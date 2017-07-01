Айгуль Жилкишина

В последние дни в южной столице весьма усердно распространяются слухи о якобы ожидающемся сильном землетрясении, причем под Новый год. Насколько они обоснованны, мы поговорили с сотрудником ТОО “Институт сейсмологии” Аллой Садыковой



“Это нормально, - отметила госпожа Садыкова. - Такие слухи в конце года явление вполне обычное. Дело в том, что различным организациям нашего города любыми способами необходимо выбить средства для финансирования своих проектов. Для того чтобы организовать себе самым наилучшим образом поступление денег из бюджета, организации как госструктур, так и частного бизнеса под разными причинами пытаются обосновать результаты своих изысканий и предсказывают такие землетрясения. Поэтому к таким заявлениям о грядущем сильном землетрясении стоит относиться совершенно спокойно. У нас пока обстановка спокойная. А если что-то будет в перспективе, то мы своевременно известим об этом наших граждан”, - заявила Алла Садыкова.

Составление прогнозов и предсказывание - вещи различные. Что-либо точное трудно предсказать, однако сейсмологи дают прогнозы, причем на год. Как отметила госпожа Садыкова, “в январе мы будем готовить среднесрочный прогноз на год. И тогда мы сможем предварительно указать, в каких областях Казахстана и что может ожидаться в течение будущего года”.

Кроме того, еженедельно проходят заседания прогнозной комиссии Института сейсмологии и сейсмологической опытно-методической экспедиции.

По результатам еженедельных заседаний, сотрудники прогнозной комиссии отправляют свои заключения по различным инстанциям. В них содержатся сведения о том, что ожидается на ближайшую неделю, будут или нет какие-либо сейсмические события. В случае, если ожидается тревожная ситуация, то это всегда отмечается в заключении. Заключения прогнозной комиссии получают только директивные органы южной столицы - ДЧС, акимат, комитет науки и другие, чтобы они принимали все необходимые меры. Сейчас, заверила нас еще раз сейсмолог Алла Садыкова, в Алматы все спокойно.

Напомним также, что с 25 по 27 октября в Алматы проходит казахстанско-китайский симпозиум по теме “Прогноз землетрясений, оценка сейсмической опасности и сейсмического риска Центральной Азии”. Возможно, информация о “мощном землетрясении” - эхо того события?