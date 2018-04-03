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погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Игра большими шарами Последняя страница

Константин Маскаев
- Ну представь, что тебе нужно подняться, полетать и через пару часов где-то совершить посадку! - пилот аэростата - теплового воздушного шара - Игорь Куликов вынужден на пальцах объяснять мне прелести воздухоплавания: в Алматы нелетная (для пилотируемых воздушных шаров) погода, так что фестиваль “Небо тысячи красок” хоть и в разгаре, но обещанные организаторами полеты и катания горожан под большим вопросом. Как и вечернее зрелище

Ветер такой силы, что шары с трудом удается удержать на земле. Кратковременный тестовый полет рискнул совершить опытный пилот-воздухоплаватель дядя Миша, да вскоре совершил посадку. Причем вернуться в точку взлета ему помогала с земли дружная ватага мужчин - как воздухоплавателей, так и многочисленных парней из числа зрителей: многим захотелось потянуть за многометровый фал, чтобы притянуть к земле влекомый ветром в сторону воздушный шар.

 

 

Из рассказа Игоря я узнаю, что искусство воздухоплавания возродилось в России десяток лет назад. Уже есть две жестко конкурирующие между собой компании, которые изготавливают аэростаты “под ключ”: из легкой и прочной перкали шьют оболочку, нижние венцы которой делают из огнеупорной ткани, плетут из тростника корзины-гондолы, отделывают их днище натуральной толстой кожей, снабжают шар газовой горелкой, баллонами, набором веревок, карабинов, вентилятором для холодного наполнения шара, и - вуаля! - весь этот набор превращается в транспортное средство.
Первый успешный полет на наполненном горячим воздухом шаре, как известно, совершили 5 июня 1783 года французы - братья Жозеф и Этьен Монгольфье. Шар весом 140 килограммов поднял пилотов на высоту более полутора километров и пролетел 2,5 километра.

 

 

Конструкция современных воздушных шаров принципиально отличается от конструкции шара братьев Монгольфье. Теперь на воздушном шаре можно отправиться и в кругосветное путешествие. В 2002 году американский путешественник Стив Фоссет стал первым человеком, которому удалось это сделать. Он в одиночку облетел вокруг Земли. Расстояние в 34 тысячи километров он преодолел за 13 дней и 12 часов.
Помимо увлекательного и мало с чем сравнимого по эмоциональному содержанию занятия владельцы аэростатов устраивают экскурсионные и развлекательные полеты в тихие безветренные дни для всех желающих. Приятно, знаете ли, в штиль или при скорости ветра, не превышающей 5-7 метров в секунду, подняться и обозревать окрестности.
В Подмосковье, откуда приехало большинство участников субботнего фестиваля, достаточно исторических архитектурных памятников, которые интересно обозревать с высоты. Это для экскурсантов. А для пилота интерес несколько в ином.

Во-первых, нужно понимать, какие воздушные потоки окажутся вверху. Во-вторых, нужно суметь вычислить, в какую точку ветер принесет аэростат через два часа экскурсии.
- Вверху ветер - будто множество рек! - делится Игорь. - Они словно перетекают одна в другую, сливаются, двигаются на пересекающихся курсах, текут и вверх, и вниз. И настоящее удовольствие - в умении правильно прочитать эту невидимую воздушную карту, чтобы привести аэростат именно на ту полянку, которую ты наметил, изучая карту еще на земле. Пока летишь, меняешь высоту, ловишь потоки с нужным тебе курсом, поднимаешь аэростат или приопускаешь. Только так можно маневрировать воздушным шаром. Греешь, жжешь газ - теплый воздух поднимает шар, тебя и твоих пассажиров. Проходит немного времени - шар начинает движение вниз на остывающем воздухе.

 

 

Нехитрое, на первый взгляд, искусство. На самом деле оно требует опыта пополам с рассудительным безрассудством - каким бы абсурдным ни показалось это высказывание. Оно сродни путешествию под парусом в открытом море. Только у моряка есть берег и причал, а у воздухоплавателя этого нет. И пока штиль, тишь да благодать - сплошная услада! Но вот налетает ветер, и начинается борьба за живучесть судна - морского ли, воздушного...
Организаторы фестиваля хотели сделать алматинцам подарок. Вмешалась погода. К полудню над спортивной площадкой за “Алматы Ареной” встали упругие разноцветные красавцы-исполины. Степенно покачивались в ожидании полетов, манили, рвались вверх. Но представители администраци, отвечающей за полеты, были категоричны: безопасность превыше всего. От полетов пришлось отказаться. Постепенно - один за другим - семь из десяти воздушных шаров раздавил ветер. Дольше всех простояли шары пилотов из Шымкента, Москвы и команды из города Горняка Алтайского края.
Пусть в усеченной программе, но зрелище оказалось впечатляющим и запоминающимся. На сцене работали танцовщицы, вместе с которыми зрители танцевали зумбу, дети и взрослые делали фотографии с канатами, газовыми горелками, в корзинах с пилотами. Первый опыт - тоже опыт. Будем ждать, когда совпадут благосклонность погоды и проницательность организаторов. Полетаем!

 


Справка “НП”
Стоимость теплового аэростата - в зависимости от объема оболочки - колеблется от пяти до 7,5 миллиона тенге.
Организаторы фестиваля продавали билеты на полеты по две тысячи тенге. К сожалению, их пришлось сдать. Желающих было действительно много. Можно предположить, что такие формы экскурсий нашли бы своих поклонников, например, в Алматы. Но пока этот вид развлечений в Казахстане распространения не получил. Возможно, все еще впереди!

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Просмотрено: 9051 раз Просмотров: 9051 опубликовал: Ruslan 28 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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