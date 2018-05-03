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Тайная жизнь цветов Последняя страница

Мария Коленко
В Алматы состоялась закрытая вечеринка и презентация новой коллекции коллаборации ERDEM x H&M. Чем вызван столь бурный шоппинг-ажиотаж?

В линию лондонского бренда ERDEM для шведского гиганта массмаркета вошли нежные платья и пижамы с цветочными мотивами, кружевные топы, строгие клетчатые пальто, твидовые костюмы, леопардовые шубы, слипоны и теплые свитера. Помимо одежды для женщин и мужчин в коллекции представлены аксессуары, среди которых - напоминающие винтажные сумки, обувь, украшения и многое другое. Гости модного вечера смогли не только увидеть, пощупать коллекцию первыми, но и приобрести вещи по вкусным ценам. Созданная для H&M дизайнером Эрдемом Моралиоглу коллекция представляет собой яркое наследие бренда с 12-летней историей, в котором сочетаются цветочные принты, викторианские силуэты и женственные детали. Марка Моралиоглу относительно молода - основана дизайнером в 2005 году. Но, несмотря на это, в его платьях уже не первый год выходят Кира Найтли, Эмма Уотсон, Анна Винтур и Мишель Обама.

 

 

Первая презентация коллекции прошла в октябре в Лос-Анджелесе.
“Запуск коллаборации - это путешествие в завораживающий мир красоты, где царят вечная весна и любовь. Мы рады, что наконец смогли поделиться с гостями коллекцией ERDEM x H&M”, - прокомментировала Юлия Булгакова, руководитель отдела по связям с общественностью и прессой H&M Россия и Казахстан.
Романтизм и сказочность коллекции усиливались созданной атмосферой, которая подчеркивала утонченность палитры оттенков и цветочные принты. Совместную коллекцию шведский гигант анонсировал еще в июле фильмом База Лурмана, режиссера “Мулен Руж” и “Великого Гэтсби”. Выдающийся кинорежиссер создал уникальный и захватывающий киноролик “Тайная жизнь цветов” эксклюзивно для этой коллаборации. Действие ролика разворачивается в таинственном загородном особняке, где “всегда царит весна”. Дом, словно замкнутый таинственный мир, он всегда полон цветов - вдохновением для этой сюжетной линии послужили знаменитые цветочные принты лондонской марки. Когда сюда приезжают юные друзья, закручивается неизбежный любовный треугольник. Его участники в фильме - актеры Том Рис Харрис, Хиро Файнс-Тиффин и Раби Дагналл. К ним присоединяется признанная актриса Гарриет Уолтер, а также супермодели Саския де Брау, Имаан Хаммам, Грейс Хартцель, Фернандо Кабрал, Нильс Виссер и Тони Уорд. На протяжении всего ролика Баз использует вещи из новой коллекции, с помощью которых раскрывает характеры героев и развивает повествование, а новый трек от Years & Years создает атмосферу позитивного настроения, дружбы и любви.

 

 

Заранее ознакомившись с коллекцией посредством профессиональной Лурмановской кинопрезентации, гости вечера уже наметили, что хотят прикупить. В магазин приглашенные заходили группами по цвету браслетов в строго отведенное время. И тут начиналась целая гонка, поскольку группе на выбор одежды и примерку выделялось только 20 минут. Те, кто решил не торопиться и приехать попозже, увидели лишь пустые вешалки. Предпродажа коллекции более чем удалась. В первые часы одежду смели с полок. За отдельные предметы чуть ли не разворачивалась драка. Шоппинг - дело сложное, беспощадное. Как говорится, кто успел, тот и съел.

 

 

В коллекцию вошли более 30 мужских и 50 женских предметов гардероба. Трендовые брюки с лампасами прямого кроя со стрелками, оливковая парка с пятью карманами, твидовое пальто строгого кроя, роскошное платье с цветами, расшитое пайетками, и многое другое - вещи прекрасно подойдут как на каждый день, так и для выхода в свет. Кинематограф отразился и на коллекции. К примеру, пиджак, ассоциирующийся с экранным персонажем прошлого века, вполне подойдет к деловому образу, однако даже в сочетании с классической белой рубашкой не выглядит скучным. Почему бы не добавить немного игривости?
Среди гостей были казахстанские селебрити, журналисты, блогеры, фотографы, актеры и звезды шоу-бизнеса: Меруерт Ибрагим, Лидия Досалина, Жанель Бертаева, Yan Ray, Ержан Рашев, Макпал Исабекова, Асель Сагатова, Карлыгаш Мухамеджанова, Санжар Мадиев, Леонид Жеребцов, Асель Зои, Люся Яркова и многие другие. Вечер соединил в себе моду и музыку, за которую отвечала DJ Айя Жакып.

 

 

“Когда я жила в Швеции, у H&M была коллаборация с Lanvin. Эту коллекцию можно было купить в каждом магазине, которые, кстати, стоят там на каждом углу. Конечно же, мне ничего не понравилось, и я ничего не купила. В Алматы, видимо, психология действует по-другому. Все так ждали начала продаж с коллаборацией Erdem, что все закончилось, не успев начаться. Несмотря на то, что я попала на предпродажу, я успела купить только блузку, а хотелось так много. Придется, видимо, лететь в Стокгольм”, - поделилась впечатлениями в социальных сетях после вечеринки fashion-байер Севиль Амангельдиева.
Помимо звездных гостей возможность стать первыми обладателями коллекции получили победители конкурса, объявленного в социальных сетях “ВКонтакте” и Facebook.

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Просмотрено: 7570 раз Просмотров: 7570 опубликовал: Ruslan 9 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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