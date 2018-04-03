Мария Коленко

Впервые на территории Атлетической деревни города Алматы прошел самый большой фестиваль уличной еды Big City Picnic



“Бабье лето” властвовало половину осени. Последние теплые деньки жители южной столицы активно проводили на природе, наслаждаясь свежим воздухом. Буйство осенних красок впечатляло, а тут еще и приятный бонус - солнце баловало теплыми лучами. И как при всей этой красоте можно было просто сидеть дома в четырех стенах? Вот и не стоило. Тем более что впервые в Алматы в минувшие выходные организовали столь масштабный праздник живота, да еще и под открытым небом. Фестиваль Big City Picnic объединил на одной площадке лучшие кафе, бары, рестораны, кондитерские, производителей пива и фаст-фуда. Изобилие вкусностей так манило-манило... и заманило! Целыми семьями приезжали на праздник еды. Для тех, кто не обладал личным транспортом или же просто решил отказаться на денек от четырехколесного друга, организаторы предоставили бесплатный автобус, отправляющийся от Центрального стадиона прямо в Атлетическую деревню, а условным паролем для проезда была фраза “Еду на Big City Picnic”. Промахнуться и проехать точку сбора не получилось бы - ориентир в виде большого оранжевого воздушного шара не давал такой возможности. В небе появилось еще одно солнце.

Но это еще далеко не все светила, которые заметили гости фестиваля. Как известно, осень - лучшая пора запасать мед. Настоящее “солнце в банках” представил один из партнеров праздника - мед лесной, подсолнечниковый, донниковый, гречишный, а еще наисвежайший мед в сотах - сладкая и полезная альтернатива конфетам и шоколадкам.

Фаст-фуд в понимании большинства - малополезная еда на скорую руку, где внешний вид блюда не так важен, главное, как можно скорее съесть и побежать дальше по своим делам. Однако на осеннем пикнике несколько ресторанов быстрого питания развеяли этот миф и доказали, что фаст-фуд может быть не только вкусным, но и полезным, а еще красивым визуально. И время приготовления этих блюд не отличается от затрачиваемого в простаивании в очереди за бургером в каком-нибудь торговом центре. В последнее время все популярнее становится такой продукт, как кофе навынос. Поскольку большой фестиваль еды начал принимать гостей с самого утра, все, кто не успел окончательно проснуться, смогли насладиться стаканчиком кофе - бразильского, кенийского, эфиопского, гватемальского и других, приготовленным профессиональным баристой, и взбодриться.

Сочные стейки, хрустящая выпечка, оригинальные роллы, хот-доги, пиццы и десерты - каждый гость нашел себе блюдо по душе.

На территории Атлетической деревни свежими были не только продукты. Стойки для партнеров, столы, скамейки, фотостены сделали из древесины специально к дню мероприятия.

Поесть-то поели, а куда же теперь лишние калории девать? Ладно, детвора побегала по площадке, поиграла с аниматорами, разгрузилась. А вот как заставить взрослых растрясти лишние килограммы? Организаторы позаботились и об этом. В обеденное время провели коллективную зумбу. Так что все наетое после ритмичных упражнений под музыку уже не казалось таким тяжелым грузом. Носил фестиваль и образовательный характер. Для всех тех, кто решил подтянуть свои навыки в кулинарном мастерстве или же созрел для обучения приготовлению блюд, провели мастер-классы с ведущими шеф-поварами города.

За музыкальную часть программы отвечали группы Skillz Band - исполнители хита из популярного сериала “Перекресток”, зажигательный бойз-бенд Alau - ребят публика узнала после выхода песни Welcome to Kazakhstan, а хедлайнером вечера стало выступление самой загадочной профессиональной и интеллигентной команды Казахстана Moldanazar.

Завершился Большой городской пикник фееричным огненным представлением от Tesla Show.

Пикник берет свое начало со времен первобытно-общинного строя, еще задолго до появления самого понятия и слова “пикник”. После охоты племя собиралось у костра, чтобы вместе отведать добытое мясо. Позднее кочевой народ имел в своем арсенале молодого барашка, которого забивали для совместной трапезы. Несмотря на французские корни этого слова, считается, что именно английские аристократы заложили традицию отдыхать на свежем воздухе с различными угощениями и напитками. В Англии пикник поначалу являлся финальной стадией охоты, когда лорды и герцоги со сворой собак устраивались на привал. Слуги разводили костры, расстилали скатерти и раскладывали на них угощения. А уже в Викторианскую эпоху в Лондоне появилось Пикниковое общество, в которое входили наследники знатных родов.



Фото Талгата Галимова