итогам белорус Егор Шаранков и украинец Влад Сытник набрали равное количество баллов - 151. В четверку лидеров также вошли исполнители из России и Сербии. В ночь с 17 на 18 июля состоялся концерт группы “Руки Вверх”, отмечающей 20-летний юбилей.

Сегодня вечером, 18 июля, в летнем амфитеатре пройдет сольный концерт Егора Крида, а после - Гала-концерт “Шансон ТВ - Все звезды”. Завтра с главной сцены “Славянского базара” прозвучат рок-баллады Александра Васильева и группы “Сплин”. Музыканты подготовили новую программу под названием “Ключ к шифру”. Пропускать не рекомендуем.



Фото: http://www.belta.by и https://sputnik.by



Витебск