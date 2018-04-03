Мария Коленко

Эротика на сцене ТЮЗа имени Габита Мусрепова! Театр мюзикла “Триумff” представил алматинцам новую смелую комедию “Желать нельзя отказывать”



Решиться поставить эротику в Казахстане и не получить клеймо “уят” - задача не из легких. Показать в истории не только голые души героев, но и их обнаженные тела, взялся актер театра и кино, поэт, режиссер Антон Митнев, драматургом выступила известная писательница, поэтесса, продюсер и сценарист Карина Сарсенова, а музыку к спектаклю написал композитор Серик Нурмолдаев. По сюжету из межгалактической тюрьмы сбегает мошенник-рецидивист Эмиль (он же Лоран, он же Ираклий, но об этом чуточку позже), роль которого исполнил Тохтар Нурмолдаев. Чтобы скрыться от полиции, ему необходимо добыть чудо-средство, которое помогает изменить внешность. А изобрел его родной брат Нортон (Серик Нурмолдаев), по совместительству ученый. Лаборатория Нортона расположилась на планете Венера, и именно туда отправляется главный герой, встречая на пути множество интересных персонажей. Анимированная музыкальная заставка с логотипом 18+ в самом начале спектакля, а после - и в моменты смены декораций - напоминала зрителям, что сегодня они находятся в ТЮЗе для взрослых. Свет в зале погас, и вот уже на сцене за белой ширмой виднеются тени двух артистов, исполняющих чувственные па с постепенным раздеванием. Красиво, завораживающе, маняще. Собственно, во втором акте эротический дуэт повторил этот номер, правда, уже без ширмы. Несколько слов о персонажах. Главный герой Эмиль за словом в карман не лезет. Любимец женщин всех галактик (и одного мужчины) пользуется своим обаянием и мастерски запудривает дамам мозги, одурманивает (косячком) охранника и получает желаемое, будь то волшебный преображающий эликсир, дорогущие браслеты, ночь с богатой страстной дамой или флирт с замужней секретаршей брата.

Нортон - раб науки и ее господин - хорош в исследованиях, но абсолютный профан в любви. Как символ чистоты был бел его наряд, и как забавно он боялся прикосновений к женскому телу - дотронувшись до груди, Нортон словно совершал открытие.

Изюминкой спектакля был Бугай в исполнении Евгения Шагарова. Именно он в тюрьме пытался переманить на “голубую” сторону Эмиля и даже посвятил ему песню про “звенящие от радости бубенчики”. Гармонично и комично. К слову, Шагаров исполнил в постановке еще одну не менее яркую роль - Мамаши лучшего борделя на Венере, где можно найти с любой планеты деву и юнца. Безумец или гений? Гениальный безумец - и это все он, Антон Митнев. Появляясь неожиданно, неся на первый взгляд ахинею, его герой помог разобраться братьям с проблемой перевоплощения.

Помимо уже состоявшихся артистов в постановке приняли участие молодые дарования - студенты школы искусств Карины Сарсеновой.

Кстати, костюмы для мюзикла пошили талантливые ученики Дома моды Балнур Асановой. Персональные образы героев они разрабатывали как свои дипломные работы. - Мы хотели сделать шокирующую постановку. У нас действительно команда профессионалов. Чего стоит работа лауреата Евразийской премии в номинации “Золото” мастера-сценографа, декоратора Сергея Мельцера, который придумал и поставил все в жанре комикса. Профессиональный режиссер Антон Митнев, замечательный композитор, автор многих мюзиклов Серик Нурмолдаев, блистательная и хореограф-постановщик, и, как мы сегодня убедились, актриса Галина Воржева - такой состав, конечно же, не мог не порадовать, тем более что нас поддержала Кристина Храмова, которая работает, как и Антон Митнев, помимо нашего театра в Театре имени Лермонтова. Шоу-балет Vivat тоже с нами, - рассказала Карина Сарсенова.

Также в этом году писательница выпустила две новые книги - “Цена страха” и “Фантастические войны” и еще одну совместно с Антоном Митневым - сборник стихов “Двойная сплошная”. По завершении спектакля всем желающим подарили книги с автографами авторов. Впереди зрителей ждут несколько постановок, а именно 27 октября в ТЮЗе имени Габита Мусрепова будет продолжение фэнтези “Космос. Битва за бессмертие-2. Под властью тьмы”. Режиссером выступит Антон Митнев, композитором - Серик Нурмолдаев, а Кристина Храмова исполнит большую, очень яркую и необычную роль. 24 ноября от композитора Галымжана Берекешева, от маэстро Марата Бисенгалиева, с участием заслуженного артиста Казахстана Сергея Уфимцева и Игоря Личадеева - замечательных актеров театра имени Лермонтова, будет представлена постановка “Цена страха” - мистический триллер. Кто хочет плодотворно побояться, добро пожаловать!



Фото Талгата Галимова