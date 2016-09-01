Мария Коленко

Фестивальное кино имеет достаточно узкую аудиторию и не пользуется особой популярностью у киноманов. Куда лучше потратить несколько тысяч на просмотр очередного экшна, чем довольствоваться простым, философским фильмом в духе арт-хауса, не претендующем на миллионные кассовые сборы, но при этом которое способен понять каждый человек. О жизни насущной и не только в фильме шведского режиссера Роя Андерсона “Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии” Картина с таким замудренным названием, от прочтения которого уже появляется приступ зевоты, что странно, цепляет именно им. “Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии” - о чем может быть этот фильм? Давайте разбираться.

Жанр ленты - трагикомедия. Фильм состоит из 39 мини-историй, каждая из которых показывает определенную жизненную ситуацию, где-то и совсем пародийную. Съемки проходили в Швеции, Дании, Норвегии и Германии. Герои стремительно сменяют друга. Можно зацепиться лишь за парочку назойливых торговцев, которые в стиле зомби пытаются продать каждому встречному всякие дешевые безделушки. Они, казалось, должны быть ключевыми персонажами, поскольку на протяжении почти двух часов фильма появляются на экране чаще остальных. Однако бывало ощущение, что ты смотришь спин-офф какого-то популярного недавно фильма, поскольку монологи других героев были в центре сюжета. На первых кадрах мы видим мужчину и женщину, которые рассматривают в музее чучела птичек, сидящих на ветках. Вот они, голуби. Как банально и неинтересно. О чем же сможет рассказать режиссер зрителю дальше?

Минимализм - вот чего придерживались создатели “голубей”. Здесь вы не увидите детально эмоции персонажей, поскольку все кадры были сделаны общим планом. Камера статичная. Каждая история показана от и до на одном дыхании. Чудесный способ облегчить работу оператору. Поставь агрегат на штатив и иди, попевай себе кофеек. Цветовая палитра серых и коричневых тонов - да, это в духе европейского кино. Декорации бюджетные, выстроить кадр особого труда не составило.

После эпизода с музеем последовали встречи со смертью - именно так обозначил следующие части режиссер. В одной из них действие разворачивается в больнице. Будучи на грани, практически без сознания, женщина не выпускает из рук сумку с драгоценностями и деньгами. Дети, пришедшие ее навестить, хотят от матери только добра, оттого советуют ей разжать руки и отдать им эту сумку. Здесь мы видим, что человеческая жизнь не стоит ничего. Деньги правят миром.

Еще одна интересная история. Мужчина умер у кассы буфета, успев выбрать, что перекусить и заплатить деньги. Над ним склонились небезразличные, пытаются помочь, но все без толку. И тут кассирша напоминает про поднос с едой и интересуется, куда ее девать. Халява - сладкое слово. Смерть смертью, а обед по расписанию.

Наиболее интересным показался эпизод без слов в зале, где преподают уроки фламенко. Преподавательница любит свое дело, а также не прочь прикоснуться к могучему торсу одного из талантливых учеников, хоть это ему и не нравится. Чем активнее домогается женщина ученика, тем быстрее стучат их туфли.

Есть такое понятие, как понты. К нему частенько прибегают богатенькие, избалованные сынки. Так и здесь, чтобы просто выпить стакан воды в баре, собрались вся свита, оркестр, а сам центр внимания не в состоянии даже слово молвить. Зачем напрягаться, когда вокруг столько слуг! Представляете, что будет, когда его величество соберется одновременно поесть и посмотреть какой-нибудь спектакль? Найдется ли достаточное количество человек при дворе для создания максимально благоприятных условий? Заставляет задуматься о том, не слишком ли мы заостряем внимание на простых вещах, усложняем их.

Хорошо показаны две женские линии, когда одна барышня из кожи вон лезет, чтобы понравиться хотя бы одному мужчине, а к другой же буквально выстраивается очередь из кавалеров. В нескольких эпизодах между диалогами героев следуют значительные паузы, что позволяет обдумать сказанное, вспомнить похожие эпизоды из своей жизни и сделать соответствующие выводы. В этом фильме имена персонажам совершенно не нужны. Понравились фраза: “Я чувствую себя добрым сегодня, чертовски добрым” и вопрос: “Разве правильно использовать людей только ради своего удовольствия?”.

“Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии” можно назвать самой печальной, заторможенной комедией, напоминающей солянку из короткометражек ВГИКовских студентов. Перед просмотром нужно настроиться, собраться с мыслями и быть готовым погрузиться в мир статичности и поразмышлять.

В 2000 году режиссер Рой Андерсон начал разработку своей экзистенциальной трилогии, состоящей из фильмов “Песни со второго этажа”, “Ты, живущий” и “Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии”. Съемки первого полнометражного фильма продолжались с 1996 по 2000 год. Второй фильм - трагикомедия, состоящая из пятидесяти историй, которые, по замыслу режиссера, должны показать человеческое существование во всей своей полноте. Фильм получил приз зрительских симпатий на Гетеборгском кинофестивале 2008 года. Третий был удостоен главного приза Венецианского кинофестиваля “Золотой лев”.