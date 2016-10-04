Мария Коленко

Под таким названием вчера в казахстанский прокат вышла новая российская комедия режиссера Ара Оганесяна. Это история о двух близнецах, похожих друг на друга только внешне, а вот внутри это совершенно разные люди. Однажды им пришлось поменяться местами, и их жизнь перестала быть прежней Такие разные близнецы. Света - женственная и стервозная, ее сестра Таня - настоящий Тайсон в юбке, не представляющая свою жизнь без тренировок. В семьях, где нет близнецов, сестры и братья частенько выясняют отношения посредством криков, драк и козней. А как двум похожим с виду людям живется в этом мире? Как они сдерживаются и не раздражаются, когда, скажем, их путают родные, друзья? Наверное, во избежание подобных инцидентов героини фильма Света и Таня Богатыревы и выбрали совершенно контрастные пути.

В начале ленты нам показывают архивные записи, на которых маленькие сестренки отмечают общий день рождения и уже в четырехлетнем возрасте определяются, кем они хотят стать, когда вырастут. Что удивительно, повзрослев, они не меняют пристрастия, и этих должностей и добиваются. Роли сестер исполнила актриса Екатерина Владимирова, которой удалось показать внутренний мир обеих героинь, раскрыть персонажей полностью. В некоторых сценах, таких как поедание Светой эклеров и примерка на себя образа гопника, артистка явно переиграла. Хотя можно списать все это на дебют Владимировой в полном метре. По сюжету в одном из боев Таня получает травму. Тренер грозится снять девушку с соревнований, что для нее равносильно жизненному краху. Таня уговаривает сестру поменяться местами, чтобы пройти за нее медкомиссию и ходить на тренировки. Света готова на это с условием, что Таня пройдет за нее практику на телеканале. Теперь Свете предстояло поменять свой характер, чтобы довести сестру до боя, а Тане - подумать мозгами, а не кулаками, чтобы стать Светой.

В ленте собрался звездный состав: Михаил Пореченков, Игорь Верник, Настасья Самбурская, Виталий Гогунский, Ольга Бузова, Теймураз Тания, Анна Цуканова-Котт, Юлия Такшина, а также прославленный боксер и новоявленный гражданин Российской Федерации Рой Джонс, исполнивший в фильме эпизодическую роль самого себя. Был и наш с вами соотечественник на экране - роль доктора, гуглившего диагноз и методы лечения, исполнил Сергей Погосян.

Если смотреть на актрис по физическим данным, на главную роль больше бы подошла Настасья Самбурская, серьезно увлекающаяся спортом в реальной жизни. В эпизодах, когда Таня и героиня Самбурской находились рядом, мускулы Настасьи “говорили”: “Вот она - чемпионка”. Это чисто визуально. По сценарию ее героиня также занимается боксом, но не для того чтобы попасть в сборную, как этого хочет Таня, а чтобы главный тренер Дмитрий Анатольевич (Теймураз Тания) обратил на нее внимание. А этот ее выбитый зуб, деревенский вкус в одежде и нерешительность (боксерша боится, кто бы мог подумать) придавали образу комичности. Кстати, девушки, почерпните из фильма прием уговаривания молодого человека сделать для вас что-нибудь по методу Самбурской. Работает на ура.

Забавно было наблюдать, как Света и Таня перевоплощались. Если смотреть внимательно, то можно заметить, что у одной из сестер есть татуировка на руке. Странно, что никто из друзей героинь не обратил на это внимание. И еще в этом фильме была продемонстрирована великая сила макияжа, способная растопить лед в сердцах даже самых черствых тренеров. Все-таки не стоит забывать, что встречают по одежке.

Теперь вернемся к Свете, за которую выдает себя Таня, и ее практике на телевидении. Смотришь на это и диву даешься, на факультете журналистики, оказывается, преподавательский состав может сам направлять студентов на практику. Эх, на нашем журфаке такого не было, все сами бегали, искали. Работа на телевидении - это большая нервотрепка. Новостной редактор (Юлия Такшина) требует четкости, а ведущий (Виталий Гогунский) “поймал звезду” и хочет читать только те тексты, которые нравятся ему самому.

Эпизод с исцелением героя Гогунского от звездности был фееричным. Сценаристы постарались на славу. Хотите кого-то поставить на место? Имейте в своем арсенале баллончик с гелием.

За столько лет на экраны вышло огромное количество фильмов про близнецов - “Зита и Гита”, “Мгновения Нью-Йорка”, “Приключения Электроника”, “Королевство кривых зеркал” и многие другие. Кинематографический прием с близнецами режиссер фильма “Держи удар, детка!” компенсировал качественным юмором, хорошей актерской игрой и, что приятно удивило, динамикой. Поэтому зрители заскучать просто не успевали.

После предварительного показа от компании “Меломан” зрители вышли отдохнувшими, расслабленными, в приподнятом настроении. Так что фильм “Держи удар, детка!” - это легкое комедийное кино, рекомендуемое для вечернего просмотра.

Режиссер фильма Ара Оганесян:

“Ход, когда близнецы или похожие люди меняются местами, достаточно известен, но не скажу, что распространен. Чаще в фильмах мы видим, что два незнакомых друг другу человека волею судеб либо по договоренности меняются местами. В нашем случае это близняшки, воспитанные в одной семье одними родителями, и никто их не разлучал”.