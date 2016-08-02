Мария Коленко

Бои без правил - жестокие и зрелищные. Много спорных вопросов касательно этого вида спорта есть и по сей день. Николай Кудряшов, организатор первого в России турнира по смешанным единоборствам, не понаслышке знает об этой сфере, оттого решил поделиться знаниями в своей киноистории под названием “Спарта”, которая вчера вышла в казахстанский прокат Наверняка большинство из нас, когда слышит слово “Спарта”, рисует в голове образ царя Леонида из экранизации “300 спартанцев”, кричащего: “This is Sparta!”, после которой последовал удар ногой и персидский посол полетел в колодец. Отсылка к нему есть и здесь. В одном из эпизодов бойцы выходили в похожих костюмах на ринг.

Неоднократный чемпион по боям без правил и другим видам единоборств Николай Кудряшов является идейным вдохновителем фильма “Спарта”. Лента, кстати, основана на реальных событиях, которые происходили в жизни Николая и его товарищей-бойцов.

Около 20 лет назад именно Кудряшов написал правила “Микс Файт” и запатентовал восьмиугольник, на котором в настоящее время и проходят соревнования по боям без правил или, как сейчас это принято называть, смешанные единоборства. Поэтому он прекрасно знает лицевую и закулисную стороны боев. Две команды бойцов, словно на рэп-баттле, стоят друг напротив друга на прямоугольном ринге. Начинается бой, и, когда у одного участника заканчиваются силы, он передает эстафету следующему, стоящему за спиной. Это и есть “Спарта”, которая стала мало того что зрелищным видом единоборств, но для бывшего чемпиона по боям без правил Николая единственной возможностью для решения проблем и возвращения в спорт. По сюжету из-за драки за девушку герой попадает в тюрьму на три года. После выхода из колонии продолжить карьеру парню не удалось. Тренеры не хотят брать его в свою команду, его девушка ушла под крыло главного соперника Андрея Филатова. Но благодаря друзьям он нашел себя в новом виде единоборств - “Спарте”.

Большинство героев фильма имеют реальных прототипов. Мало того, у многих из них всего лишь незначительно или вовсе не изменены имена. По мнению режиссера, это придает картине большую правдивость и честность, без которых немыслим бойцовский спорт. В фильме появляются и легендарные спортсмены: чемпион мира по смешанным единоборствам Андрей Семенов по прозвищу Белая акула; чемпион России по рукопашному бою и ушу саньда, чемпион мира среди клубных команд M-1 Challenge, чемпион Ring of Combat Михаил Малютин; российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко; двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион России, четырехкратный чемпион Вооруженных сил Виктор Смоляр. Сам Николай Кудряшов, на счету которого множество титулов и побед в различных состязаниях, в фильме также выступает под своим собственным именем и играет одну из главных ролей. Также саму себя в “Спарте” сыграла и певица Наталья Власова, известная по хиту “Я у твоих ног”, которая все прекрасно знает о мире единоборств - она замужем за президентом Московской федерации профессиональной бойцовской лиги, поэтому с удовольствием приняла участие в съемках.

Помимо профессиональных спортсменов в фильме задействованы и популярные актеры. Денис Никифоров, известный зрителю по картине “Бой с тенью”, снова вернулся к роли боксера, правда, в “Спарте” он изучает азы тайской техники. Кстати, Денис получил травму колена во время съемки эпизода главного боя.

Еще один яркий персонаж - звезда фильма “Бумер” Максим Коновалов, герой которого и здесь не ушел от уголовного мира. Зрители на предварительном показе от холдинга “Меломан” отметили, что тут он примеряет на себя роль нарушителя закона, решившего завязать с криминалом, а альтернативу нашедшего в этом непростом виде спорта. Также в роли бойца - участника команды Николая Кудряшова - выступил Владимир Епифанцев. На съемках он решил отработать несколько ударов, которые ранее уже делал, однако, проснувшись утром, данная попытка сказалась на его спине.

Стоит отметить, что у фильма есть и собственная музыкальная тема, которая, вполне возможно, станет и гимном реального вида единоборств “Спарта”. Одноименная композиция написана учениками Николая Кудряшова.

Того, кто преодолевает трудности, не опуская руки, уже можно назвать спартанцем. В ленте много любви и патриотизма. Создатели посвятили фильм “Спарта” памяти заслуженного тренера Росси по дзюдо Василия Ильина и мастера спорта по боксу Бориса Виноградова, у которых тренировался и сам Николай Кудряшов. Виноградов выводил Кудряшова на многие его бои. В фильме есть эпизод, когда тренер советует бойцу больше добавлять рук во время боя. То же самое происходило и в жизни.

Новый вид командных единоборств “Спарта”, который и дал название кинофильму, на самом деле существует не только на экране. Несколько лет назад Николай Кудряшов задумался о создании эффектного и зрелищного формата боев. Он вспомнил о знаменитом сражении во время греко-персидской войны в ущелье Фермопилы, которое спартанцы охраняли от персов. Во время боя место павшего воина занимал другой спартанец, стоявший за первым. Именно это построение и было положено в основу нового вида единоборств “Спарта”. Узкий ринг, на котором колонной по четыре человека с каждой стороны выстраиваются команды, получил название по имени исторического сражения - фермопил.