Знание языков других народов не только облегчает знакомство, путешествие, но и помогает развивать память и открывать для себя новое, интересное. Порой, если мы не понимаем собеседника, нам помогает язык жестов. Но героям фильма “Прибытие” пришлось столкнуться с новой проблемой - у инопланетных гостей, или, как их обозначили в ленте, гептаподов, отсутствуют руки, да и в целом их вид напоминает осьминогов, а если быть точнее - семиногов. По количеству конечностей подобный герой встречался совершенно недавно в мультфильме “В поисках Дори”, но там-то было все понятно и с целью его пребывания, и прочими действиями. Чего совершенно не скажешь о гептаподах. Мало того что их появление было весьма загадочным, так и каких-то активных действий с их стороны не происходило.

Неожиданные гости прилетели на странном корабле, на мой взгляд, в виде вытянутой каменной фасолины, что, кстати, напомнило самую яркую достопримечательность Чикаго - Клауд-Гейт. И это судно повисло в нескольких метрах от Земли. Знаете, оно выглядело как маячок или метка на GPS. Причем с подобным явлением столкнулись не только жители Америки, но и других крупных стран. Всего двенадцать кораблей рассредоточились по миру. Первое предположение всех государственных сил - Земля под угрозой. Однако зрители на премьерном показе от компании “Меломан” и сети кинотеатров Chaplin Cinemas недоумевали: если действительно нашей планете что-то угрожает, тогда почему нет атаки?

Что же надо инопланетным господам? Это пытаются выяснить герои фильма Луиза Бэнкс (Эмми Адамс) и Йен Доннели (Джереми Реннер). Луиза - полиглот, лучший лингвист страны, и, по мнению полковника Вебера (Форест Уитакер), способна разгадать язык пришельцев, а следовательно, и цель их визита.

Незнание не спасает от ответственности. Боясь начать кардинально действовать и допустить массу ошибок, лучшие ученые мира занимаются собственным расследованием и изучением инопланетного вторжения, а затем выходят с ними на контакт.

Раз в 18 часов дверь на корабле открывается, и у ученых появляется возможность попасть внутрь и пообщаться с гептаподами. Поражал масштабностью коридор, по которому поднимались специалисты. На его создание была потрачена большая часть бюджета фильма. Когда ученые по нему передвигались, казалось, что это какой-то портал, соединяющий реальность и фантазийный мир. В конце него расположилось огромное стекло размером с экран в кинотеатре, за которым можно было увидеть туман и гептаподов в нем. Словно в зоопарке, ученые и пришельцы наблюдали друг за другом. И в один момент у них получилось пообщаться.

Гептаподы, словно обычные осьминоги, вырисовывали круги с непонятными кляксами, пытались объяснить, зачем они прилетели на Землю. Кстати, о кругах. Если вспомнить новости или большинство фильмов о пришельцах, то вы наверняка слышали о кругах на полях и о летающей тарелке. Вот и здесь письменность гептаподов в виде окружностей - завуалированная, но в то же время привычная, да и судно, если перевернуть, вполне себе простая тарелка. От близкого понятия и принятия общественностью НЛО режиссер особо не ушел, но преподнес это изысканно. Поиграл Дени Вильнев со временем и понятием пространства как такового. Понравилось, насколько досконально была показана работа ученых, детали их исследований, шаги к главной разгадке и их последствия. Сложилось впечатление, что ты сам также работаешь в команде Луизы Бэнкс и вносишь свою лепту.

На протяжении всего фильма почему-то не покидало ожидание увидеть на экране грандиозную битву. Киноман, с обозначением в ленте главного вопроса - спасение мира, понимает, чего ждать в финале. Но вот что будет этому предшествовать и от трагедии какого масштаба придется выручать человечество?

Один эпизод выглядел нелепо, немного подпортив общее впечатление от картины, - это диалог Луизы с генералом Чаном (Ци Ма) на торжественном приеме, когда он, как по заказу, диктовал героине именно те слова, которые были ей так необходимы. Эх, “всплывал” бы такой подсказчик всегда, цены бы ему не было.

После просмотра осознание увиденного заставило задуматься, а что если все эти странные существа действительно могут быть?

Еще один момент, который достоин уважения, - так это конкретика. Ученые не спешили называть гостей пришельцами, поскольку пытались выяснить их происхождение, и не стали стричь всех под одну гребенку, что еще раз подчеркнуло, стоит верить фактам, а не слухам.