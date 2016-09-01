Малика Дауылбай

Хорошая новость для любителей кино - в Алматы с успехом открылась профессиональная площадка для молодых авторов, начинающих свой путь в большой кинематограф. Таким образом, “короткометражки”, курсовые, дипломные работы и маленькие фильмы обрели свою новую “родину” под названием “Байконур” Республиканский фестиваль короткометражного кино “Байконур” в этом году состоялся впервые. Организаторы решили быть последовательными и формат выдержали до конца - короткий метр, короткий фестиваль. К слову, удобно - показ конкурсных работ проходил на протяжении двух выходных дней под шатром, на возвышенности Кок Тобе.

Генеральный директор профессионального кинопортала Brod.kz Ануар Кенжибаев загорелся идеей этого мероприятия несколько лет назад. Пройдя ряд встреч в поиске партнеров, небольшая команда энтузиастов все-таки взялась за организацию фестиваля, и, как признается директор, основные средства ушли на создание эксклюзивных статуэток ручной работы, изготовление которых заняло от пяти до семи дней. Еще один приятный бонус - обладатель Гран-при фестиваля “Байконур” помимо главного приза получил возможность принять участие в конкурсной программе XII международного кинофестиваля “Евразия”. Кадр из фильма “Едоки картофеля”

- Организатором фестиваля является кинопортал Brod.kz, и за четыре года - пока мы пишем, смотрим, разговариваем о кино, мы выявили, что наши молодые кинематографисты, да и вообще в целом все - и страна, и люди - нуждаются в том, чтобы показывать новое кино на больших экранах. Эти работы достойны быть показанными на телевидении тоже.

Я беседовал с руководителем одного из телеканалов, мы устно договорились о том, что впоследствии можно вставить в сетку вещания выходного дня показ нескольких фильмов-участников, - признался Ануар Кенжибаев.

Как отмечает член жюри конкурса Гульнара Абикеева, известный киновед, автор аналитических программ об отечественном кино, примечательно, что фестиваль внутренний, республиканский.

- Давно назрела потребность посмотреть всем вместе короткие фильмы, снимаемые в Казахстане, чтобы увидеть потенциал нашего будущего. Во многом появление “Байконура” предопределил прошлогодний инцидент на фестивале “Бастау”. Тогда режиссер Адильхан Ержанов с соратниками по “Партизанскому кино” публично возмутился, что фестиваль уделяет огромное внимание зарубежной программе. В то время как у нас в стране есть огромное количество режиссеров и фильмов, заслуживающих того, чтобы их заметили.

Отборочная комиссия проделала огромную работу, отсмотрев двести два фильма за 2015-2016 годы. Всего было отобрано тридцать восемь работ в номинациях: “Игровое”, “Документальное” и “Анимационное” кино, - резюмировала Абикеева. В состав жюри вошли известные и заслуженные деятели кино, как говорится, неслучайные люди: режиссер, сценарист Рашид Нугманов, киновед Гульнара Абикеева, кинопрокатчик Сабина Кузенбаева, кинокритик и режиссер Тулеген Байтукенов, директор бизнес-площадки Eurasia Spotlight Ильяс Ахмет, продюсер Анна Качко, президент Ассоциации аниматоров Казахстана Гали Мырзашев.

Поиск талантов - это не просто слова. При наблюдении за работой попечительского совета и за реакцией зрительного зала у гостей невольно возникает особое ощущение, отличающее “Байконур” от других кинофестивалей, - ощущение соучастия и поддержки, желание и стремление действительно рассмотреть в начинающих авторах будущих профессионалов.

По короткому метру очень многое видно. Как правило, его снимают молодые люди, поэтому среди авторов есть возможность найти кого-то особенного. Другим - заявить о себе, обзавестись полезными контактами и, может быть, получить желанное предложение о сотрудничестве в большом кино.

- В Калифорнии, в студии, перед тем как доверить полный метр режиссеру, смотрят его короткометражные ленты в повествовательной форме, - поделился наблюдениями режиссер конкурсной работы Moments of enlightenment (“Моменты просветления”) Диас Азимжанов.

Другой дебютант, Турар Давильбеков, не скрывал радости от того, что впервые увидит свою работу на большом экране. По мнению конкурсантов, в настоящее время, для того чтобы начать снимать, не нужно никакого особого инструментария. Наступил тот самый момент, когда можно снять и на мобильный телефон, и об этом говорит ряд фестивальных работ. Инструментарий уже у всех есть - нужно лишь вооружиться идеей и энтузиазмом. Сценарием, который “попадет” не только в автора, но и во всех членов съемочной группы. Режиссер должен заразить их своей идеей, проявив недюжие лидерские качества. Короткий метр зачастую снимается дружной командой неравнодушных людей - как правило, друзей.

Десять подобно “зараженных” работ стали лауреатами фестиваля. Главный приз Гран-при получил фильм “Едоки картофеля” Шарипы Уразбаевой. Неспешная картина, рассказанная почти без слов, искренне удивила и порадовала членов жюри.

“Едоки картофеля” начинаются с красивого кадра, изображающего тонкого юношу, несущего картофельный мешок. Мальчик, понимая непростое положение своей семьи, занимается тем, что крадет картофель из сада, где работают его родители, все время пытаясь не попасться на глаза охраннику.

Режиссера Шарипу Уразбаеву вдохновила одноименная картина Винсента Ван Гога. В точности как именитый нидерландский художник, Шарипа попыталась рассказать, что ее герои, поедающие свой картофель при свете лампы, теми же руками, которые они протягивают к блюду, копали землю. Таким образом, фильм говорит о тяжелом труде и о том, что персонажи честно заработали свою еду. Стоит ли говорить, что подобные начинания, как “Байконур”, важны для молодых авторов, киноведов с громкими именами и просто для зрителей, для которых начало осени будет ассоциироваться с удобными креслами, пронзительными историями на большом экране и, конечно, с магией синематографа. Фото предоставлено пресс-службой кинофестиваля “Байконур”