Гульназ Кыдырова

Эпохи сменяют друг друга, а мода на исторические периоды проходит еще быстрее. Пресытившись гламурными историями с участием слащавых персонажей, Америка устремила свой взор в сторону старого доброго вестерна. В казахстанский прокат вышел долгожданный ремейк фильма “Великолепная семерка” от режиссера Антуана Фукуа с Дензелом Вашингтоном в главной роли Совсем недавно казалось, что жанр вестерна в силу своей неактуальности навсегда останется в истории кинематографа. В 2012 году старейший киножанр встретил свое 100-летие и... словно обрел второе дыхание. В последние годы ковбойская тематика все больше увлекает американских кинорежиссеров. Возможно, из-за кризиса оригинальных идей, а может, и потому, что человеческой природе свойственно ностальгировать. И пока зритель лоялен, кинематографисты снимают различные истории, адаптированные под современные вкусовые предпочтения и мировосприятие.

“Великолепную семерку” американского режиссера Антуана Фукуа поклонники ковбойского экшна ждали сравнительно долго. Четыре года назад киностудия Metro-Goldwyn-Mayer запустила в производство ремейк одноименного классического вестерна 1960 года режиссера Джона Стерждеса, который в свою очередь тоже является версией японской философской драмы “Семь самураев” Акиро Куросавы, вышедшей в 1954 году. Причем изначально на главную роль был заявлен Том Круз. И если Стерджес свою киноисторию перенес в условия Дикого Запада, а самураи в его картине перевоплотились в ковбоев, то у Фукуа главных героев отличают их этническое и социальное происхождение, а также гендерная изюминка. В вестерне 1960 года главные роли исполняли Юл Бриннер и Стив Маккуин. “Семерку ковбоев” у Фукуа, защищающих городок от банды, представили брутальный Дензел Вашингтон в роли “охотника за головами” Сэма Чизолма, кореец Бен Хун Ли в роли профессионального убийцы Билли Рокса, мексиканец Мануэль Гарсия-Рульфо, сыгравший разбойника с большой дороги, американский индеец Мартин Сенсмайер - молодой воин и три белых американца: Крис Пратт в роли рассудительного наемника и шулера Джоша Фарадея, Винсент Д’Онофрио, блистательно сыгравший следопыта, и Итан Хоук в роли стрелка. Молодая актриса и восходящая звезда Голливуда Хейли Беннетт сыграла в фильме одну из ключевых ролей. Словом, именно по инициативе ее героини - вдовы, жаждущей справедливости и мести за убитого супруга, и начинается путь великолепной семерки. Сюжет картины банален. События разворачиваются во второй половине XIX века в небольшом американском городке Роуз Крик, жители которого в основном занимаются фермерством и добычей золота. На их землю и свободу посягает отъявленный и состоятельный бандит Бартоломью Боуг со своей многочисленной бандой головорезов. Люди запуганы до смерти, но еще больше они боятся противостоять жестокому Боугу, в образ которого безупречно вписался Питер Сарсгард. Поняв, что помощи ждать неоткуда, молодая вдова решается нанять “охотников за головами”.

В числе занимательных фактов хочется отметить, что Дензел Вашингтон и Питер Сарсгард уделяют много внимания и времени религиозной деятельности. На этом фоне особенно обостренно рассматривается финальная сцена борьбы их героев внутри полуразрушенной церкви.

Картина обильно нашпигована штампами, соответствующими классическому жанру вестерна. Ковбои, кольты, бандиты, проститутки, стрельба. Лаконичные диалоги, тяжелый и красноречивый взгляд, тяжелая походка. Однако Антуан Фукуа со своей талантливой съемочной группой сумел создать добротный фильм с захватывающим сюжетом, великолепной актерской игрой, отличной операторской работой и красивой музыкой. Режиссер постарался максимально придерживаться сценария и сохранить основную идею культовой картины “Семь самураев” Акиро Куросавы. Кстати, саундтреки к фильму написал знаменитый и оскароносный композитор Джеймс Хорнер, чье творчество известно во всем мире по таким культовым лентам, как “Титаник”, “Троя”, “Апокалипсис”, “Аватар”, “Игры разума”, “Храброе сердце” и еще нескольким десяткам кинокартин и анимационных фильмов. К несчастью, 22 июня 2015 года Хорнер разбился на своем турбовинтовом двухместном учебно-тренировочном военном самолете. К настоящему моменту “Великолепная семерка” обозначилась на двух престижных кинофестивальных площадках в Венеции и Торонто. Несмотря на весьма сдержанный прием картины со стороны американских кинокритиков, создатели фильма с бюджетом в 95 миллионов долларов рассчитывают на кассовый успех. Между прочим, в свое время лента Стерджеса была встречена весьма прохладно на родине и увенчана успехом в европейском прокате, благодаря которому “Великолепная семерка” заработала приличную сумму и получила статус культового вестерна.

Кстати, трейлер к фильму проигрывает киноткани и создает ощущение, будто собирался впопыхах, из малоинтересных фрагментов. Поэтому не стоит принимать решение о том, смотреть фильм или нет, опираясь только на трейлер.

Картина приобретает большую ценность и интерес тем, что на фоне социокультурного инфантилизма и меркантильности “Великолепная семерка” вызывает огромную симпатию и ностальгию по утраченным ощущениям и эмоциям.