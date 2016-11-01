Добрый, искренний, заботливый, по-детски наивный, забавный, ответственный - таким предстает на экране главный герой фильма Коля Смирнов (Семен Трескунов). Он живет в обычной квартире вместе со старшим братом Димой (Андрей Карасевич) и родителями - мамой Ириной и папой Александром (Ирина Денисова и Константин Хабенский). В их семье всегда правым считает себя папа. Спор Коли с отцом о том, что же такое мышьяк - металл или полуметалл, доходит до крайностей. В доказательство своей правоты каждый прибегает к помощи источников - Коля к интернету, а папа к справочнику. Зрители на премьерном показе от компании “Меломан” и сети кинотеатров Chaplin Cinemas отчетливо увидели разницу поколений. Живем в одно время, но какие мы непохожие! Очень забавным получился эпизод, когда завуч школы (Татьяна Догилева), словно член жюри танцевального проекта, отбирала кандидатов для выступления на празднике ко дню школы. Dancehall, Twerk, Vogue - из учителей названия этих танцевальных направлений выговорит разве что преподаватель по английскому языку Алиса Денисовна (Иева Андреевайте), а тут они во всей красе в исполнении учеников. К такому культурному шоку завуч не была готова и показала, что такое настоящие танцы. Семен Трескунов впервые пришел на кастинг фильма “Хороший мальчик”, когда ему было 11 лет, и это был третий кастинг в его жизни. Тогда он был еще слишком молод для такой роли. Из-за проблем с финансированием запуск подготовительного периода неоднократно откладывался, и к моменту появления инвесторов Трескунов подрос до необходимого по сценарию возраста

Александр Смирнов - ученый, работает дома. Очень дисциплинированный, требовательный и при этом занудный экспериментатор. Для общего блага семьи он решает посадить всех на систему 12/36 - 12 часов сна и 36 часов бодрствования. Мол, так лучше для организма и тем самым человек становится независимым от временных суток. Домочадцы пытались перечить, но безуспешно. Рецепт от сна по методу Смирнова-старшего - начинайте ремонт. Кстати, Константин Хабенский сам придумал образ своего персонажа, включая усы и нелепые очки. Очень странно смотрелось, когда Александр переодевался в рабочий костюм. Зачем ему это, ведь он не покидает родных стен. У него на балконе есть свой спортзал. Но, с другой стороны, не имея возможности сменить обстановку, именно поэтому он и стал таким необычным отцом, заботящимся о своей семье на грани абсурда.

Коля Смирнов - смышленый парень, правда, у него есть небольшие проблемы по предмету Алисы Денисовны. Чтобы подтянуть ученика, преподаватель английского предложила Коле зайти вечером за дополнительными материалами, о чем в “час икс” совершенно забыла, но, будучи вежливой, пригласила его на пирог и... вино. Эта встреча приплюсовала очки крутости девятикласснику, и он не мог не поделиться новостями со своим лучшим другом Спичей (Василий Буткевич). Но была у Коли еще одна пассия - дочь директора школы Владимира Анатольевича Дронова (Михаил Ефремов) Ксюша (Анастасия Богатырева). Кавалеры выстраиваются в очередь к первой красавице, а она очень тщательно отбирает кандидатов. Коля однажды набрался смелости и подошел к Ксюше. “Что ты можешь сделать?” - спросила она. “А что ты можешь дать?” - ответил Коля. Девушка перечислила, чего бы ей хотелось, одним из пунктов был поджог школы. По счастливой случайности, именно этот инцидент и произошел на следующее утро. Ксюша думает, что это сделал Коля ради нее, однако он отнекивается и начинает собственное расследование, во время которого узнает много интересного из личной жизни Алисы Денисовны и директора школы. Любопытно, что в фильме развеян миф, что учитель не может быть другом. Коля стал доверенным лицом и советником директора и учительницы. Девятиклассник буквально учил жизни старшее поколение. На протяжении всего фильма прослеживается мысль, что все поступки должны идти от сердца. Лучше найти в себе силы и поставить жирную точку, чем обречь себя на долгосрочную неясность и страдать.

Большая часть съемок проходила на территории заброшенной детско-спортивной школы “Старт”, расположенной на окраине Москвы. На ее территории находился велодром, а также проводились занятия по парусному спорту в акватории Химкинского водохранилища. Специально для съемок в этой школе был сделан косметический ремонт.

Вот смотришь, “Хороший мальчик” - вроде кино про современных подростков, вон у них и гаджеты в руках, и в интернете зависают, а с другой стороны, очень все отдает советским периодом. Внешние образы героев, вид школы, разборки а-ля стрелки никак не подходят для поколения future.

Еще один яркий эпизодический персонаж Писун (Олег Соколов), о котором по округе ходят легенды. Этот человек предлагает легкие деньги, но при этом в прямом смысле может подмочить авторитет. Появление этого героя в финале фильма заставило смеяться до колик в животе.

Съемка “дергающейся” камерой и наличие простой анимации, такой как белые звездочки вокруг головы, появляющиеся у героя после удара, добавили динамики и комичности. Фильм наполнен юмором, музыкой, танцами и позитивом. “Хороший мальчик” прекрасно подойдет для семейного просмотра.