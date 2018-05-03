Мария Коленко

Самый пьянящий праздник осени “Божоле Нуво-2017” вновь собирает гостей в Алматы! В течение двух вечеров в отеле Intercontinental будут литься реки вкусного, ароматного молодого вина, привезенного прямиком из Франции. Темой праздника этого года станет мир моды



Сегодня состоится праздничный вечер, на котором гости фестиваля первыми в Казахстане попробуют новое божоле. За два дня до старта гуляний состоялась пресс-конференция, на которой организаторы и партнеры праздника поделились с журналистами секретами, чего ждать от “Божоле Нуво-2017”, и дали попробовать на вкус молодое вино.

“Каждый год мы выбираем тему, которая бы всесторонне раскрыла особенности, уникальные возможности, традиции, культуру Франции, потому что все наши события мы проводим не просто как очередную тусовку. Они имеют действительно большое социально-культурное значение”, - отметила креативный продюсер фестиваля “Божоле Нуво-2017” Ирина Кишкина. Первые дегустаторы молодого вина

French touch - такое название получил праздник нынешнего года. Феерия мероприятия развернется вокруг мира моды и стиля. Поскольку именно Франция подарила нам таких великих гуру моды, как Коко Шанель, ЖанПоль Готье, Кристиан Лакруа, Ив Сен-Лоран и многих других, и именно она стала выпускать первой модные журналы. Оформление, программа праздника в Алматы будут буквально воспевать модную индустрию в различных ее проявлениях. Гостей ждут стилизованные декорации, модные показы, музыкальная программа и инсталляции, а также множество призов и подарков.

Третий четверг ноября - время пить молодое французское вино. Божоле прибыло! И нигде в южной столице, кроме как на празднике, испить его не удастся. В специализированные магазины, массмаркеты вино не поступит. Полный эксклюзив. Ежегодно на праздник приглашаются более 700 гостей: представители французской диаспоры и все аккредитованные дипломатические миссии Казахстана, официальные лица, бизнес, политическая и творческая элита страны, представители совместных коммерческих компаний и общественных организаций. Дресс-код праздника: коктейльные наряды с элементами креатива.

“Праздник “Божоле Нуво” - для нас очень важное мероприятие. Мы надеемся, что будем его праздновать вместе еще долгие годы. Как вы знаете, ежегодно более чем в 150 странах мира французский праздник молодого вина отмечается в третий четверг ноября. В этом году мы пригласили своих друзей разделить с нами этот праздник вокруг French touch, что означает искусство жить по-французски - это гастрономия, мода, хорошее вино и хорошие люди. Это времяпрепровождение по-французски: созерцая модный показ, слушая выступления артистов, - вот та атмосфера, которую мы хотели воссоздать”, - сказал генеральный консул Франции в Алматы Патрик Ренар.

Организаторы постарались вместить в fashion-винное событие всю ту ассоциацию моды и стиля Франции, которая присуща этой великой стране.

В этом году гостей праздника ждет модный показ казахстанского дизайнера Сергея Шабунина, который черпал вдохновение при создании коллекции из католических соборов Парижа, Бордо и Лиона (подробнее о коллекции - в “НП” №130). Также ждут инсталляции и перформансы от Дома моды Татьяны Тарвердян. Дизайнер в своих коллекциях воплощает собственное видение того, что хочет иметь в своем гардеробе современная жительница мегаполиса, ценящая элегантность, индивидуальность, качество и комфорт. Французский Дом подготовил сюрпризы в духе шикарных витрин и бутиков с самых модных парижских улиц.

В обновленном составе - в количестве четырех человек - выступит перед публикой группа АМОuAGE с презентацией новых песен, а также танцевально-музыкальной программой. За общее музыкальное настроение на вечере будет отвечать DJ Mirha Katoya. Хореографические постановки, перформансы и интерактивы специально для гостей “Божоле Нуво” подготовил руководитель танцевальной команды JFK Production Олег Лозовой. Также проведут благотворительную лотерею, все вырученные средства от которой отправят в фонд поддержки французской школы под патронажем Генерального консульства Франции в Алматы.

Выставку картин представит на вечере художник Алмас Алишер. Ключевой темой полотен автора является фурри-арт. Фурри - это антропоморфизация животных, и выражается она в присвоении им таких качеств, как человеческое сознание и мимика, черты анатомии человека, речь, хождение на двух ногах и ношение одежды. Художник привязал тематику праздника “Божоле Нуво” к French touch, где фурри воплощают утонченный стиль в своих нарядах. Более тонны молодого вина преодолело воздушное пространство и попало на праздничные алматинские столы. Завтра, в пятницу, 24 ноября, состоится второй день фестиваля, на который могут попасть все желающие по приобретенным билетам.





Фото Талгата Галимова