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Разгадки ада. Данте посвящается Смотри в оба

Мария Коленко
В большинстве случаев интеллектуальное кино представлено в документальном жанре, и в мировом прокате встретить такие картины удается нечасто. Для любителей квестов и всевозможных загадок на экраны вышел детектив-триллер Рона Ховарда “Инферно” с Томом Хэнксом в главной роли

 

“Инферно” является продолжением нашумевших фильмов по романам Дэна Брауна “Код да Винчи” и “Ангелы и демоны”. По сюжету профессор Роберт Лэнгдон (Том Хэнкс) просыпается в больнице со страшной головной болью. У него отшибло память, и он не понимает, каким образом оказался во Флоренции. Далее на протяжении фильма у героя Хэнкса вспышками всплывают отрывки из прошлого, причем картинки достаточно жуткие: кровавый поток, умирающие, немощные люди с повернутыми на 180 градусов головами, таинственная незнакомка, чье лицо Лэнгдон не может разглядеть из-за платка на ее лице. В больнице Роберту помогает местный врач Сиенна Брукс (Фелисити Джонс). Девушка рассказала, что профессору выстрелили в голову из пистолета, а доказательство - огромная рана. Сиенна не знает, кто такое мог совершить, но через мгновение в больницу заявляется решительно настроенная убить Лэнгдона женщина-полицейский Вайента (Ана Улару). Доктор Брукс помогла Роберту сбежать и привела его в свой дом, дала привести себя в порядок и в качестве сменной одежды предложила костюм своего молодого человека, в карманах которого была обнаружена удивительная находка - лазерная указка, где хранится информация, причем доступ к ней имеет только Лэнгдон. На этом моменте у внимательного зрителя повис вопрос: “Почему профессора совершенно не волнует, что указка оказалась именно в этих брюках?”. И сразу появились подозрения относительно сопровождающей его Сиенны, оттого дальнейшие эпизоды их приключений выглядели не столь ошеломительно, как могли бы, если бы не одно брючное “но”.

 

 

В начале фильма нам показывают убегающего от французского агента Кристофа Бушара (Омар Си) миллиардера Бертрана Зобриста (Бен Фостер). Полиции стало известно, что он вместе со своей компанией разработал вирус, способный стереть с лица земли 95 процентов населения, тем самым очистив планету от лишних кадров. Все это, по мнению Зобриста, из лучших побуждений, поскольку через некоторое время ресурсы земли будут исчерпаны, и тогда люди начнут убивать друг друга и бороться за жизнь кровавым способом. Бертран сбрасывается с крыши церкви и умирает, унеся в могилу тайну местонахождения злостного вируса. Однако он предвидел, что может сойти с дистанции раньше, и оставил информацию в той самой лазерной указке. На ней находилось изображение знаменитой иллюстрации Сандро Ботичелли “Карта ада” к “Божественной комедии” Данте Алигьери с едва заметными подсказками. С этого момента начинается бесконечная беготня героев от полицейских, агентов спецслужб, Всемирной организации здравоохранения в поисках вируса. Кто доберется до финальной точки первым, понятно практически с самого начала, и развязка удивления не вызвала. Понравилось, как зашифровал подсказки Зобрист, где находили пояснения к дальнейшим действиям герои фильма. Хотелось побольше сюжетных поворотов, логичности повествования, а не вырванных несвязанных эпизодов, словно на экране пробы дублей, а не лучшие кадры. Да и идея разгадки тайны, некогда зашифрованной Данте в строках бессмертной эпической поэмы, тоже была весьма неплоха.
По картинке претензий не было. Зрители на предварительном показе от компании “Меломан” смогли близко и четко рассмотреть каждую царапинку, да что там, каждую пору на лице Хэнкса. Как и в предыдущих фильмах, очень красивые виды излюбленных туристических мест Флоренции, Венеции и Стамбула. Кстати, тут и приоткрывается завеса тайны - нет, не фильма, а туризма. Когда вы смотрите в интернете фотографии музеев, соборов и прочих обязательных для посещения мест, желание поехать и увидеть все это своими глазами в разы увеличивается. В фильме “Инферно” нам как раз позволяют увидеть толпы туристов у достопримечательностей, так что, планируя поездку в вышеуказанные страны, уже нет такой уверенности в спокойном комфортном отдыхе.
Фильм на разовый просмотр. И вряд ли он оправдает ваши ожидания. Много вопросов осталось после выхода из зала. К примеру: почему Бертран Зобрист не воплотил свой план сам до начала великой погони?


Поначалу Рону Ховарду не хотелось снимать очередной фильм по роману Дэна Брауна о профессоре Роберте Лэнгдоне. Он решил остаться в творческом коллективе фильма “Утраченный символ” в качестве продюсера. Режиссером был назначен Марк Романек, а главная роль снова досталась Тому Хэнксу. Браун между тем выпустил четвертый роман под названием “Инферно”, и студия положила проект “Утраченный символ” на полку, обосновывая свое решение якобы сходством его сюжета и общей идеи с приключенческим фильмом Джона Тертелтауба “Сокровище нации”. Руководство студии решило снять фильм по четвертому роману Брауна с Хэнксом в главной роли. За режиссуру фильма “Инферно” взялся Ховард. Что же касается экранизации “Утраченного символа”, этот проект так и находится в подвешенном состоянии, его дальнейшая судьба неизвестна.

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Просмотрено: 49 раз Просмотров: 49 опубликовал: Ruslan Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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