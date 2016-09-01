7 ЗАКОНОВ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
Подробнее >>>
СУББОТНЯЯ ЛОТЕРЕЯ

НОВЫЕ ПРАВИЛА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Монета судьбы Смотри в оба

Мария Коленко
В прокат вышел новый российский фильм “Все о мужчинах”. Многие подумают, что ничего интересного из этой картины не узнать, ведь вся необходимая информация о сильном поле есть у дам дома под боком или, на крайний случай, интернетом пользоваться все умеют. Как режиссерам Сарику Андреасяну, Михаилу Жерневскому и Леониду Марголину удалось снять комедийное, но при этом еще и семейное кино?

 

Первая комедия осени - так заявили создатели о картине “Все о мужчинах”. Первоначально можно посчитать, что это будет очередной нединамичный болтливый фильм в духе “О чем говорят мужчины” “Квартета И”. Здесь же авторы подняли взаимоотношения мужчин с женщинами, отцами, матерями, друзьями и так далее. В фильме переплетены несколько историй разных кавалеров, так или иначе столкнувших с одним общим знаменателем в виде Дмитрия Нагиева по позывному “Отелло”. Персонаж получился самым интересным и необычным. В начале перед нами предстает обычный таксист-бомбила, который для выполнения водительских обязанностей берет автомобиль у своего приятеля под честное слово. Таких героев на дорогах можно встретить ежедневно. Как мы знаем, водители такси бывают нескольких типов: те, кто молча везут клиента до определенного пункта назначения, и те, кто не прочь поболтать в дороге. Герой Нагиева из последних. Подвозя клиента, он никогда не озвучивал определенную сумму за поездку, но обязательно травил неправдоподобные байки про свои скитания в Европе, когда он был агентом ЦРУ, про семь жен и бунгало в Испании. И как только попутчики не покатывались со смеху, можно только удивляться, поскольку зрители на предварительном показе от компании “Меломан” реагировали очень бурно. Новый пассажир - новая увлекательная история. Бездонная фантазия. Или нет?
Мы привыкли, что в легких романтических комедиях на перепутье стоят женщины. Здесь нам показывают, как в таких ситуациях поступают мужчины, как они решают свои проблемы. Да, они их решают в сердечных делах тоже, а не пускают в режим “безразличие”, как думают многие барышни.

 

 

Так получилось, что по приезде герои спрашивали совет у повидавшего все в этой жизни “Отелло”. Если честно, то не понятно, откуда у них возникало доверие и вообще появилось желание просить им помочь в той или иной ситуации после всего услышанного?
Как-то он посоветовал герою Эдику в исполнении Игоря Верника старый действенный способ. Когда подбрасываешь монетку, ты не ждешь, какая сторона выпадет. В твоем мозгу уже что-то щелкает, пока монетка крутится в воздухе. Именно в этот момент ты понимаешь, как надо поступить. И это будет самое правильное решение.
49-летний Эдик по уши влюбился в 23-летнюю Валю (Анна Хилькевич) и хочет связать свою жизнь с ней. Мужчина не раз уточнял, что ему не 50 лет, а именно 49. Как мы видим, по поводу возраста заморачиваются не только женщины. Прекрасно показан неловкий момент первого знакомства с Валиными родителями, которые почти ровесники Эдика. “Мужчина должен быть видный!” - как заклинание звучала эта фраза из уст мамы невесты (Елена Валюшкина), а папа (Ян Цапник) присматривался к будущему зятьку с пристальным вниманием.
Этот период налаживания отношений и попытки зацепиться хоть за один общий интерес, чтобы в дальнейшем без напряжения общаться с родителями невесты, дался герою нелегко. Но он показал, что в любой ситуации можно найти правильное решение.
Отдает пошлостью и извращениями история двух друзей-эвакуаторщиков, решивших разнообразить скучные семейные будни и привнести в отношения кусочек перчика. На этом этапе нам показывают, что лучше все хорошенько обдумать, а уже потом принимать серьезные решения. Иначе получится, что вы смелые на словах, но не на деле. Как это похоже на хэйтеров в комментариях.
Самая трогательная линия получилась между двумя кавказскими героями. Но не подумайте ничего лишнего, все вполне прилично. Отец (Грант Тохатян) собирается приехать в Москву из родного города Сочи, чтобы повидать своего сына Михаила (Виктор Степанян) - успешного стендап-комика. Мужчина взял в дорогу самое главное - аджику собственного производства и свитер, связанный супругой. Как гордый армянин, он не принимает подачи от состоятельного сына, а жаждет только одного - обнять его и поговорить по душам. Вы будете хвататься за живот, когда отец попадет в московскую гостиницу, где уже ставшие нам такими привычными вещи будут совершенно в новинку простому сочинскому строителю. По ходу развития взаимоотношений папы и сына понимаешь, что для простого, человеческого счастья достаточно просто позвонить родным, поговорить о том о сем и чаще встречаться. “Одного дня для разговора с отцом всегда будет не хватать”, - доносится из уст “Отелло” фраза, заставившая многих в зале пересмотреть свои отношения с родителями.
Фильм “Все о мужчинах” - это добрая, романтическая, поучительная история, способная рассмешить и помогающая правильно расставить жизненные приоритеты. Детям до 16 лет смотреть не рекомендуется, а всем остальным - обязательно к просмотру.

 

Анна Хилькевич о съемках:
- Это уже третий или четвертый проект, когда ты изображаешь любовь с человеком, с которым даже не была знакома. Вот и в этот раз нас с Игорем Верником в первый же день уложили в постель. По мнению режиссеров, это помогает наладить более тесный контакт. Возможно, они и правы.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 23 раз Просмотров: 23 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Сентябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Сентябрь 2016 (34)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390