Ассаль Джан

Компания МЕЛОМАН и кинотеатр Bekmambetov Cinema провели премьерный показ первой анимационной комедии для взрослых “Полный расколбас” - лучший из хулиганских проектов авторов “Интервью” и “Апокалипсиса по-голливудски” Магазинные продукты счастливо живут в большом американском супермаркете. Там продуктам неплохо, но скучновато. Справляться с рутиной помогает лишь вера, что надо немножко потерпеть, а потом тебя возьмет с полки покупатель, и ты окажешься в новом дивном мире.

Они верят, что покупатели - это боги, которые забирают их в лучший мир свободы и справедливости. Поэтому они переживают, когда никто не берет их со стеллажей, и радуются, когда люди обращают на них внимание.

Внезапно сосиска для хот-догов по имени Фрэнк узнает, что на самом деле происходит с едой после покупки, все продукты зря ждут своего звездного часа. Снаружи героев ждет не блаженство, а мучительная смерть, но верить в такое не хочется. Нечему тут радоваться: все они будут сварены, поджарены или нашинкованы, а потом съедены ненасытными людьми. А те в это самое время, ко всему прочему, готовятся к празднику - Дню независимости, почему и сметают с полок все подряд. Он не хочет верить, что боги пожирают продукты, но те, кто раскрывает ему истину, обещают, что Фрэнк найдет доказательства в отделе хозяйственных товаров.

Узнав правду о своем существовании, сосиска вместе со своей любимой булочкой Брэндой отправляется в путешествие, чтобы предупредить все продукты супермаркета о надвигающейся беде.

Съедобным друзьям предстоит получить ответ на вопросы: есть ли жизнь за стенами супермаркета и что же происходит с продуктами после того, как они попадают к людям домой?

На первых (совсем недол-гих) порах “Расколбас” вдохновенно прикидывается типовым голливудским мультиком на лето. Сорежиссером выступил крепкий ремесленник Конрад Вернон, на счету у которого второй “Шрэк” и третий “Мадагаскар”. Как и в каких-нибудь “Тачках”, неодушевленные по умолчанию предметы живут здесь насыщенной полноценной жизнью: влюбляются, дружат, жаждут секса, курят травку. При этом перед нами определенно новое слово в жанре: не самое цензурное (жесточайший рейтинг 18+ - не так, чтоб чрезмерная натяжка), но яркое, веское и остроумное. В обязательном для диснеевской истории хоровом мюзикл-стандарте бравые сосисоны стройно выводят: “Мы будем писать кипятком, поскольку знаем, что потом...”. “Не будем смыты мы в сортир, а повидаем лучший мир”, - подхватывают булки. Услышь такое основатель студии Дисней, его хватил бы удар. “Расколбас” - образцовый триллер. Безупречный саспенс (орущую картошку чистят живьем, друга-сосиску вспарывают пополам, и он долго корчится от боли, лопнувшие консервы собирают собственные внутренности в сцене-пародии на “Спасти рядового Райана”). Катятся кочанами отрубленные человеческие головы, на вегана нападают овощи - продукты нагло потрошат людей... Маньяк-каннибал Клизма доводит себя до исступления высосанным из собратьев спиртным, в конце, наконец, находит то, к чему, собственно, и стремился.

Из других ярких персонажей отдельно хотелось бы упомянуть эпизодический презерватив, занятый вопросами идентификации, а также гениальную жвачку-инвалида, созданную по образу и подобию Стивена Хокинга. Финальная бойня перерастает в оргию, которая длится несколько минут...

Авторы и вдохновители в лице Сета Рогена, Джоны Хилла и Джеймса Франко по-прежнему чужды политкорректности и гнут ту же анархистскую линию, что и в “Интервью” или в “Апокалипсисе по-голливудски”. По материалам интернет-сайтов