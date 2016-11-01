Единственный режиссер, экранизировавший более двух книг Роулинг о Гарри Поттере, Дэвид Йейтс подарил зрителям еще как минимум два интересных персонажа. Первый - это главный герой магозоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн) и второй - булочник-немаг Якоб Ковальски (Дэн Фоглер). Действие фильма разворачивается в далеком 1926 году. Перед нами предстает потрясающая архитектура Нью-Йорка тех лет, за фасадами зданий которого таится много интересного и волшебного.

Любитель магических зверюшек Ньют Саламандер приехал из Лондона со своей особенной целью. С первых кадров на предварительном показе от сети кинотеатров Chaplin Cinemas и компании Sulpak Cinema интерес зрителей приковал обычный с виду коричневый чемодан, у которого почему-то постоянно открывался один замок, будто там есть кто-то живой. Как выяснилось позднее, это действительно так.

Ньют - борец за сохранение жизней магических животных. Он считает, что питомцы могут быть полезны, хотя, выбравшись из чемодана и попав в непривычную для них обстановку, начинают немного шалить. Согласитесь, и мы, приехав в новую страну, чувствуем себя немного дикарями.

Порядок должен быть во всем. Так считает президент Магического конгресса управления по Северной Америке Серафина Пиквери (Кармен Эджого). По ее мнению, устроив очередной беспорядок, звери Ньюта угрожают раскрыть мир чародеев и нанести вред простым людям. Фантастические твари - это еще не самая страшная опасность, подстерегающая магов. В городе существует общество “Новый Салем”, основная цель которого - уничтожить всех волшебников в мире. Персиваль Грейвс (Колин Фаррелл) стал главным злодеем в фильме. Его двойная игра могла запутать зрителей, но финальное разоблачение стало невероятной точкой. Не обошелся фильм без участия Джонни Деппа. Увидеть его блондином и обомлеть.

Помните фильм “Хроники Нарнии”, где все самое интересное таилось в шкафу? Волшебный мир Ньюта уместился в чемоданчик. Причем и сам герой временами навещает своих питомцев. Если вы смотрели фильмы о Гарри Потере, то знаете, что большинство самых эпичных сцен были в темных тонах. В “Фантастических тварях” все кардинально поменялось. На экране предстал чемоданный мир, весь в ярких красках, словно настоящая сказка. Ты будто совершаешь путешествие по земным континентам: вот и животные Саламандера уже напоминают привычных нам носорога, льва, утконоса, хоть и немного “прокаченных”.

Бывший мракоборец Тина Голдштейн (Кэтрин Уотерстон) начинает погоню за Ньютом и его питомцами. Ярый борец за справедливость, Тина очень хочет помочь Магическому конгрессу справиться с беспорядками, но ее мастерство всегда нарушать важные переговоры президента снимает баллы доверия.

Зверюшки Ньюта заслуживают отдельного внимания. Самый шебутной и проворный - Нюхль - гибрид утконоса и крота, падкий на все блестящее. Этот маленький воришка собирает монеты, драгоценности и прячет в своей сумке на брюхе. Причем этот его карман кажется бездонным. Шуму Нюхль в Нью-Йорке наделал больше всех.

Самым преданным и приставучим другом Ньюта была лечурка Пикетт - похож на небольшое растение, состоящее из отростков и корней, очень цепкий и постоянно обитает в кармане пиджака Ньюта, крайне не любит расставаться с хозяином, и еще он очень обидчив. У Ньюта таких лечурок в чемодане шесть штук, но самый любимый, конечно же, Пикетт.

Еще один питомец - это Сносорог. С виду обычный африканский гигант, но, если подойти поближе, можно увидеть большой светящийся рог. Встречу с этим животным больше всего запомнил Якоб Ковальски.

Кстати, о нем. Якоб очень хотел получить кредит в банке на открытие собственной булочной, но ему все не везло. После того, как он случайно поменялся в суматохе чемоданами с Ньютом, его жизнь кардинально изменилась. Вообще, Ковальски надо отдать должное. Просто поражает, как он не поддался панике и не сошел с ума, встретившись впервые с волшебным миром и с таким количеством неизвестных зверей. Искренний, эмоциональный Дэн Фоглер - как часто он заставлял смеяться зал!

Фильм “Фантастические твари и где они обитают” прекрасно подходит для семейного просмотра. Окунитесь в мир сказок и волшебства.

Во вселенной Гарри Поттера труд Ньюта Саламандера “Фантастические твари и где они обитают” был опубликован в 1927 году. Он стал бестселлером и был включен в программу обучения в школе чародейства и волшебства “Хогвартс”. К середине 1990-х, в период, когда разворачивается действие романов о Гарри Поттере, вышло уже 52-е издание книги. Заслуги Саламандера, в частности, отмечены тем, что в серии сладостей “Шоколадные лягушки” есть карточка с его изображением.