ОДНА ГОЛОВА - ХОРОШО, А ДВЕ - ЛУЧШЕ

КОГДА ОСТАНКИ ГЕРОЕВ ВЕРНУТ НА РОДИНУ?
Подробнее >>>
ДЫМ БЕЗ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ

И СНОВА О ШТРАФАХ НА ДОРОГАХ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



50 оттенков сосисок, или Некоторые любят погорячее Смотри в оба

Ассаль Джан
Компания МЕЛОМАН и кинотеатр Bekmambetov Cinema провели премьерный показ первой анимационной комедии для взрослых “Полный расколбас” - лучший из хулиганских проектов авторов “Интервью” и “Апокалипсиса по-голливудски”

 

Магазинные продукты счастливо живут в большом американском супермаркете. Там продуктам неплохо, но скучновато. Справляться с рутиной помогает лишь вера, что надо немножко потерпеть, а потом тебя возьмет с полки покупатель, и ты окажешься в новом дивном мире.
Они верят, что покупатели - это боги, которые забирают их в лучший мир свободы и справедливости. Поэтому они переживают, когда никто не берет их со стеллажей, и радуются, когда люди обращают на них внимание.
Внезапно сосиска для хот-догов по имени Фрэнк узнает, что на самом деле происходит с едой после покупки, все продукты зря ждут своего звездного часа. Снаружи героев ждет не блаженство, а мучительная смерть, но верить в такое не хочется. Нечему тут радоваться: все они будут сварены, поджарены или нашинкованы, а потом съедены ненасытными людьми. А те в это самое время, ко всему прочему, готовятся к празднику - Дню независимости, почему и сметают с полок все подряд.

 

 

Он не хочет верить, что боги пожирают продукты, но те, кто раскрывает ему истину, обещают, что Фрэнк найдет доказательства в отделе хозяйственных товаров.
Узнав правду о своем существовании, сосиска вместе со своей любимой булочкой Брэндой отправляется в путешествие, чтобы предупредить все продукты супермаркета о надвигающейся беде.
Съедобным друзьям предстоит получить ответ на вопросы: есть ли жизнь за стенами супермаркета и что же происходит с продуктами после того, как они попадают к людям домой?
На первых (совсем недол-гих) порах “Расколбас” вдохновенно прикидывается типовым голливудским мультиком на лето. Сорежиссером выступил крепкий ремесленник Конрад Вернон, на счету у которого второй “Шрэк” и третий “Мадагаскар”. Как и в каких-нибудь “Тачках”, неодушевленные по умолчанию предметы живут здесь насыщенной полноценной жизнью: влюбляются, дружат, жаждут секса, курят травку. При этом перед нами определенно новое слово в жанре: не самое цензурное (жесточайший рейтинг 18+ - не так, чтоб чрезмерная натяжка), но яркое, веское и остроумное. В обязательном для диснеевской истории хоровом мюзикл-стандарте бравые сосисоны стройно выводят: “Мы будем писать кипятком, поскольку знаем, что потом...”. “Не будем смыты мы в сортир, а повидаем лучший мир”, - подхватывают булки. Услышь такое основатель студии Дисней, его хватил бы удар.

 

 

“Расколбас” - образцовый триллер. Безупречный саспенс (орущую картошку чистят живьем, друга-сосиску вспарывают пополам, и он долго корчится от боли, лопнувшие консервы собирают собственные внутренности в сцене-пародии на “Спасти рядового Райана”). Катятся кочанами отрубленные человеческие головы, на вегана нападают овощи - продукты нагло потрошат людей... Маньяк-каннибал Клизма доводит себя до исступления высосанным из собратьев спиртным, в конце, наконец, находит то, к чему, собственно, и стремился.
Из других ярких персонажей отдельно хотелось бы упомянуть эпизодический презерватив, занятый вопросами идентификации, а также гениальную жвачку-инвалида, созданную по образу и подобию Стивена Хокинга. Финальная бойня перерастает в оргию, которая длится несколько минут...
Авторы и вдохновители в лице Сета Рогена, Джоны Хилла и Джеймса Франко по-прежнему чужды политкорректности и гнут ту же анархистскую линию, что и в “Интервью” или в “Апокалипсисе по-голливудски”.

По материалам интернет-сайтов

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 43 раз Просмотров: 43 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Сентябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Сентябрь 2016 (80)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390