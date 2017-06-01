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Крем за миллион Последняя страница

Ольга Шишанова
В Степногорске открылся научно-практический центр RE-BIOMED по производству отечественной лечебной биокосметики. Цена вопроса - миллион долларов

Именно столько вложили в производственный цикл предприятия, которое позиционирует себя пионером в области локальных производителей бытовой химии, выступив на рынке как совместный казахстанско-украинский проект.
Однако в республике еще несколько лет назад у всех на слуху было название парфюмерно-косметической фабрики “Уркер Косметик”, которую на сегодняшний день объявили банкротом. Что поделать, не приживаются в Казахстане местные товаропроизводители, не доверяют местному качеству казахстанцы. Положение не спасают даже специализированные акции, проходящие в торговых сетях под девизом “Покупай казахстанское”. Жители республики только учатся отличать китайский и турецкий ширпотреб от настоящего, экологически чистого местного продукта. И если в продовольственном сегменте дела в этом отношении пусть со скрипом, но более-менее продвигаются, того же нельзя сказать о секторе промышленном, в том числе производстве отечественной косметики.

Сейчас уже трудно вспомнить, что на самом деле послужило причиной банкротства первого отечественного флагмана косметической продукции, которым в течение нескольких лет, с 1999 года, был “Уркер Косметик”. Однако, по мнению экспертов в этой области, самая большая проблема таких промышленных компаний до сих пор состоит в том, что они не учитывают потребностей масштаба рынков сбыта. Проще говоря, в Казахстане очень низок потребительский спрос, проистекающий, повторим, от недоверия к отечественному производителю. Потому-то, несмотря на то, что у “Уркер Косметик” была дистрибьюторская сеть, компания вышла на все рынки сбыта, ее продукция все равно “встала на полку”, поскольку не покупали ее в том объеме, в котором она выпускалась. Нынешний производитель биокосметики собирается выпускать примерно три миллиона баночной продукции и 20 миллионов ампул (туб) в год, признаваясь при этом, что “отличием биокосметики их компании станет использование органических компонентов, а не искусственно созданных химических веществ, в результате чего достигается 70-процентное увеличение эффекта, а также продолжительность действия”. То есть вместо количества производитель намерен удивить качеством. Но опять же нет уверенности, что и эта продукция окажется настолько востребованной, чтобы оправдать все займы и затраты. Несмотря на то, что стоимость такой продукции будет варьироваться от трех до семи тысяч тенге, вопрос о выборе торговой сети для реализации биокосметики до сих пор висит в воздухе. Предполагается, правда, что рынком сбыта лечебной косметики станут Казахстан и Россия. Однако и тут пока тоже все под вопросом, поскольку те же россияне еще тогда, в начале 2000-х, умудрялись поставлять на рынок казахстанской бытовой химии продукцию таких гигантов, как “Невская косметика” и московская фабрика “Свобода”, цены на которые были минимум на 20 процентов ниже, чем на отечественный продукт. И с тех пор мало что изменилось - дело не только в расценках, но и в качестве товара.
Вторая возможная причина, по которой подобная отечественная продукция не выдерживала конкуренции с зарубежными, будем говорить, почти аналогами, это ее ориентир на тот сегмент рынка, который не дотягивал даже до среднего уровня потребителей, принося низкую маржу, пусть и при высокой оборачиваемости, что одновременно тормозило выход казахстанской косметической продукции и на экспортные рынки. Не стоит забывать о сырье, которое пусть и могло быть в наличии, но переработка которого в стране практически отсутствовала. Между тем от его стоимости зависит, как правило, себестоимость конечного продукта более чем на 60 процентов, говорят специалисты. Сегодня Казахстан тоже не может похвастать тем, что в республике есть центры переработки лекарственных трав, которые во многом служат сырьем для производства косметической продукции. К слову, инициатива французских инвесторов, которые в начале этого года вознамерились было вложиться в производство выращивания в Казахстане такой травы, как лаванда - по принципу ее агрокультуры в Провансе, пока так и не нашла своего воплощения. Зато это растение вот уже несколько лет замечательно культивируется в китайском городе Инин, что находится практически на одной широте с центральными областями Казахстана. Значит, при желании ее можно выращивать и в республике, наладив производство лавандовой косметической продукции и составив конкуренцию французской линии. Но пока в этом преуспевает только КНР.

Астана

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Просмотрено: 9637 раз Просмотров: 9637 опубликовал: Ruslan 22 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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