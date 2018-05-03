Константин Кочевников

Пожалуй, самая яркая часть выставки “Н. Назарбаев: эпоха, личность, общество”, которая демонстрируется сейчас в Центральном государственном музее в Алматы, - это коллекция наград иностранных государств, полученных Нурсултаном Назарбаевым в разные годы на посту президента Казахстана



Доступ к этой коллекции - это еще и редчайшая возможность в непосредственной близости увидеть подлинники высших государственных наград многих стран мира.

Здесь собраны уникальные образцы геральдического искусства, воплощенные в орденах, орденских лентах, цепях и подвесах. Счет отдельных образцов не превышает и десятка экземпляров.

Коллекционерам, любителям эмблематики, особых орнаментов, поклонникам изучения гербов, государственных символов, традиций их использования есть на что посмотреть и что обсудить. Уникальное собрание.

Мы решили рассказать о наиболее интересных по исполнению и ценных по статуту наградах президента Казахстана.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного получен 12 октября 1998 года - за большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Казахстана.

Высший орден Российской Федерации. Его учредили в эпоху Петра Великого, упразднили в годы советской власти и восстановили 1 июля 1998 года указом президента Российской Федерации № 757.

Этот орден имеет знак, звезду, орденскую цепь и орденскую ленту. Знак ордена - косой крест из серебра с золочением, покрытый синей эмалью, с изображением фигуры распятого Святого апостола Андрея Первозванного. Золотые буквы S, А, Р, R на концах креста передают утверждение: Sanctus Аndrеаs Раtronus Russiае - Святой Андрей Покровитель России.

Нурсултан Назарбаев получил орден Святого апостола Андрея Первозванного под номером три. До него высшую награду современной России получили академик Дмитрий Лихачев и известный конструктор-оружейник Михаил Калашников. Нурсултан Назарбаев оказался самым молодым (на момент награждения) кавалером ордена. Ему было 58 лет.

Орден князя Ярослава Мудрого I степени вручили Нурсултану Назарбаеву 13 октября 1997 года на Украине - за выдающийся личный вклад в развитие дружбы и сотрудничества между Украиной и Республикой Казахстан. Орденом князя Ярослава Мудрого награждают за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность. И с момента учреждения в 1995 году орден являлся высшим орденом Украины для награждения граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. С 1998 года высшей наградой для граждан Украины стало звание Герой Украины с вручением ордена Золотой Звезды или ордена Державы. Для иностранцев же орден князя Ярослава Мудрого продолжал оставаться высшим орденом Украины вплоть до учреждения в 2008 году ордена Свободы. Президент Казахстана был третьим, кто получил этот орден. Орденом номер один наградили президента Республики Корея Ким Ен Сана, вторым - президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Большой крест с лентой ордена “За заслуги перед Итальянской Республикой” президент Назарбаев получил 5 мая 1997 года.

Этим орденом награждают за значительные заслуги перед нацией в области литературы, искусства, экономики, благотворительности, общественной и гуманитарной деятельности.

Главой ордена является президент Италии. Он возглавляет совет ордена, в который помимо президента входят канцлер ордена и 16 членов. Канцелярия ордена находится в Риме.

Решение о награждении принимает президент Италии с согласия председателя Совета министров Италии. Орденом Узбекистана “Буюк хизматлари учун” (“За выдающиеся заслуги”) Нурсултана Назарбаева наградили 31 октября 1998 года - за огромный вклад в развитие отношений, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между республиками, дальнейшее углубление исторически сложившихся узбекско-казахских культурных, духовных и экономических связей, укрепление традиционных уз добрососедства между народами обеих стран.

Любопытно, что кавалеры этого ордена единовременно получают денежное вознаграждение, эквивалентное шестидесятикратной минимальной заработной плате, или памятный подарок, приравненный к этой сумме, а также пользуются установленными законом льготами.

Большую Звезду Почета за заслуги перед Австрийской Республикой президенту Назарбаеву вручили в марте 2000 года за выдающиеся заслуги в деле укрепления дружественных связей между Австрией и Казахстаном в экономической, политической и культурной областях. Эту награду учредили в апреле 1952 года для поощрения собственных и иностранных выдающихся граждан. Интерес вызывает Большой крест ордена Святого Михаила и Святого Георгия Великобритании. В знак признания заслуг в деле ядерного разоружения президенту его вручили 15 ноября 2000 года. Это наиболее выдающийся британский рыцарский орден, основанный 28 апреля 1818 года Георгом, принцем Уэльским, позднее ставшим королем Георгом IV.

Этим орденом в Великобритании награждают тех, кто совершил значительные и важные шаги, связанные с Содружеством наций или иностранными нациями. Девиз ордена - Auspicium melioris aevi (с лат. “Признак лучшей эпохи”). Святые-покровители ордена - архангел Михаил и святой Георгий. Главный символ ордена - святой Михаил, который разит копьем Сатану. Другой крест с христанской тематикой - Большой крест ордена Спасителя - является высшей наградой Греции, его вручили президенту 16 июля 2001 года. Статут этого ордена подразумевает награждение в том числе иностранных граждан - за выдающиеся заслуги перед Грецией, способствующие ее процветанию. Это тоже старинная награда. Учрежден первым греческим королем Оттоном 20 мая 1833 года как напоминание об освобождении Греции Божьей милостью.

Папский рыцарский орден Пия IX и Золотую цепь Нурсултану Назарбаеву вручил в Ватикане в октябре 2001 года Папа Иоанн Павел II - за “искусность и талантливость” в управлении государством, в знак благодарности за оказанный прием в Астане. Орден “Ожерелье Великого Бадра” - высшая награда Саудовской Аравии. Президенту ее вручили 3 марта 2004 года. Орден посвящен битве при Бадре - первом крупном сражении между мусульманами и курайшитами, произошедшем во втором году по хиджре семнадцатого числа месяца Рамадан (в пятницу утром 17 марта 624 года) в Хиджазе.

Ордена удостаиваются исключительно особы королевской крови, монархи и принцы, а также главы государств, где исповедуют ислам. Орденом Заида Нурсултана Назарбаева наградили в Объединенных Арабских Эмиратах 16 марта 2009 года. В коллекции наград это, пожалуй, самое дорогое изделие по содержанию драгоценных металлов и камней.

Орден назван в честь первого президента страны шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна. Его вручают исключительно главам иностранных государств.

Орден представляет собой золотую семилучевую звезду, лучи которой выполнены в виде золотых листьев со вставками из бриллиантов. Между лучами размещены лавровые веточки с листьями из изумрудов в золотом обрамлении. В центре располагается медальон, покрытый мелкими бриллиантами, с надписью на арабском языке, выложенной изумрудами. Золотая кайма вокруг медальона декорирована бриллиантами и рубинами. Знак ордена подвешен к золотой цепи, звенья которой имеют форму золотых лавровых веточек, объединенных в венок, и золотых бляшек с изображениями гербов эмиратов в окружении бриллиантового кольца и декорированных рубинами. Центральное звено несет на себе герб ОАЭ.

Кавалерами ордена стали: Елизавета II, королева Великобритании, Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин, президент Украины Виктор Янукович.

Получил Нурсултан Назарбаев и высшую награду Турции - орден Турецкой Республики. Произошло это в октябре 2009 года - в знак установления и развития двусторонних добрососедских отношений между республиками и признания заслуг по развитию тюркского мира.

За каждой наградой стоит большой труд первого президента Казахстана по укреплению дружеских отношений со странами мира, налаживанию диалога между конфессиями и народами, работа по примирению враждующих сторон, ответственность за будущее мира и стремление сделать его лучше.

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