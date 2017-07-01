Алексей Мальченко

Города и агломерации растут практически ежедневно, занимая все большие территории, тем самым отъедая у природы те живые уголки, в которых раньше сохранялся биологический баланс. Но, создавая джунгли каменные, люди почему-то удивляются, когда отдельные крупинки природы начинают заполонять города



Проблему проще

не замечать

Минувшее лето запомнилось многим алматинцам нашествием древесных клопов, известных также как мраморные клопы, или жуки-”вонючки”. Эти насекомые не несут смертельной угрозы человеку, но все же терпеть соседство такого “ароматного” квартиранта - удовольствие сомнительное.

Мраморный клоп всегда был на территории Казахстана, и его видом тут никого не удивить, равно, как и факт его присутствия всегда игнорировался в первую очередь из-за незначительной численности. Однако в этом году “вонючки” буквально заполонили город. Что привело к резкому увеличению популяции? На этот вопрос наши биологи внятного ответа не дали, предложив закрывать окна сетками и обрабатывать дверные проемы инсектицидами. Жука не принимают всерьез, поскольку это насекомое не занесено в список опасных, а зря. Столь пренебрежительное отношение уже в следующем году может откликнуться серьезными последствиями. Чтобы понять, какой оборот может принять ситуация, достаточно посмотреть на опыт Грузии, где мраморный клоп также считался “безобидным”. Нашествие клопов, произошедшее в этом году, привело к тому, что некоторые детские учреждения пришлось закрывать на несколько дней. Насекомые облепляли не только деревья, но и здания так плотно, что через окна практически не проходил солнечный свет.

Но это еще не самое страшное. Гораздо больше пострадали от расплодившихся насекомых фермеры, лишившиеся практически всего урожая ореховых и овощных плантаций. Дело в том, что древесные клопы питаются соком растений, и при этом они не особо разборчивы в еде, а следовательно, в их рацион попадают и культурные растения. Мраморные клопы повреждают поверхность плода или стебля и после того, как насытятся, выпускают слюну, из-за которой поврежденное место начинает гнить.

Что еще вызывает серьезные опасения, так это зафиксированные факты укусов этими клопами, после которых у людей начала проявляться аллергическая реакция - ранее о таких случаях не сообщалось.

Казахстанским специалистам уже сейчас стоит озаботиться этим вопросом, ведь одним из любимых лакомств мраморного клопа являются яблоневые культуры. То есть нельзя исключать вероятность того, что в следующем году наша яблоня Сиверса, которая и без того страдает от яблонной моли, может быть подвержена атаке этих насекомых.

Что касается причины увеличения популяции, то можно лишь предположить, что она заключается в благоприятных погодных условиях. Клопы не любят ветреную и прохладную погоду, а, как мы все помним, минувшее лето было теплым и безоблачным.



Исчезли

или притаились?

Есть еще один непрошеный гость, который давно покинул крупные города, но почему-то вновь вернулся - рыжий таракан (прусак). В середине 90-х эти насекомые по праву считались хозяевами городов. С учетом их количества в шутку “квартирантами” называли как раз людей, ведь они меняли жилища, а тараканы оставались на оккупированной территории.

Затем, ближе к рубежу двухтысячных годов, проблема решилась сама собой. Но что именно послужило причиной исчезновения, остается большой загадкой. По одной из версий, тараканы убежали из-за массового распространения сотовых телефонов, микроволновых печей и прочего оборудования, способного создавать электромагнитные поля. Возможно и так, но сложно поверить в то, что насекомое, спокойно переживающее радиационное облучение, в 15 раз превышающее смертельную дозу для человека, испугалось мобильников.

По другой гипотезе, основанной на исследованиях специалистов-биологов, причина исчезновения заключается в распространении трансгенных генетически модифицированных (ГМО) продуктов. Тараканы потребляли продукты ГМО вместе с людьми, только вот цикл развития у насекомых во много раз быстрее. Именно трансгены могут снижать репродуктивные способности, и через определенное количество поколений они окончательно убили тараканье потомство. К слову, исследования показали, что самый мощный удар по генетической системе отечественных тараканов совпал с началом массового импорта на постсоветское пространство модифицированной сои и окорочков из США. Ее использовали в огромном количестве продуктов питания - колбасе, конфетах, молочных изделиях и т.д. Мысль, конечно, интересная, но и тут закрадывается сомнение, ведь тараканы разгуливали по земле еще в эпоху динозавров, а тут их иммунная система “треснула” из-за ГМО?

Нельзя исключать версию развития токсикологии, ведь на этот же период выпало появление эффективных средств борьбы с тараканами. Это так называемые синтетические пиретроиды - практически безвредные для человека ядохимикаты. Сначала были мелки, потом их сменили ловушки, пасты и гели. Съев отравленную приманку, таракан становился опасным для всех своих сородичей, которые поедали его испражнения.

Есть еще один, можно сказать, природный, даже космический фактор - цикличность развития популяций, согласно которой распространение всего животного мира имеет волнообразный характер. В этом году, допустим, много клопов, в следующем появляются стрекозы, через пять лет - богомолы. Известный ученый Николай Чижевский связывал циклы развития с солнечной активностью. Для тараканов рецессивный (угасающий) цикл продолжается. Но прощаться с ними рано: столько тысячелетий провели бок о бок с человеком, можно сказать, из одной тарелки ели, и так сразу сдаться? Наверняка они залегли на дно, выжидая своей очереди в этом природном ралли. Тем более что в последнее время случаи появления непрошеных “квартирантов” вновь стали фиксировать в разных частях города.



Стресс -

это норма, теперь

и у животных

В город возвращаются не только мерзкие тараканы и древесные клопы, но и более приятные создания - белки. В начале девяностых в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев (ГП) этих “плюшевых” созданий было даже больше, чем посетителей. После они практически исчезли и на глаза попадались крайне редко. Ученые объясняют это тем, что из-за бурно развивающейся городской деятельности млекопитающие начали испытывать очень большой уровень стресса, поэтому и мигрировали в более спокойные места.

Сейчас белки возвращаются. По всей видимости, спустя несколько поколений стрессоустойчивость белок все-таки повысилась. Вот кого действительно не хватает образу Алматы, так это городских ласточек. В 90-е годы и ранее этих “реактивных истребителей” можно было видеть везде по городу, они вили гнезда даже в подъездах. Теперь же встреча с ласточкой в городских джунглях - это скорее случайность. За редким исключением они встречаются в нижней части города, где еще сохранились одноэтажные дома.

Известно, что ласточки питаются летающими насекомыми, однако вырубка деревьев в пользу расширения дорог привела к тому, что часть кормовой базы попросту исчезла. Усугубила ситуацию и неблагоприятная экологическая обстановка. Загазованность также сказалась на численности насекомых, и, как следствие, ласточки перебрались в те районы, где сохранились средства для существования - это мелкие города и поселки. Там ласточки остались привычным явлением.

С подобной проблемой исчезновения пернатых столкнулись англичане еще в восьмидесятых годах. Один из крупнейших британских орнитологов профессор Кейт Винсент назвала исчезновение воробьев в британских городах “самой загадочной деградацией популяции живых существ”. С середины 1980-х годов количество воробьев в Британии сократилось на 68 процентов.

Так, в Сент-Джеймском парке, расположенном неподалеку от Букингемского дворца, полно садовых птиц - синиц, дроздов, малиновок, но нет воробьев. Исчезать из лондонских парков воробьи начали в конце 1990-х, причем считают, что без какой-либо видимой причины. Эти птицы издревле населяли британские города и всегда были частью городского пейзажа. В отличие от Китая, где проводились национальные кампании по уничтожению воробьев, в Англии воробьи еще с 1981 года находятся под защитой Закона о живой природе. Британский парламент постановил, что намеренное убийство воробьев, разрушение их гнезд или ловля являются уголовными преступлениями. Но и это не спасло. Единственное объяснение - изменение, а точнее, сокращение кормовой базы из-за ухудшения экологической обстановки. По всей видимости, в отличие от белок эти представители воздушной “авиации” не отличаются повышенной стрессоустойчивостью. Есть еще множество примеров того, как животные или насекомые внезапно появлялись или исчезали в той или иной точке мира. Ответа на вопрос “С чем связаны эти аномалии?” мы так и не нашли. Во всяком случае ни один из ученых не берется утверждать, а склонен лишь к предположениям. Вероятно, человечество переоценивает свое влияние на природу, и все “качели” с появлением одних и исчезновением других видов - это четкий природный алгоритм, отследить который человечество пока не в силах. Между тем и человек может оказаться частью этой системы, которая уже стала перенасыщаться, и, возможно, скоро включится “обнуление”, которое приведет к резкому сокращению численности рода homo. Вопрос лишь в том, когда это произойдет и кто придет на освободившуюся нишу: обезьяны, тигры или... тараканы.