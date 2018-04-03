Жумабек

Жұма - святой пятничный день мусульман. И случилось горе в этот день. Защемило тревожно сердце. “Скорая”...

О дуние - ай! Бренный мир - кому больше, кому меньше уготовано. Чего нельзя предсказать. Никому. И никогда.

...С тех пор, как было создано в стране еще одно рыночное учреждение - Академия журналистики - пошел семнадцатый год. Состоит она из медийных лордов, поистине мэтров (это о них еще в 2006 году вышла книга вашего покорного слуги “Свет Звезды. Элита отечественной журналистики”. Пополняется академия путем ротации, в пределах 60 человек неизменен ее состав. Жизнь не топчется на месте, есть, увы, и те, кто покинул мир. И вновь - кто раньше, кто все равно не позже. В благодарной памяти людей страны светлые их имена - Иосиф Будневич, Камал Смаилов, Галина Кузембаева, Дукеш Баимбетов, Олег Квятковский, Евгения Доцук, Мадрид Рысбеков... Жумабек Кенжалин

В последние годы академия пополнилась именами Мурата Ауэзова, Олжаса Сулейменова, Сергея Харченко, Бибигуль Жексенбай, Александра Краснера и других, без творчества которых невозможно представить процесс подлинной публицистики.

Журналисты абсолютно не пекутся о своем здоровье. В суете будней, лихорадке профессионального бытия летят дни, будто журавли в неведомой высоте в неведомые края. Оставляя последнюю зарубку, как правило, на сердце - самом уязвимом у всяк сущего. Вот и ныне под занавес июля влет унеслась в небеса душа Жумабека Кенжалина. Даже Пайгамбар (пророк Мухаммед) не смог наделить его своим божественным сакральным возрастом - 63 года. Поверь в дары Всевышних после такого?!

Не припомню другого журналиста, возглавлявшего на жизненном пути целый ряд медийных брендов государства - “Білім және еңбек”, “Халық кенесі”, “Ақиқат”, “Қазақ әдебиеті”, “Ана тілі”. После бесценного опыта закономерным было становление его же, кенжалинского, детища - холдинга “Қазақ газеттері”, состоящего из нескольких газет, а также двух “старейшин” национальной журнальной периодики - “Ақиқат” и “Мысль”, уверенно идущих к своей вековой дате рождения. Восемнадцать лет Жумабек, будучи неизменным генеральным директором, возглавлял этот крупный медиаколосс страны.

Мы, близкие коллеги, в приватной обстановке считали за честь подчеркнуть удивительное сходство Жумабека с красавцем Сакеном Сейфуллиным. Та же осанка, тот же гордый лик сибарита. И те же усы - сакеновские. Прямо точь-в-точь.

Конечно же, есть признание общества в целом и журналистского мира страны в частности. Академик Академии журналистики с первых же дней ее создания, лауреат самой высокой и самой престижной премии в области СМИ - президента государства. Жаль, жизнь оказалась по нынешним меркам такой короткой. К тому же его жизнь - жизнь святого и праведца, даже в узком дружественном кругу Жумабек не баловался ни табаком, ни вином.

Утешает лишь одно - всем своим существом, талантом публициста и организатора прессы он достойно воплотил в журналистскую практику заветы и помыслы своих славных предшественников - земляков, духовных лидеров нации, основателей национальной печати, незабвенных Ахмета и Мыржакыпа.

Удостой Вседержатель всех быть такими! Покойся с миром, братишка! Как никто ты его заслужил! Сергей Баймухаметов



42 миллиона

Советский Союз безвозвратно потерял в годы Великой Отечественной войны около семи миллионов человек. Так заявил Сталин в марте 1946 года. Хрущев в 1961-м приводит цифру 20 миллионов, Брежнев через четыре года - свыше 20 миллионов. Горбачев в 1990 году заявил: “Война унесла 27 миллионов жизней советских людей”.

Московский публицист Сергей Баймухаметов в статье “О войне ловко соврать не получится” (“Новая газета”, 2017, № 26) приводит цифру 42 миллиона солдат и мирных жителей. Из них 19 миллионов военнослужащих и 23 миллиона гражданского населения. Автор эти цифры взял не с потолка. Они официальные. Озвучили их 14 февраля 2017 года на слушаниях в Госдуме.

Когда в свое время С.Баймухаметов, неугомонный исследователь российской истории, обнародовал первоначальные свои цифры - 38 миллионов, то услышал немало обвинений: выдумка, очернение. И вот через несколько лет сказала свое слово власть. И действительность оказалась страшнее его расчетов.

Итак, 42 миллиона. Это без малого одна треть современного населения России. Неудивительно, какой прессинг пришлось пережить автору.

Баймухаметов пишет: “Уже к 9 июлю 1941 года фронт проходил по линии Псков - Смоленск - Гомель. За 17 дней гитлеровцы заняли Прибалтику, Белоруссию, Западную Украину и подошли к Киеву. Советская пропаганда объясняла невероятное отступление Красной армии внезапностью нападения, превосходством противника в живой силе и технике. Все это было враньем”.

И бесстрашно обосновывает свое опровержение с карандашом в руке. Цитирую далее автора в “Новой газете”. “На самом деле даже в 1941 году мы произвели танков в два раза больше, чем Германия, а в 1942 году - уже в шесть раз больше (не считая тысяч танков и самолетов, поставленных союзниками. - С.К.). За всю войну мы потеряли 100 тысяч танков, закончили войну, имея 35 тысяч”.

А расклад к началу войны был такой: немецких танков - 4000, советских - 14000, немецких самолетов - 5000, советских - 10000.

11 декабря 1941 года Гитлер заявил в рейхстаге, что с 22 июня по 1 декабря на Восточном фронте германские войска взяли в плен 3 806 860 советских солдат и офицеров.

Что же происходило, если только пленных за полгода почти четыре миллиона?

Таких горьких вопросов, как в публикации С. Баймухаметова, и у нас немало.

Принято нынче все валить на Сталина. Но с 1998 года в России ему установлено 132 памятника. Этот факт, пожалуй, надо осилить.

Мы далеки от комментариев. Лишь замечу: история - хрупкая дама, аккуратнее все же с ней. При увлечении ею лучше быть предельно откровенным и бесстрастным. Что и сделал наш земляк, один из неуемных казахов, живущий ныне в Москве. Несладко ему там в условиях бесконечных нападков.

Я лишь склоняю голову перед дерзкой, но праведной смелостью держащего перо в руке. Советские военнопленные



Личное

Вот уже лет пятнадцать получаю по адресу вузовской работы газету “Костанайские новости”. Она имеет статус межгосударственной, одновременно распространяется и в соседних Челябинской, Оренбургской и Курганской областях России. Сергей Васильевич Харченко, главный редактор (к слову, еще и доктор наук, профессор, академик Академии журналистики Казахстана), делает мне безвозмездно такое не только как коллега и по давней дружбе, но еще и затем, чтобы был в курсе событий и свершений малой родины, поскольку родом я костанайский.

Спасибо ему. Приятно, что уж говорить. На родине, где остались еще родственные корни, с годами бываю оказией. А так вроде бы благодаря газете в курсе всего.

Оказалось - знаю не все. Коснулось личного. Меня пощадили оставшиеся родственники, прежде всего старшая сестра. Поселок Красная Пресня Мендыкаринского района (по сути, граница по Тобылу с Курганской областью) и что вокруг него на сотню километров - вотчина предков-кереев. Здесь в 30-50-е годы ушедшего века мой отец был председателем ряда колхозов. В годы Великой Отечественной войны на свои личные сбережения он подарил фронту звено именных боевых самолетов. Именных - на крылья самолетов были вписаны его имя и фамилия.

В советские времена Краснопресненский совхоз гремел на весь Союз - один из четырех подобных в республике он был удостоен ордена Ленина.

В бытность мы, дети отца, установили в поселке в торжественной обстановке два бронзовых памятника-стелы о былом отцовском патриотизме. Одну из них с изображением его самолета и словами благодарности от Верховного главнокомандующего Сталина установили в начале улицы, носящей имя отца, и дома, где он провел последние дни жизни. Здесь же, в ковыльной степи меж березовых околотков, он и покоится.

Ныне, в июне этого (2017) года, поехал в родное село из Костаная (это 150 километров пути), чтобы поклониться его праху и исполнить положенное чтение Корана. Так вот, памятника-стелы весом 150 килограммов с изображением отцовского боевого самолета не оказалось на месте. Меня уверили, что он в целости хранится в здании аулсовета. Что же случилось? Оказалось, стелу за короткое время воровали дважды. В первый раз ее нашли в районном центре Боровское, что в 70 километрах, на пункте приема цветных металлов. Человека, укравшего стелу, не успели осудить, он умер скоропостижно. Во второй раз неудавшееся воровство случилось в начале этого года, зимой. На этот раз тяжелая бронзовая стела накрыла одного из воров. Он тут же умер на месте.

Вот и думай как хочешь. На святое позаришься - проклят будешь.

Не знаю, что теперь делать. В былом зажиточном поселке на улице ни души. Будто все вымерло. Опустошение. Лишь марево над степью вокруг.

Чередующиеся акимы ежегодно провозглашают здравицы в честь победы над фашизмом. Провозгласили, отчитались, на следующий день все забыли. Никому нет дела. Память вроде есть, а вроде ее нет. Чтобы пожаловаться кому-то, нужен ранг Путина. А так, будешь нервничать, время лишь потеряешь впустую.

Думаю о другом. Бедный отец в разгар Сталинградской битвы, аккурат перед новым 1943 годом, добирался две недели на санной повозке из Костаная до Чкаловска (ныне Оренбург). Для чего? Чтобы ему выкатили из подземного завода звено военных истребителей ИЛ-7. И приехавшим с фронта летчикам, на их предложения довезти до Костаная, ответил отказом. “Дорога каждая минута, сынки”. Сел в свою допотопную бричку, от исполненного долга на долгом обратном пути мурлыча степной напев. О чем он думал?..

...Не переворачивайся в своем вечном, отец. Лично - не позволю. Хотя кто и что я в этом бедламе вокруг... Памятник Кабашу Козыбаеву



Сословие

Похоже, появилось новое сословие. Кто ты, из какого рода? Оказывается, из стана младобаев, другой - из младодемократов, третий является младотюрком. В 1998 году в программе “Портрет недели” на КТК прозвучала фраза: “Наступила эра младотюрков”.

И пошло-поехало. Газета “Мегаполис” дала даже такую справку: “Младотюрки практически и сплошь из Старшего и Среднего жуза. Младотюрки и те, кто вызвал их к жизни, - это и есть те, кто принимает в Казахстане мало-мальски важное решение” (2002, 1 августа).

В русский язык прочно вошли и выражения “среднежузовцы”, “младшежузовцы”, “центральноазиаты”.

Все думаю, к какому флангу себя отнести?



Абракадабра

Сегодня казахский язык и ее носитель - печать - засорены как никогда. И этому есть объективные причины. Ведь живучести русского языка в казахской среде более трех веков. Бесследно это не могло пройти.

С другой стороны, взаимовлияние языков - обоюдное. В русской прессе можно встретить казахизмы: куначить (қонактау), посаламкаться (амандасу), хабар (слухи), байговаться (соревноваться)...

К литературным нормам, стилю, взаимообогащению языков можно ли все это отнести? Смотря, конечно, что, лишь бы в результате не абракадабра.

Вот подслушанный разговор казахских подростков - одиннадцатиклассников.

- Салам, кеше қайда ты шарахался?

- К Айгульке барғам.

- Қойшы соны, вокруг столько телок. А сен Айгуль... Айгуль и бредишь?

- Маған кроме нее ешкім керек емес!

Диалог в кинотеатре.

- Он (жас жігіт): Жан, смотри прям екеуіміз сияқты.

- Она (жас қыз): Ну, айтпаш.

- Он: Мына мужик фейс-контроль ћалай тті? Вообще, молчу.

- Она: Ой, озіне қарап алшы, ол мне даже нравится.

- Он: Ну, сен реально попутала!

- Она: қойшы, фильмді нормально көрейікші.

Наконец-то я понял: почему ближние братья-узбеки реально же смеются над братьями-казахами.