Александр Мироглов

Воины аэромобильных войск Казахстана окончательно вернули гордое звание “десантник”. И, по словам командующего Десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) ВС РК генерал-майора Алмаза Джумакеева, сегодня его подчиненные готовы показать себя не только в реальных боевых конфликтах, но и при миротворческих операциях самой большой сложности. Казахстанские журналисты убедились в этом, побывав на одном из полигонов Алматинской области



Как вы яхту

назовете...

Несмотря на то, что с самого момента обретения Казахстаном независимости подразделения десантных войск никуда не девались и бессменно несли службу по охране безопасности и суверенитета страны, само понятие “десантура” стало постепенно забываться.

Дело в том, что еще в 2000 году аббревиатура ВДВ в нашей стране существовать перестала. Случилось это после того, как указом президента РК на базе 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады были созданы Мобильные силы Вооруженных сил Республики Казахстан. В 2003 году на основании директивы министра обороны Республики Казахстан мобильные силы переименованы в Аэромобильные войска ВС РК.

По словам нынешнего командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Казахстана генерал-майора Алмаза Джумакеева, бойцам в тельняшках и голубых беретах название их рода войск нравилось не особо. Но приказы в армии не обсуждаются. Однако, каждый раз слыша сокращенное название рода войск, звучавшее как “аэромобильщики”, десантники в душе верили, что все вернется на круги своя.

- В 2015 году на военном совете Верховным главнокомандующим Нурсултаном Назарбаевым было предложено переименовать Аэромобильные войска. Он понимал и был согласен с тем, что существовавшее название ни солдатам, ни офицерам не нравится, - рассказывает Алмаз Джумакеев. - На сегодняшний день некорректно нас было бы сравнивать даже с Воздушно-десантными войсками России. Их ВДВ и наши ВДВ - это большая разница, и мы все равно всегда были бы на втором месте. В первую очередь потому, что у них больше техники и людей, у нас - поменьше. И президент сказал: “Назовитесь так, чтобы стоять в одной ячейке, но чтобы осталась аббревиатура десантных войск”. В то время министр обороны Имангали Тасмагамбетов предложил заменить слово “воздушные” на “штурмовые”. У нас ведь есть штурмовые бригады. И предложил назвать Десантно-штурмовые войска. Так аббревиатура десантников вернулась. В этом году приказом министра обороны мы полностью переименовались. В нашем составе несколько бригад, как десантно-штурмовых, штурмовых, так и артиллерийско-штурмовых. Есть полки боевого и тылового обеспечения. Сегодня мы тот род войск, который может самостоятельно выполнять любые задачи, поставленные Верховным главнокомандующим и Министерством обороны. Генерал-майор Алмаз Джумакеев



Новые вызовы

Возвращение в название рода войск слова “десантные” - лишь малая часть тех перемен, которые произошли в последнее время в ДШВ.

По словам командующего, в свете того, что тактика военных конфликтов изменилась в корне, за ней приходится поспевать и порой кардинально менять направление подготовки военнослужащих. Нет, конечно, прыжки с парашютом, марш-броски, стрельбы и прочие прелести жизни этого элитного рода войск никуда не делись. Но практически непрерывно к ним добавляются новые дисциплины и тонкости тактики современных войн.

- Сейчас проводится легкая реформа Вооруженных сил. У нас поменялись угрозы. А когда такое происходит, меняются и задачи. Соответственно этому меняются и Вооруженные силы, - объясняет командующий ДШВ ВС РК Алмаз Джумакеев. - Минобороны и Генштаб плотно работают в этом направлении, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет нашего государства.

К примеру, идут боевые действия в Ираке. Тактика войны поменялась: сейчас нет каких-то крупномасштабных фронтовых операций. Однако появились очаговые конфликты. Соответственно, и техника поменялась. Кто бы мог подумать еще в 80-е годы, что на мотоциклах и квадроциклах мы будем выполнять задания? Или что на крышу джипа-пикапа можно поставить пулемет? Этот джип скоростной - как огневая мощь целого подразделения. На сегодняшний день Казахстаном для военных закуплены джипы, багги, квадроциклы. Закупается очень много вооружения для спецназа. Десантно-штурмовые войска в этом году получили несколько частей в свое подчинение, несколько подразделений. Получили новую технику - бронированные автомобили “Арлан”, которые сейчас стоят на вооружении разведывательных подразделений. Получили новые парашюты. В ДШВ практически полностью обновлен автомобильный парк. Полностью обновляются средства связи: сейчас у нас есть переносные радиостанции, которые работают на расстоянии до полутора тысяч километров. Мы получаем беспилотные летательные аппараты нового поколения. То есть сейчас у нас есть все, чтобы полноценно выполнять поставленные перед нами задачи. И цена вопроса здесь не рассматривается.

По словам командующего ДШВ, модернизация этого рода войск будет проводиться и дальше. Сейчас существует целый ряд специальных подразделений, которые ведут разведку, мониторят и анализируют обстановку в мире. Большую помощь в вопросах совершенствования боевой подготовки оказывают и российские союзники, которые имеют опыт службы в реальных боевых условиях в той же Сирии.

- Украина, Сирия, Афганистан, Ирак. Это те точки, в которых война сейчас идет уже не по тем стандартам, которые были еще 10-15 лет назад, - констатирует генерал-майор Джумакеев. - Сегодня мы учим солдат не только наступать или обороняться. Учим выставлять блок-посты, выполнять миротворческие миссии. К примеру, если раньше мы заходили в населенный пункт, а делалось это после работы авиации и артиллерии, то сегодня мы понимаем, что могут быть боевые действия, как в Сирии: в городе - мирное население. И как в этот населенный пункт зайти так, чтобы мирное население не пострадало или противник, маскируясь под мирного человека, не ушел от нас. Сейчас очень много вопросов, по которым нам дают рекомендации и мы обучаем солдат.

Миссия

выполнима

Миротворческие силы Казахстана впервые заявили о себе в 2003 году. Офицеры и сержанты созданного тогда еще на базе Аэромобильных войск миротворческого батальона Казбат побывали уже не в одной горячей точке мира. Однако для того, чтобы встать в один ряд с ведущими в этой сфере армиями мира, приходилось постоянно совершенствоваться и доказывать всем, что наши миротворцы - профессионалы с большой буквы. Именно поэтому работа не прекращалась все эти годы.

- В 2015 году был подписан Закон “О миротворческой деятельности Республики Казахстан”. В нем четко определено, когда и как можно использовать Вооруженные силы в миротворческих миссиях. Сейчас стоит вопрос о применении Вооруженных сил в этих миссиях за границей. Вы знаете, что с 2003 года у нас развернуто подразделение Казбат, который как раз и предназначен для выполнения таких задач, - говорит командующий ДШС ВС РК Джумакеев. - На сегодняшний день казахстанский миротворческий батальон в состоянии выполнять боевые задачи за пределами государства. Он полностью адаптирован к работе как в составе НАТО, так и в составе ОДКБ и ШОС. Нас спрашивают: “Как вы адаптированы к работе в составе НАТО?”. К примеру, на сегодняшний день весь командный состав, офицеры и сержантский состав на 100 процентов владеют английским языком. Вы знаете про наши учения “Коктем”, “Степной орел”, которые проводятся уже не первый год. Их оценивают иностранцы по уровням. Сегодня мы вышли на уровень “рота” и готовы в любой момент отправить усиленную роту для выполнения задания в любую точку мира. Стоит вопрос: “Куда?”. Но это уже политический вопрос.

Но и сейчас время десантники, проходящие службу в Казбате, находятся за границей в качестве наблюдателей. В Африке, там, где сейчас идут боевые столкновения, у нас есть офицеры, которые работают под эгидой ООН. Они не стреляют, а просто корректируют какие-то вопросы для миротворческих сил. Они оценивают обстановку в тех или иных населенных пунктах, докладывают ее руководству миротворческих сил, а те, в свою очередь, при необходимости могут вводить миротворческий контингент для того, чтобы навести порядок.

По информации Министерства обороны, уже в ближайшее время в одну из горячих точек планеты отправится рота Казбата из 80 бойцов и офицеров.

Предела нет

Командование признается, что, прежде чем создать действительно боеспособные Десантно-штурмовые войска, получившие высокую оценку не только в общей системе Вооруженных сил Казахстана, но и среди армий мира, пришлось пройти сложный путь. В особенности тяжело было в первые годы независимости, когда армия находилась в упадке. Служить Родине тогда мало кто стремился в основном из-за слабого обеспечения в силу того, что было необходимо срочно решать самые насущные проблемы, в первую очередь в экономике. Сегодня все изменилось кардинально.

- Если сравнивать с 90-ми годами, то у нас тогда даже офицеров в подразделениях не хватало. На сегодняшний день наши военные вузы перекрывают потребности Вооруженных сил. Сегодня в ДШВ, с учетом последнего выпуска, укомплектованность офицерского состава составляет 95 процентов, - говорит командующий ДШВ ВС РК Алмаз Джумакеев. - Согласно указанию министра обороны генерал-полковника Сакена Жасузакова, у нас увеличился призыв солдат срочной службы. В общем, кадрового голода мы сейчас не ощущаем. Нет проблем взять военнослужащего на контракт. Наоборот, многие хотят служить. Служба становится привлекательной, и многие это понимают: вопросы обеспечения жильем, заработной платы, социальные вопросы. Важнейшим я считаю именно то, что сегодня министр обороны уделяет огромное внимание социальным проблемам военнослужащих. Сейчас мы ждем изменений в законе статуса военнослужащих при получении жилья. С 1 июля этого года Верховный главнокомандующий на 25 процентов поднял военным заработную плату. Вопрос стоит и о дальнейшем повышении.

В ближайшее время, по словам командующего ДШВ, продолжится работа и по укомплектованию состава Казбата офицерами и сержантами, владеющими английским языком. Это необходимо для полноценной ротации миротворческих подразделений в случае если международным сообществом будет принято решение о направлении наших военных для проведения миротворческих миссий в горячих точках.



фото Бориса Бузина