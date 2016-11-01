В последнее время в лентах подобного жанра чаще показывали насилие именно физическое. В триллере “Девушка в поезде” создатели решили перейти грань и показали, каково это - довести человека до такого эмоционального дисбаланса, когда реальность перестает ею быть, у героя просто опускаются руки, и ему диктуют, кто он и что следует делать. Главная героиня Рэйчел (Эмили Блант) считает себя неудачницей, потому что потеряла все. Ее муж Том (Джастин Теру) ушел к другой женщине по имени Анна (Ребекка Фергюсон), с которой начал встречаться еще будучи в браке. Каждый день Рэйчел проезжает на поезде мимо их дома, который когда-то она покупала вместе с Томом, обставляла его и мечтала, как по нему будут бегать их детишки. Но этому не суждено было случиться. Оттого героиню злит еще больше, что у Анны и Тома все сложилась так, как хотела она: счастливая семья, ребенок. Чувство, будто у нее все это насильно забрали. А с другой стороны, ничто в мире не бывает просто так. Предавший один раз, вероятнее всего, повторит свой гадкий поступок, а то и приумножит пакость в разы. Что и было показано далее. Кстати, во время съемок Эмили Блант узнала, что беременна вторым ребенком. Как ни странно, это уже второй раз, когда ей удается зачать ребенка, играя при этом бесплодную героиню.

По соседству находится еще один дом, где живет идеальная, по мнению главной героини, семья - Меган и Скотт Хипвеллы (Хейли Беннетт и Люк Эванс). Проезжая каждый день на поезде, Рэйчел словно смотрит любимый сериал. Счастливая пара въехала в дом уже после расставания Рэйчел с Томом, поэтому знакома она с ними не была.

Представляли вы когда-нибудь, кем может быть незнакомец, сидящий напротив вас? Что происходит в его жизни, где работает и с кем он бывает счастлив? Рэйчел создала для себя прототип идеальной семьи, причем совершенно не сомневаясь. Она придумала имя счастливой соседке, выбрала подходящую, по ее мнению, для нее работу и зарисовывала все увиденное в том самом доме в своем блокноте.

Куда ездит Рэйчел? Где конечная точка ее поездки? Эти вопросы крутились в голове на протяжении большей части фильма. Когда-то давно на телевизионных экранах выходило шоу “За стеклом”, вот и здесь Рэйчел наблюдает за героями, как съемочная команда за участниками реалити, причем тоже сидя за стеклом - окном в вагоне. Начинаешь понимать некоторых домохозяек, так яро подсевших на сериалы. Все хотят прожить роскошную жизнь, окружая себя любимыми людьми. Если самому реализовать идеальный план счастья не получилось, тогда хоть на кого-то поудачливее посмотреть. Хотя, с другой стороны, каждодневные поездки Рэйчел “попахивают” мазохизмом - снова и снова она проезжает мимо ее бывшего дома. Да и глядя на счастливую Меган, на месте которой Рэйчел должна была быть, она еще больше загоняет себя в состояние ничтожества. Оттого у нее и проблемы с алкоголем. Том назвал причины своего ухода - это истерики супруги из-за спиртного, неподобающее поведение в обществе, и что ему стыдно и противно находится с ней рядом, когда она на ногах не может стоять.

Все эти поездки Рэйчел говорят об одиночестве. Она не видит смысла заниматься своей жизнью, но безумно хочет, чтобы у Меган все сложилось как подобает. Оттого, увидев, как Меган стоит на балконе и целуется с другим мужчиной, внутри Рэйчел вскипает злость. Она по-настоящему не хочет, чтобы Меган рушила свою семью - это большая ошибка. Часто ли вы проявляете такую заботу, да даже просто внимание, к незнакомцу? Часть из нас про родственников вспоминает, когда у них день рождения или что-нибудь от них нужно. А здесь совершенно незнакомый человек и так сильно переживает.

В фильме показаны истории всех трех девушек, а начинается с истории Рэйчел. Далее следует кусок про Меган, у которой тоже все не так гладко, как это нарисовала в своем воображении Рэйчел. Да и Анна не особо в восторге от жизни с Томом - нет доверия. Попытки Анны подобрать пароль на компьютере от личного кабинета мужа не увенчались успехом. Бывшая любовница, а ныне жена, хочет убедиться, что она единственная женщина в его жизни, ведь когда-то ей приходилось делить одну постель на двоих. А вдруг и сейчас так?

Где же триллер, спросите вы, поскольку вышеуказанное описание больше подходит для стандартной драмы. Ан нет. После пропажи Меган фильм начинает набирать обороты именно в жанре триллера.

Зрители на закрытом показе от компании Sulpak Cinema и сети кинотеатров Chaplin Cinemas были шокированы финальной сценой, которая, кстати, доказала, что существует понятие женской солидарности.

Кто замешан в пропаже Меган? Почему Рэйчел проснулась вся в крови на следующее утро после ее исчезновения? Ответы на эти и другие вопросы узнаете, посмотрев фильм “Девушка в поезде”.

Джаред Лето рассматривался на роль Скотта, но он был занят в другом проекте. Его заменил Люк Эванс. А Крис Эванс мог бы сыграть роль Тома, даже начал переговоры со студией, но выбыл из-за съемок в другом фильме. И на эту роль был утвержден Джастин Теру. Марго Робби также рассматривалась на роль Меган.