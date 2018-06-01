Сагымбай Козыбаев

Клич

Все репрессивные режимы - колониальные, имперские, фашистские, тоталитарные, авторитарные - ничего нового в сути своей не открыли. Они похожи друг на друга. Охотно заимствуют схожие стереотипы и императивы. Начинают, как правило, с идеологии. Лозунг 1925 года на вoротах Соловецкого монастыря “Через труд - к свободе!”. Спустя каких-то девять лет его позаимствуют слово в слово в концентрационных лагерях Третьего рейха. И зазвучит он по-немецки - Arbeit macht frei!

Нацисты, намечая программные установки и цели, неизменно пользовались лозунгами. Их авторы - башковитые идеологи вроде Геббельса. Не надо его как врага считать тупым, таковым он отнюдь не был. Чего стоит растиражированный на пути к всевластию Гитлера его клич: “Один народ, одна страна, один фюрер!”.

Сегодня мир полон идейных задавак. Придумывая очередной агитационный лозунг, задаются ли они вопросом: “А не было ли подобного ранее?”.

Представлен,

но не получил Источником информации нередко является сама пресса. Вот что я выписал из газеты “Ана тілі” (2017, № 45). Коллега Жумабай Доспанов в результате архивных поисков выяснил, что в Великой Отечественной войне участвовали 7700 девушек из Казахстана. Он же (по свидетельству газеты автор многотомника “Казахские офицеры периода Второй мировой войны”) дает прелюбопытную информацию о том, что 338 казахстанцев (из них 183 - русские, 101 - казах) представили во время войны командованием к званию Героя Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы трех степеней. Но по разным причинам они не удостоились этих высших наград. Их заменили менее значимыми.

Общественности известны имена четырех дважды Героев Советского Союза - это летчики-казахстанцы Леонид Беда, Иван Павлов (оба костанайцы), Талгат Бигельдинов и Сергей Луганский. Оказывается, к присвоению звания Героя дважды представили и пехотинцев: это командир батальона майор Сагадат Нурмагамбетов и командир роты старший лейтенант Кабыш Коктаев. У первого - уже Героя Советского Союза - время от повторного представления составило чуть более двух месяцев. А вот Коктаев, которого представили к званию Героя дважды (9 августа 1944-го и 4 февраля 1945 года), так и не получил его. Подвиги его заменили орденами Ленина и Боевого Красного Знамени. Добиваться правды было некогда - за 17 дней до окончания войны 23-летний Кабыш сложил голову в боях у немецкого города Зарау.

Представления к высшей награде, как правило, подписывали по очередности командиры полка, затем дивизии, корпуса, командующий армией и член ее Военного совета. На этом пути в условиях боевых действий возникали неувязки различного характера.

Омытая кровью Великая Отечественная хранит еще немало неизвестного. И скромный вклад в ее летопись может внести каждый неравнодушный.



Сознанка

Парадокс. При обилии всевозможной литературы в основном книги в руки не берут. Их заменили душегубы-смартфоны. При дефиците книг (помните недалекое прошлое с ночным стоянием у подписных магазинов и сбором макулатуры на чтиво) народ считал честью стенки квартиры уставлять книжными полками. И гордиться этим как проявлением роскоши.

Нынешним летом управление молодежи акимата южной столицы на аллее парка 28 панфиловцев соорудило специальные внушительные подвесные полки с книгами. Можешь взять безвозмездно любую, но взамен принести свою из дома. Или, почитав тут же на парковой скамейке, вернуть книгу на место. Прекрасное начинание. Но через некоторое время полки вовсе опустели. Внутри собралась шелуха, благая идея не прижилась.

Уяснил для себя два открытия. Первое - все-таки кто-то книгу читает, правда, на халяву. Второе - все, что плохо лежит, прописки не имеет. Будем надеяться - пока. Сознание, конечно, все еще совковое. Да и культуры маловато. Вкупе с совестью.



Нежнее пятки Пытливости казаха с привкусом смешинки нет границ - шекжоћ. На вопрос “Что такое магнит?” казах отвечает: “Наверное, это красивая женщина”. Сказано это было в далеком 1925 году, когда в степи началось знакомство с этой необычной железкой.

В начале 20-х годов ушедшего века вся казахская письменность и зарождающаяся новая пресса существовала на арабской графике. Сегодня ее могут читать лишь избранные. Потому ценен каждый перевод письма того времени на современный казахский язык, пока еще живущий на кириллице. Что и сделала коллега Алтын Акынбекова с первым номером первого отечественного сатирического журнала “Шаншар” (“Уязвитель”, от трудно переводимого слова “шаншу” - втыкать, колоть. - С.К.). Это издание выходило в 1925 году в Ташкенте. 58-страничный журнал как бы обрел второе дыхание, моя коллега издала его репринтно, с соответствующим переводом, сохранив дух издания и времени.

“Шаншар” - один из журналов алашордынцев. На конференции, посвященной 100-летию “Алаш-Орды”, будучи модератором, провел заодно его презентацию. И в перерыве между выступающими успел перевести на русский язык рекламную заметку того времени из этого издания. Называется заметка “ћатыналамын” - “Возьму бабу”.

“Я казах еще тот себе. Русским владею прилично, знаком ни мало ни много с 50 русскими женщинами. Познакомился с ними на различных сходках, они без ума от меня. Для меня сказать им нежное слово - что погладить кроличий мех. Хожу в костюме, галстук снимаю лишь на ночь. Вроде я возрастом около сорока. Не ношу бороды. Подбородок мой нежнее женской пятки. Нос в меру, не длинный, сладострастному поцелую не помеха. Отец сосватал меня в детстве, мне это не по нраву. Все равно кто будет моя избранница: казашка, русская или ногайка. Бќрі бір. Лишь бы была ученой. Ценю женщину за стать, голос и запах. Свадебных затрат не боюсь, если что, займу. Желающие связать брачные узы могут списаться через журнал. А так прямой мой адрес: город Албасты (Дьявол), улица Сџмырай (Подонок), напротив коровника муллы Оспана дом навозомешателя”.

Таковыми были юморинки того времени. А реклама спустя почти век вполне современная.



Не по понятиям

Детей снимать на фото - просто удовольствие. Вся их непосредственность на виду. Они везде одинаковы: любопытные не в меру, с блеском в глазах. К взрослым это не относится, блеск у них давно угас.

Память должна быть длинной. Это у бабочек жизнь короткая, и память их потому короткая. А у людей жизнь вроде длиннее.

Что же в памяти у нас наспех? Раздавил подошвой живность. Неумышленно. И чувствуешь, будто сделал нехорошее.

А тут отец душит своих детей-близняшек. Ему якобы они мешали спать. В Алматы на днях судили такого.

Вешать и вешать надо бы таких. На худой конец, использовать электрический стул. Одно знаю: гадкое надо рубить на корню.

Блеск детских глаз. Лишь это достойно памяти. А укор, как часть ее, для убийц? Увы, неведомое понятие для них.



Спокойствие

Для жизненного тонуса лучше всего читать ура-патриотическую прессу. Хотя палитра не полная, но вполне достаточная. Прочитал в “ЭК” (2017, 28 ноября) информацию, от которой впал в очередной ступор. Разговор все о том же рейтинге стран - кто впереди, а кто плетется. Верить или не верить - личное дело каждого. Но на сей раз и повода для сомнения вроде никакого - ссылка на сайт Всемирного экономического форума, где есть список государств с самыми опасными преступными группировками (ОПГ). Наша страна оказалась в начале шестого десятка, между Арменией и Словакией, - 63-е место.

А где бандиты свирепствуют? Все в той же Латинской Америке, в первую десятку попали Сальвадор, Гондурас, Колумбия, Перу, Гватемала, Венесуэла, Ямайка. Отдыхать там не советовал бы.

Есть повод успокоиться - в числе наименее безопасных и Украина. Чего, впрочем, ерничать. Спокойствие - оно и в Омане спокойствие. Эта страна, кстати, возглавляет список, где об ОПГ почти не помнят. Подтверждаю как человек, некогда побывавший там.