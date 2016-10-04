Мария Коленко “28 дней спустя”, “Ходячие мертвецы”, “Война миров Z”, “Ночь живых мертвецов”, “Я - легенда” - это далеко не весь перечень так популярных фильмов про зомби. Все они уже не раз рассказали нам, как бороться с этими монстрами и откуда они берутся. Казалось, ничем сверхъестественным режиссер фильма “Новая эра Z” Колма МакКарти зрителя удивить не сможет. А что если ему это удалось? Первая ассоциация, возникающая при прочтении аннотации к фильму про зомби - на экране будет много крови, мяса и внутренних органов. До выхода в прокат картины “Новая эра Z” лучшим в этом жанре по праву считался сериал “Ходячие мертвецы”. Заметьте, сериал! По всему миру уже есть армия поклонников “Ходячих”, готовых смотреть, как зомби пожирают людей сезонами напролет. Увидев такой ажиотаж, режиссеры пару раз в год нет-нет и выпустят новый фильм про зомби. Правда, не всегда на выходе продукт получается качественным. Планируя снять будоражащий кровь ужастик про живых мертвецов, часто получается жалкая пародия, смотреть которую невозможно из-за чрезмерной пошлости и тупости. Порой от скудного сценария создателям фильма ничего не остается, как заполнять сюжетные пробелы спецэффектами.

Фильм Колма МакКарти отразил взаимоотношения зараженных и здоровых, подчеркивая, что, в первую очередь, все мы люди. Но не подумайте, что вся история состоит только из скучных бытовых диалогов, крови там достаточно. Все жуткие сцены были обоснованы, каждая на своем месте. Кстати, этот фильм является экранизацией фантастического романа британского писателя Майка Кэри. По сюжету в мрачном будущем большинство людей заражены грибковой спорой, превращающей людей в лишенных умственных способностей плотоядных монстров. Вакцину от вируса пытается найти секретная правительственная служба, используя в исследованиях ДНК пораженных детей. Они изучают группу пораженных грибком, но не лишившихся умственных способностей детей, теряющих контроль лишь при близком контакте с запахом человека. Главную роль в фильме исполнила Сенниа Нануа. Ее героиня - девочка по имени Мелани, на первый взгляд, самая обычная школьница. Но ее интеллектуальные способности невероятно высоки. Как и большинство оставшихся жителей, она заражена вирусом, и с такими же, как она, детьми находится в военном бункере, который расположен глубоко под землей. Каждое утро Мелани привязывают к инвалидному креслу и отвозят в школу в сопровождении военных. По дороге девочка пытается шутить, но никто не понимает ее юмора. Наоборот, охранники наводят на нее прицелы, чтобы выстрелить, если она попытается вырваться или кого-то укусить. Маска, что носила Мелани, напомнила мне фильм “Молчание ягнят” и его главного героя Ганнибала Лектора. Хоть и выглядит как человек, но девочку уже таковой не считают. Она - монстр. Героиня, а Мелани в полной мере ею и является, смогла сохранить здравый человеческий разум, даже когда ее мучила сильная жажда крови. В один момент на базе случилась катастрофа, и девочке удалось спастись вместе с несколькими здоровыми людьми - сержантом Парксом (Пэдди Консидайн), врачом Колдуэлл (Гленн Клоуз), учительницей Хелен (Джемма Артертон). Теперь Мелани становится главным помощником на пути к другой базе в Лондоне.

Сенниа Нануа потрясающе справилась с этой ролью. Она показала, как из доброй школьницы в минуту можно превратиться в кровожадную убийцу. На предварительном показе от компании “Меломан” зрители влюбились в героиню. Отличный дебют Нануа. Что примечательно, старшие звездные коллеги по цеху не стремились затмить всем своим талантом юную актрису, а напротив, помогали ей справиться с поставленными задачами. В итоге на экране все смотрелось на одном дыхании. Для создания лучшего эффекта постапокалиптического мира съемочная группа запустила микродрон, чтобы запечатлеть знаменитый город-призрак Припять в Украине. Кадры его появляются в “Новой эре Z”. Бюджет фильма составил всего четыре миллиона фунтов стерлингов, что по меркам кино про зомби весьма скромно. Однако это не помешало отразить на экране все дозированно, умеренно, и в результате получилась интересная, увлекательная, нестандартная картина с нотками шока. Она заставляет подумать о том, что все смертны, но никто не имеет права лишать вас жизни. Всему свое время. Также стоит обратить внимание на экологическое состояние планеты. Тот самый зловещий грибок не мог взяться из ниоткуда. Земля психанула и избавилась таким страшным образом от излишков. Да, и пожирающие плоть зомби напомнили неугомонных хапуг-миллиардеров, которым всего всегда мало. Так и хочется спросить: “Когда вы все уже нажретесь?”.

“Новая эра Z”, безусловно, понравится ценителям фильмов про зомби, и, вероятнее всего, он станет одним из лучших в их списке.

Автор сценария и автор книги Майк Кэри также является автором комиксов. Он создал популярный комикс “Люцифер”, по которому снят известный одноименный сериал, а также работал с различными ответвлениями серии “Люди Икс”. Майк Кэри появляется в “Новой эре Z” в роли одного из инфицированных, который пытается пробиться через ограду военной базы.