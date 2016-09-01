Мария Коленко

В прокат вышел новый российский фильм “Все о мужчинах”. Многие подумают, что ничего интересного из этой картины не узнать, ведь вся необходимая информация о сильном поле есть у дам дома под боком или, на крайний случай, интернетом пользоваться все умеют. Как режиссерам Сарику Андреасяну, Михаилу Жерневскому и Леониду Марголину удалось снять комедийное, но при этом еще и семейное кино? Первая комедия осени - так заявили создатели о картине “Все о мужчинах”. Первоначально можно посчитать, что это будет очередной нединамичный болтливый фильм в духе “О чем говорят мужчины” “Квартета И”. Здесь же авторы подняли взаимоотношения мужчин с женщинами, отцами, матерями, друзьями и так далее. В фильме переплетены несколько историй разных кавалеров, так или иначе столкнувших с одним общим знаменателем в виде Дмитрия Нагиева по позывному “Отелло”. Персонаж получился самым интересным и необычным. В начале перед нами предстает обычный таксист-бомбила, который для выполнения водительских обязанностей берет автомобиль у своего приятеля под честное слово. Таких героев на дорогах можно встретить ежедневно. Как мы знаем, водители такси бывают нескольких типов: те, кто молча везут клиента до определенного пункта назначения, и те, кто не прочь поболтать в дороге. Герой Нагиева из последних. Подвозя клиента, он никогда не озвучивал определенную сумму за поездку, но обязательно травил неправдоподобные байки про свои скитания в Европе, когда он был агентом ЦРУ, про семь жен и бунгало в Испании. И как только попутчики не покатывались со смеху, можно только удивляться, поскольку зрители на предварительном показе от компании “Меломан” реагировали очень бурно. Новый пассажир - новая увлекательная история. Бездонная фантазия. Или нет?

Мы привыкли, что в легких романтических комедиях на перепутье стоят женщины. Здесь нам показывают, как в таких ситуациях поступают мужчины, как они решают свои проблемы. Да, они их решают в сердечных делах тоже, а не пускают в режим “безразличие”, как думают многие барышни. Так получилось, что по приезде герои спрашивали совет у повидавшего все в этой жизни “Отелло”. Если честно, то не понятно, откуда у них возникало доверие и вообще появилось желание просить им помочь в той или иной ситуации после всего услышанного?

Как-то он посоветовал герою Эдику в исполнении Игоря Верника старый действенный способ. Когда подбрасываешь монетку, ты не ждешь, какая сторона выпадет. В твоем мозгу уже что-то щелкает, пока монетка крутится в воздухе. Именно в этот момент ты понимаешь, как надо поступить. И это будет самое правильное решение.

49-летний Эдик по уши влюбился в 23-летнюю Валю (Анна Хилькевич) и хочет связать свою жизнь с ней. Мужчина не раз уточнял, что ему не 50 лет, а именно 49. Как мы видим, по поводу возраста заморачиваются не только женщины. Прекрасно показан неловкий момент первого знакомства с Валиными родителями, которые почти ровесники Эдика. “Мужчина должен быть видный!” - как заклинание звучала эта фраза из уст мамы невесты (Елена Валюшкина), а папа (Ян Цапник) присматривался к будущему зятьку с пристальным вниманием.

Этот период налаживания отношений и попытки зацепиться хоть за один общий интерес, чтобы в дальнейшем без напряжения общаться с родителями невесты, дался герою нелегко. Но он показал, что в любой ситуации можно найти правильное решение.

Отдает пошлостью и извращениями история двух друзей-эвакуаторщиков, решивших разнообразить скучные семейные будни и привнести в отношения кусочек перчика. На этом этапе нам показывают, что лучше все хорошенько обдумать, а уже потом принимать серьезные решения. Иначе получится, что вы смелые на словах, но не на деле. Как это похоже на хэйтеров в комментариях.

Самая трогательная линия получилась между двумя кавказскими героями. Но не подумайте ничего лишнего, все вполне прилично. Отец (Грант Тохатян) собирается приехать в Москву из родного города Сочи, чтобы повидать своего сына Михаила (Виктор Степанян) - успешного стендап-комика. Мужчина взял в дорогу самое главное - аджику собственного производства и свитер, связанный супругой. Как гордый армянин, он не принимает подачи от состоятельного сына, а жаждет только одного - обнять его и поговорить по душам. Вы будете хвататься за живот, когда отец попадет в московскую гостиницу, где уже ставшие нам такими привычными вещи будут совершенно в новинку простому сочинскому строителю. По ходу развития взаимоотношений папы и сына понимаешь, что для простого, человеческого счастья достаточно просто позвонить родным, поговорить о том о сем и чаще встречаться. “Одного дня для разговора с отцом всегда будет не хватать”, - доносится из уст “Отелло” фраза, заставившая многих в зале пересмотреть свои отношения с родителями.

Фильм “Все о мужчинах” - это добрая, романтическая, поучительная история, способная рассмешить и помогающая правильно расставить жизненные приоритеты. Детям до 16 лет смотреть не рекомендуется, а всем остальным - обязательно к просмотру. Анна Хилькевич о съемках:

- Это уже третий или четвертый проект, когда ты изображаешь любовь с человеком, с которым даже не была знакома. Вот и в этот раз нас с Игорем Верником в первый же день уложили в постель. По мнению режиссеров, это помогает наладить более тесный контакт. Возможно, они и правы.