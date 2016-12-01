Признаться честно, на просмотр фильма Сарика Андреасяна шла с особой осторожностью. Казалось, от автора картин “Беременный”, “Что творят мужчины”, “Тот еще Карлсон!” ждать по-настоящему трогательной драмы, основанной на реальных событиях, не придется. Каково же было удивление, когда на экране предстала истинная страшная история армянского народа.

Главный герой фильма Роберт Мелконян (Виктор Степанян) в раннем возрасте потерял родителей в автокатастрофе и винил в этом Константина Бережного (Константин Лавроненко). Константин отсидел в тюрьме восемь лет и с нетерпением ждал встречи с женой и детьми. Но вот возвращаться ему было уже некуда. Эпизод, когда герой Константина Лавроненко видит из самолета, как рушится его родной город, заставил сердце сжаться. Кстати, Роберт не простил Бережного за смерть родителей и хотел ему отомстить. Но после землетрясения личные счеты ушли на второй план, а спасение нуждающихся стало приоритетным. Трагедия способна объединить даже самых злостных врагов. Но и мародеры не дремлют. Когда вокруг руины, гробы и тела погибших, эти люди без зазрения совести опустошают ювелирные магазины и дома. При просмотре этих кадров становится жутко.

Фильм “Землетрясение” - это череда эмоциональных всплесков. Еще до страшного происшествия в ленте были показаны истории нескольких семей. К примеру, для одних трагедией считалось, что дочь забеременела до свадьбы, для других - что сестра не хочет выходить замуж за состоятельного и намного старше нее жениха, но как же сильно они все ошибались. Землетрясение стало отрезвляющим звеном для жителей не только Армении, но и всей земли. В фильме показано, как со всего мира приезжала помощь. Большая часть зрителей на предварительном показе от компании “Меломан” не смогла сдержать слез.

Минуту назад на этом месте был дом, а теперь его нет. Еще вчера ваш сосед вернул наконец-то долг, а сегодня его завалило бетонными плитами. В память о жертвах землетрясения каждый съемочный день завершался минутой молчания, а работа над сценарием длилась четыре года. В его основу легли документальные хроники и истории, рассказанные свидетелями землетрясения: медиками и сотрудниками МЧС; руководителями бригад, разбиравшими завалы; выжившими, которых спасли из-под завалов. Съемки фильма длились 42 дня и проходили в Москве и Гюмри (бывший Ленинакан). В России снимались сцены после землетрясения, в Армении - мирной жизни до трагедии.

В ленте очень сильная музыкальная составляющая, много крупных планов, показывающих эмоции героев. Потрясающий актерский состав: Грант Тохатян, Микаел Погосян, Татев Овакимян, Мария Миронова, Сос Джанибекян, Арсен Григорян и многие другие. Всего в кастинге приняли участие 500 актеров из Армении и России. В съемках, проходивших в Армении, в массовке участвовали жители Гюмри (бывший Ленинакан), большинство из которых пережили и помнят землетрясение того года. В массовых сценах приняли участие 150 человек. А продюсер фильма Рубен Дишдишян и исполнитель одной из главных ролей Грант Тохатян в декабре 1988 года принимали участие в спасательных операциях в Ленинакане.

Местами подкачала графика. Разрушение зданий было слишком “мультяшно” прорисовано. Неправдоподобно. Кстати, площадь декорации разрушенного после землетрясения города составила десять тысяч квадратных метров. Она была воссоздана документально с реальных улиц и домов, что были в Ленинакане в том году, и построена за полтора месяца на территории заброшенного московского завода.

Мы часто видим на экранах фильмы о войне, ее последствиях, но совершенно не задумываемся, насколько тяжело бывает людям после разрушительного землетрясения. Лента заставляет задуматься о том, что же на самом деле следует ценить. После просмотра фильма “Землетрясение” вы измените свое отношение к жизни, не будете обижаться на родных и близких по пустякам, станете по-другому относиться к окружающей среде. Для алматинцев, живущих в сейсмоопасном регионе, этот фильм обязателен к просмотру. Будем надеяться, что таких страшных потерь больше никогда не произойдет. Спасибо создателям за память. После землетрясения 1988 года ни один ребенок не оказался в детском доме - каждая армянская семья считала своим долгом усыновить сироту. Семья Андреасянов стояла в очереди на усыновление четырех детей.