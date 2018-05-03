Алексей Мальченко

Рыжая, но не бесстыжая

Последние полгода во многих городах Казахстана появилось большое число “попрошаек” - пушистых белок, которые так непринужденно перескакивают с ветки на ветку и, спускаясь к земле, с опаской, но все же берут угощение с руки человека. Этот факт одновременно радует и пугает, ведь сокращение зверьком безопасной дистанции - это в первую очередь признак отчаянья и безвыходности



Еще в начале прошлого века белка была невиданным зверком для еловых лесов Северного Тянь-Шаня. Первые попытки интродукции провели в 1939 году - тогда биологи завезли 500 особей с алтайского региона ВКО, однако эта попытка не увенчалась успехом. Вторичное заселение провели значительно позже - в начале 60-х. На этот раз шустрые белки-телеутки быстро обосновались и начали размножаться, причем так быстро, что в зоне риска оказались реликтовые тянь-шаньские ели, шишки и побеги которых оказались по вкусу пушистым “альпинистам”. Рыжая бандитка стала настоящей угрозой для горных лесов Заилийского Алатау. Их пытались отстреливать и даже подселить злейшего беличьего врага - соболя, но интродукция не удалась. То есть все попытки человека исправить свое вмешательство в сформированную цепь биологического разнообразия региона так и не увенчались успехом. Но природа уже не раз исправляла просчеты людей, и в этот раз ей удалось сбалансировать сложившуюся ситуацию - по необъяснимым причинам численность этих пушистых созданий резко сократилась. Нет, они не исчезли полностью, но плотность сократилась до такой степени, которая уже не представляла опасности для репродуктивности местных лесов. Еще не так давно, когда зеленый фонд Алматы был по-настоящему богат и не прореживался в угоду расширения автомобильных дорог, эти грациозные “акробаты” сновали повсюду. Сейчас же их можно встретить, пожалуй, только в парках и, естественно, на склонах пушистых гор. Однако в этом году численность белок в черте города значительно возросла. Значит ли это, что их численность вновь начала расти в геометрической прогрессии? Вряд ли, биологи не подтвердили увеличение популяции. И уж точно их не притягивает грязный воздух, переполненный токсичными примесями и тяжелыми металлами.

Можно допустить версию о новом этапе развития белок-телеуток, если хотите, эволюционировании, ведь, как известно, численность и разнообразие городской фауны сократилась из-за ежегодно повышающего числа раздражающих факторов. Возможно, у белки повысилась стрессоустойчивость ко всем этим недостаткам большого города, поэтому и вышли пышнохвостые из лесов. Но все же более убедительной и правдоподобной выглядит версия банального сокращения кормовой базы грызуна.

Неоспоримым фактом является то, что этот год оказался неурожайным как на грибы и ягоды, так и прочие корма, которые белки привыкли регулярно видеть на своем “обеденном столе”. Причем эта тенденция наблюдается не только в Алматы, но и в других городах Казахстана.

Возможно, стрессоустойчивость белки ничуть не изменилась, и трудолюбивое создание по-прежнему не переносит городской гул, но, как говорится, голод не тетка - с ним особо не поспоришь, потому и вынужден был зверек зайти в те места, которые раньше предпочитал обходить стороной.

И все же белка весьма коммуникабельное существо, она быстро привыкает к людям и охотно приучается брать корм с рук у сердобольных посетителей городских парков. Многие посетители зеленых городских зон, несомненно, рады таким природным рокировкам, ведь белки всегда были магнитом, вызывающим восторг и умиление не только детей, но и взрослых. Сейчас уже многие алматинцы приходят в Парк Первого Президента целенаправленно - чтобы накормить пушистого зверька и сделать с ним пару-тройку фотографий, которые незамедлительно попадают в социальные сети.

Принося позитивные эмоции, эти зверьки оказывают людям своеобразную зоотерапию, позволяющую ненадолго отвлечься от городской рутины. И это здорово!

Но в сложившейся ситуации нужно думать не о себе, а о белках, о первопричине, которая заставила пойти на контакт с человеком. Впереди зима, и, следовательно, уже сейчас нужно задуматься над тем, как эти существа переживут суровый период. Ведь не каждый сможет регулярно приходить в тот или иной парк, причем, невзирая на погоду, лишь для того, чтобы покормить белок. Известно, что эти существа делают большие запасы на зиму, однако они имеют склонность забывать о местах расположения своих кладовых, тем более что “ларцы” если и остались, то где-то далеко в горах, а белки - в городе.

Сейчас важно привлечь к этому вопросу не только экологические общественные организации, но и акимат города, в силах которого подключить НИИ, ведь тут нужен научный подход. С одной стороны, белки не привередливы в еде и их кормовая база достаточно широка, но все же их рацион питания сильно зависит от климатических условий региона. Следовательно, ланч-бокс из какого-нибудь фаст-фуда здесь не подойдет. Хотя из личных наблюдений мы можем утверждать, что белки могут питаться и хот-догами, и картошкой фри, приправленной кетчупом. Правда, такие предпочтения свойственны европейским грызунам, на которых, как нам кажется, не стоит равняться.

Мы не призываем к такой практике, а наоборот - обращаемся к профильным специалистам, которые могли бы четко сформировать и обозначить меню наших, казахстанских белок. Второй важный момент - это место кормления. Ведь если просто высыпать в сквере, где резвятся белки, гору орехов или другого корма, то наверняка им достанется лишь малая часть этого богатства. В городе у белок немало пищевых конкурентов: бродячие собаки и кошки, различные представители пернатых - они уже давно освоились в мегаполисе и хорошо знают все правила выживания в каменных джунгли. Чтобы как-то минимизировать эти потери, нужно грамотно продумать форму и место размещения кормушек.

Каждый горожанин может стать частью этого глобального проекта по спасению белок, ведь не обязательно кормить грызунов, достаточно проявлять повышенную бдительность за рулем на дорогах, расположенных в непосредственной близости с парковыми зонами. В отличие от собак, которые уже на генном уровне обучены переходить дорогу на зеленый цвет светофора, белки пытаются проскочить сквозь автомобильные потоки на авось, увы, это удается не всегда.

Сейчас природа обратилась за помощью к человеку, и если мы от нее не отвернемся, то, вполне вероятно, какая-то часть этих созданий обоснуется в парках, а не исчезнет с приходом нового сезона. И потом, не будем забывать о том, как белки появились в Северном Тянь-Шане, следовательно, социальная ответственность за этот “переезд” по определению лежит на человеке.



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