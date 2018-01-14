Мария Коленко

Известный арт-дуэт Гульнары Касмалиевой и Муратбека Джумалиева из Кыргызстана представил в Алматы сольную выставку “Кое-что о современном номадизме”



Гульнара Касмалиева и Муратбек Джумалиев являются одними из самых востребованных в мире современных художников из Центральной Азии. Они много раз выставлялись за рубежом, включая Венецианскую биеннале, Азиатско-Тихоокеанскую триеннале и биеннале Гванджу, Сингапура и Шарджи. В 2007 году бишкекский дуэт также удостоился персональной выставки в Art Institute of Chicago.

Художники, кураторы и педагоги Гульнара Касмалиева и Муратбек Джумалиев в своих работах исследуют сложные политические и экономические реалии Кыргызстана. В творчестве они стараются подчеркнуть жизнеспособность народа этого неспокойного региона. Используя инсталляцию, фотографию, видео и перформанс, художники создают концептуальные работы, раскрывая различные грани кыргызской идентичности - исконно кочевые и шаманские корни народа, его недавнее советское прошлое и сегодняшнюю капиталистическую действительность. На алматинской выставке, организованной Aspan Gallery, представлены инсталляции, видео- и фотоработы художников, уже объездившие несколько мировых площадок, а также их новые проекты, представленные на суд зрителей впервые. “Для нас самое главное - это создать не документальный образ, несмотря на то, что работы основаны на документальных съемках. Художник может писать с натуры и потом с этих эскизов создать картину. То же самое и мы - мы собираем образы, а потом создаем свою композиционную работу. Наши работы - это то, что нас волнует, и наше резонирование с тем временем, в котором мы живем”, - сказала Гульнара Касмалиева.

Название выставки “Кое-что о современном номадизме” происходит от одноименного видео художников, вышедшего в 2006 году, в котором процесс досмотра в аэропорту представлен как некий ритуал новых кочевников. Монументальная инсталляция “Транссибирские амазонки” 2005 года, ранее показанная в павильоне Центральной Азии на Венецианской биеннале и состоящая из 150 “китайских” сумок и трехканального видео, показывает историю женщин, вынужденных заниматься мелкой торговлей вдоль древнего Шелкового пути. В связи с недавно сложившейся ситуацией на казахско-кыргызской границе художники немного изменили формат инсталляции, и теперь она представляет собой узкий проход, наподобие прохода на границе между двумя странами, в котором люди вынуждены ждать часами. Эта экспозиция стала первым сольным показом Гульнары Касмалиевой и Муратбека Джумалиева в Центральной Азии. На выставке можно посмотреть двухканальное видео “В будущее”, созданное авторами в 2005 году, снятое на озере Байкал, в котором одна камера документирует следы экологического загрязнения некогда девственного уголка земли, а вторая представляет загрузку и отплытие старого парома. Куратор павильона Центральной Азии в Венеции Виктор Мизиано сказал об этом произведении: “Присущий работе характер глобальной мифопоэтической метафоры выводит ее далеко за пределы узкой социальной аналитики и не ограничивается разоблачительным пафосом... Пластика изобразительного ряда столь самодостаточна, что вызывает в памяти национальную орнаментику и оказывает ощутимое воздействие на документально-констатирующий план”. Многоканальная инсталляция “Бруклинский мост” 2010 года документирует жизнь нелегальных эмигрантов из Центральной Азии, проживающих в Бруклине в Нью-Йорке. Проекция на стене запечатлевает длинный путь из Бруклина в Манхэттен, который эмигранты вынуждены проделывать каждый день для заработка. Другие два экрана показывают интервью с мужчиной и женщиной, нелегальными эмигрантами, проживающими на Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Как и многие другие, на своей родине они работали в профессиональной сфере, но в США вынуждены подрабатывать на стройке или в сфере услуг.

На выставке представлена серия фотографий “Новый Шелковый путь: Алгоритм выживания и надежды”, связанная с одноименным пятиканальным видео, в котором запечатлен караван грузовиков, доставляющих металлолом из Кыргызстана в Китай в обмен на дешевые китайские товары. На фотографиях можно увидеть людей, которых художники встречали на пути следования за караваном. Все герои фотопроекта по-разному участвуют в новой рыночной экономике страны, в основном предоставляя сервисы для водителей грузовиков. По сути, в своем творчестве художники переоценивают место искусства в современном мире, где, по словам Джумалиева, доминируют коллективная фобия, скептицизм и разочарование. Соединяя поэтическое с политическим, они используют красивую, порой завораживающую образность с минимальным повествованием для того, чтобы донести до людских сердец истории человеческой борьбы, упорства и надежды на будущее. Выставка “Кое-что о современном номадизме” проходит в зале EXPO комплекса Villa Boutiques & Restaurants и продлится до 14 января 2018 года.



Автор благодарит за помощь в подготовке материала PR-координатора Aspan Gallery Елену Дмитриеву.