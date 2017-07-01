Мария Коленко

Константин Хабенский, Юрий Башмет и камерный ансамбль “Солисты Москвы” во Дворце Республики города Алматы провели литературно-музыкальный эксперимент



Уникальную программу представили артисты в рамках проекта Silk Music Fest - международного фестиваля аутентичной музыки, в рамках которого уже состоялись концерты таких виртуозных музыкантов, как гитарист Станислав Барек (Чехия), трубач Сергей Пронь (Россия), гитарист Адам Рафферти (США), дуэт пианистов - Рафил Минеев и Александр Титов (Россия) и многих других. “Вы не поверите, что списки того, что хочется, и того, что реально возможно, поразительно отличаются. На самом деле я уже много лет дружу и общаюсь со многими музыкантами, по большей части, конечно, в области джаза. И очень многих артистов хочется привезти в Астану, Алматы, в общем в Казахстан, показать и рассказать о них, непосредственно с ними пообщаться, дать возможность пообщаться в первую очередь музыкантам, чтобы проходили мастер-классы, то есть повышение уровня квалификации. Это особенно важно для подрастающего поколения. Наши дети невероятно талантливые, но, к сожалению, не у всех есть возможность выезжать, брать мастер-классы у профессионалов мирового уровня. И, по сути, приезд зарубежных артистов в Казахстан является небольшим мостиком для их шага в мир большой музыки”, - поделилась директор фестиваля Ирэна Аравина.

Приезд артистов такого уровня в Алматы - настоящий подарок. Организаторы вели переговоры с директором Юрием Башметом, после был период согласованности со всеми участниками коллектива - и, наконец, столь долгожданная встреча состоялась.

“Музыка и слово всегда соприкасаются. Известны случаи, когда писатели умеют играть на рояле, реже пианисты сочиняют тексты. Но все-таки это стремление всегда есть. Я так громко сказал о том, что у нас новый жанр (литературно-музыкальный эксперимент. - Прим. авт.), потому что это действующая гармония, которая пришла и была нужна. И теперь она у нас есть. Мы - основоположники этого жанра”, - рассказал Юрий Башмет.

На встрече с журналистами Константин Хабенский попытку СМИ поинтересоваться о его работе в кино сразу пресек, поскольку в Алматы он приехал с литературно-музыкальным выступлением и согласился говорить лишь о нем.

“Я счастлив, что у нас несколько лет назад с Юрием Абрамовичем завязались случайные взаимоотношения - сначала рабочие, а потом они перешли в более глубокие человеческие отношения. Я хотел бы просто добавить, что все те программы, которые на сегодня у нас есть - есть спектакли, которые мы играем довольно часто, есть проекты, которые мы играем, может, чуть реже, но дело в том, что ни один этот продукт не повторяется. Не в том смысле, что мы берем разных авторов, а в том, что у нас подходы абсолютно разные к освоению и донесению того или иного материала. Юрий Абрамович и я сознательно на это идем, поэтому, может быть, у нас не так много всего, наверное, около пяти-шести сценических предложений, но они все абсолютно разные. И это мне нравится”, - поделился Константин Хабенский. Литературно-музыкальный эксперимент интересен тем, что здесь сталкивается актерское мастерство очень высокого уровня, профессионализм дирижера-исполнителя и классическое звучание ансамбля. В первом отделении Юрий Башмет вместе с камерным ансамблем “Солисты Москвы” исполнил мировые шедевры классики, наполнив зал чарующими звуками.

После небольшого перерыва зрители в предвкушении ждали встречи с народным артистом РФ Константином Хабенским. И во втором отделении это свершилось. Литературно-музыкальный эксперимент продолжился прочтением актером пародийно-юмористического произведения Камиля Сен-Санса в переводе Дмитрия Быкова “Карнавал животных”, жанр которого сам автор определил как “зоологическая фантазия”. Константин Хабенский название каждой части объявлял сначала на казахском языке, а после читал на русском, приведя в восторг зрителей в зале, а затем в “бой” шли “Солисты Москвы” с предводителем Юрием Башметом, демонстрировавшие фрагмент сюиты в музыкальной вариации. В произведении Сен-Санса содержатся пародии и цитаты из известных музыкальных произведений, ведется подражание голосам животных, в карикатурно-сатирической манере олицетворяются человеческие пороки и характеры. “Карнавал животных” наполнен изящным юмором и легкостью. На концерте высочайший уровень музицирования прекрасно сочетался с тонким ироничным подходом Константина Хабенского к чтению текстов.

Камиль Сен-Санс написал “Карнавал животных” в 1886 году. Однако композитор считал произведение музыкальной шуткой и не позволил опубликовать его при жизни, опасаясь попасть в число авторов “несерьезной” музыки. В 1922 году, после смерти автора, сюиту опубликовали. Сегодня музыка из различных ее частей часто встречается в киноработах, рекламных проектах и театральных спектаклях.



Фото Талгата Галимова