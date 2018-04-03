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Крутить педали по-французски Последняя страница

Мария Коленко
В минувшее воскресенье Генеральное консульство Франции в Алматы организовало гуляния на Коктобе в честь национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии. Темой вечера стала велогонка “Тур де Франс”, и выбрана она была не случайно. В 1817 году (200 лет назад) был создан прототип велосипеда такого класса и уровня, который сегодня мы видим на наших дорогах

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День взятия Бастилии традиционно проходит во Франции 14 июля. Национальный праздник, который уже несколько лет отмечают в Казахстане с большим размахом, состоялся благодаря генеральному консулу Франции в Алматы мсье Патрику Ренару. Каждый год он объединяет на одной площадке множество гостей из разных сфер. В этот день нет никаких преград, конфликтов и прочих неприятных моментов. Этот праздник призван только веселиться, доставлять радость, удовольствие и обмениваться новыми мнениями, идеями, позитивом и энергией.
Каждый год организаторы выбирают определенную тему празднования, которая раскрывает все уникальные особенности, все традиции, легенды - все то, что может показать нам Франция здесь, в Казахстане. Партнеры мероприятия стабильные, и их количество с каждым годом только растет.
- Праздник Дня взятия Бастилии мы организовываем в четвертый раз на Коктобе. Более 50 партнеров поддержали наше событие. В этом году мы решили выбрать “Тур де Франс”. Потому что для нас это очень символичное спортивное мероприятие. Как вы знаете, это событие, впервые организованное в 1903 году, позволяет спортсменам со всего мира, а также нашей команде “Астана”, состязаться на протяжении 21 этапа и преодолевать около 3500 километров. Наблюдая за гонкой по телевизору, зрители знакомятся с живописными пейзажами Франции. Для нас это еще и пропаганда нашего туризма, - рассказал Патрик Ренар.
“Тур де Франс” - это третье по величине событие мирового масштаба, которое проводится во Франции. Вся тематика мероприятия была выполнена в стиле самой знаменитой велогонки для того, чтобы познакомить гостей еще с одной страницей жизни Франции.
Специально для праздника в Алматы организаторы пригласили директора Международного фестиваля по экстремальным видам спорта FISE Матье Клавье, который приехал не один, а с лучшими райдерами BMX. На праздничном вечере гостям удалось понаблюдать за экстремальными пируэтами и даже за мини-стриптизом на велосипедах.

 

 

- Я очень рад присутствовать сегодня здесь, среди вас, на прекрасном празднике, на знаменитой горе Коктобе в Алматы. Те несколько дней, которые я провел в Казахстане, просто очаровали меня! Город Алматы прекрасен. Также он позволил мне открыть истинный интерес казахстанской молодежи к BMX и скейтборду. Сегодня здесь я представляю FISE - это фестиваль, который объединяет все экстремальные виды спорта, такие как скейтборд, BMX, роликовые коньки, фристайл на горных велосипедах и вейкборд. Данные виды спорта стремительно развиваются в течение последних 20 лет, это еще и возраст FISE. Учитывая столь бурное развитие данных видов спорта, международные федерации вынуждены были проявить к ним интерес и учредить, в частности, Кубок мира по BMX-фристайлу, эксклюзивным организатором которого на сегодняшний день является FISE.

 

 

Турнир FISE Word Series включает в себя Кубки мира по данным видам спорта, которые проходят в различных странах мира, таких как США, Китай, Канада, Франция, Венгрия. Я надеюсь, что в будущем пройдет и в Казахстане. От всей души я хотел выразить надежду иметь честь организовать один из этапов FISE здесь, в Алматы, а также способствовать развитию наших видов спорта среди местной молодежи. Таким образом, акимат города Алматы имел бы возможность принять несколько Кубков мира по олимпийским видам спорта в южной столице, так как Международный олимпийский комитет в течение 12 последних месяцев объявил включение скейтборда и BMX-фристайла в программу Олимпийских игр в Токио в 2020 году, - отметил Матье Клавье.

 

 

Столы ломились от угощений, вино и вкуснейшие коктейли лились рекой, а пиво подносили прямо в очереди за шашлыком. Это ли не прекрасный сервис? Небольшой дождик ни капли не омрачил впечатление от мероприятия. Лучшие казахстанские диджеи неустанно ставили треки и даже сумели посостязаться в баттле с танцорами. Розыгрыш призов от партнеров, лотерея с кучей подарков, танцы и тематические фотозоны, дегустация угощений - и все это на горе Коктобе, с которой открывается прекрасный вид на город. Завершилось празднование красочным салютом.


Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 14358 раз Просмотров: 14358 опубликовал: Ruslan 20 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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