История режиссера Джослин Мурхаус “Месть от кутюр”, заявленная как драма, сильно отличается от привычных картин данного жанра. Колкие, юмористические фразы так и сыпятся во время первого часа просмотра. А где же драма, трагедия, с выстраданной линией, переломными и судьбоносными моментами? В полной мере они нас ждут во второй части фильма. Начало дает лишь тонкие намеки, предпосылки, заставляющие зрителей размышлять о том, что же случилось с героями и почему весь мир обозлился на эту девушку.

В центре сюжета история Тилли Даннэдж, роль которой исполнила звезда “Титаника” Кейт Уинслет.

Действие разворачивается в Австралии 50-х годов. Девушка возвращается в родной захолустный городок под названием Дангатар, где с момента ее отъезда (а это 25 лет!) мало что изменилось. Уехала она оттуда еще ребенком после обвинения в убийстве. По возвращении жители городка сначала не принимают ее, но постепенно она завоевывает расположение местных дам благодаря остроумию и умению кроить безупречные наряды.

Наверное, в каждой стране есть такие уголки, в которых не стремятся к прогрессу. С одной стороны, это и лучше, поскольку сохраняется первозданная красота, дух места. Жители привыкли к такому окружению, не стремятся к прогрессу и пользованию всеми новыми благами человечества, лишая себя возможности попробовать что-нибудь новенькое.

В первых кадрах нам показывают вид идеальных сельских дорог сверху. Территория словно по линейке поделена на равные прямоугольники, даже пшеница растет на полях, не выступая за границы, которые, кстати, совершенно не видны. Да и нам часть таких австралийских дорог в некоторых районах города вообще-то не помешает. Далее появляются отсылки к арт-хаусу. Непонятная часть архитектурного объекта, лицо ребенка в веснушках крупным планом, цветовая палитра серых и коричневых тонов, затем моменты, напоминающие главный фильм ужасов всех времен “Кошмар на улице Вязов”, маленькие дети прыгают через скакалку. Поджилки и вправду тряслись.

После чего перед нами предстает гламурная, элегантная, уверенная в себе женщина Тилли, заметно отличающаяся от серой массы. Кто бы мог подумать, что именно ее в детстве дразнили лахудрой, унижали, пугали и били. До сих пор все жители городка считают ее убийцей, лишь сама Тилли не помнит, каким образом она лишила жизни мальчика Стюарта. Обиженная на всех, затаившая злобу, Даннэдж приехала мстить. Понравился эпизод, где Тилли с помощью игры в гольф - точными ударами по мячу - указывает на дома людей, испортивших ей детство, нанося им маленькие неудобства. Как может быть точна месть!

В этом маленьком городке осталась ее мать, которую “добрые” соседи называют чокнутая Молли (Джуди Дэвис). Лишь несколько человек из жителей не бросили старушку, имеющую затруднения с передвижением из-за проблем с ногами, приносили ей продукты да и просто разговаривали. Как оказалось, проблемы с памятью не только у Тилли. Молли также не признает, что это ее дочь, а Тилли почему-то уверена, если все вспомнит ее мать, пазл из ее детства также сложится.

В эпизодических ролях все персонажи очень яркие. Каждый обладает манящей харизмой. Замужние женщины, к примеру, показаны как не имеющие своего мнения и выполняющие все, что велит им супруг, а свободные, не зная чем занять себя, шпионят за окружающими, возомнив себя детективами. Безумно интересный персонаж - полицейский, имеющий больную страсть к одежде, причем к женской. Даже любопытно, есть ли такие служители правопорядка мужского пола, способные отличить платье “Шанель” от “Диор” с первого взгляда. В этом городке немного странное развлечение для выявления мужественности - спуститься в подвал с крысами и лечь на пол.

В оригинале фильм называется просто “Портниха”, русский же перевод придал ему шарм и загадочность - “Месть от кутюр” звучит очень модно, вкусно и привлекательно.

Кстати, из-за беременности Кейт Уинслет съемки фильма были отложены на год. Участие актрисы не ограничилось только ролью. Она принимала активное участие в выборе платьев с художницей по костюмам Марго Уилсон. В моей памяти навсегда отложился роскошный образ Кейт в красном платье из винтажного миланского шелка.

Стоит отметить, что фильм получил несколько наград на австралийской национальной кинопремии, а именно лучшей актрисой признана Кейт Уинслет, лучшей актрисой второго плана - Джуди Дэвис, также присуждены премии за лучшие костюмы и лучший фильм по мнению зрителей.

Картина учит не настраиваться на плохое - случись у вас однажды печальная неприятность, не надо программировать себя на худшее. Куда лучше собраться с силами, добиться желаемого и доказать себе и всем остальным, что судьба в ваших руках. Кейт Уинслет о своей роли:

“Мне нравится моя Тилли - она импульсивна, своенравна, талантлива и противоречива. В таких характерах актеру всегда есть что играть. Не спрашивайте меня, одобряю ли я ее поступки. Я сделала все, чтобы вы, зрители, задумались над тем, одобрять или осуждать их, любить или ненавидеть Тилли. И не только задумались, но и пережили всю гамму чувств по отношению к Тилли”.