Начнем с того, что этот фильм является спин-оффом к четвертой части звездной киносаги и рассказывает о погоне Альянса повстанцев за секретными чертежами самого мощного оружия во Вселенной, которое создала Империя.

С самого начала бросилось в глаза то, что нет тех самых уползающих вдаль титров фирменного шрифта на фоне звездного неба. Вместо этого зрителям на премьерном показе фильма от компании “Меломан” и сети кинотеатров Kinopark показали кадры о расставании гениального инженера Галена Эрсо (Мадс Миккельсен) с дочкой Джин (Фелисити Джонс). Но это только начало.

Режиссер фильма Гарет Эдвардс, известный по созданию независимой фантастической ленты “Монстры” и высокобюджетного фильма “Годзилла”, представил “Изгой-один” больше как научную фантастику с элементами боевика. Достаточное количество экранного времени было уделено пояснению строения самого страшного оружия Империи - “Звезды смерти”, способного уничтожить любую планету за миг. И спроектировал эту шарообразную убийцу завербованный войнами Империи Гален Эрсо. А его дочь, которую мы лицезрели в начале фильма, попала в противоборствующие Империи ряды Альянса повстанцев, и ее главная задача - добыть секретные чертежи и уничтожить “Звезду смерти”.

Безумно хотелось увидеть светящиеся мечи джедаев Чубакку и Мастера Йоду, но порадовал глаз один из самых популярных и распиаренных персонажей “Звездных войн” лорд Дарт Вейдер (озвучка Джеймс Эрл Джонс). В этой части он показал, что такое темная сторона. Один эпизод драки в узком коридоре, где Вейдер машет красным мечом и применяет свою суперсилу на противниках, - и уже ради этого стоит идти на просмотр в кинотеатр. А фанаты саги будут довольны от этого зрелища вдвойне.

Хоть “Изгой-один” является предысторией к четвертой части - это законченный самостоятельный фильм, так что поймет суть и тот зритель, который ни разу (неужели такие еще есть?) не видел ни одного “Звездного” фильма. Все задачи по полочкам озвучивают герои практически в самом начале. А далее идет развитие с не очень резкими поворотами сюжета.

Спецэффекты добавлены соответственно времени, но присутствует в картине дух тех “Звездных войн” 70-х годов. Самым ярким героем нечеловеком можно назвать имперского дроида-силовика на стороне повстанцев К-2S0 (Алан Тудик). Его занудство, расчеты с процентной точностью и банальность ответов веселили зал во время просмотра. Но все-таки этой доли юмора было маловато, хотелось бы шуточки слышать почаще. Да, кстати, и любовная линия напрочь отсутствует, хотя она прямо-таки напрашивается, особенно под конец истории. Казалось, эпизод должен пробить на слезу или хотя бы вызвать малую долю сочувствия, но этого, увы, не случилось.

Масштабность фильма, конечно, поражает. Сложно поверить, что съемки начались в Лондоне в августе 2015 года, такое количество качественной, не перегружающей глаз графики, интересные локации и потрясающий интернациональный актерский состав - Диего Луна в роли Кассиана Андора, Бен Мендельсон (адмирал Орсон Кренник), Риз Ахмед (пилот Бодхи Рук), Донни Йен (слепой религиозный воин-монах Чиррут Имве) и другие.

Чтобы создать необходимую атмосферу, режиссер фильма Гарет Эдвардс и оператор Грег Фрэйзер расчехлили линзы, которые использовались в 1970-х, и вставили их в современные цифровые камеры. А еще художник по костюмам Дэвид Кроссман заявил, что в фильме были использованы некоторые оригинальные костюмы из картин “Звездные войны. Эпизод 4 - Новая надежда”, “Звездные войны. Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар” и “Звездные войны. Эпизод 6 - Возвращение Джедая”. Для исполнения своих ролей Фелисити Джонс прошла занятия по рукопашному бою, а Диего Луна окончил курс военной подготовки. А в качестве массовки для съемки в фильме были также приглашены военнослужащие Вооруженных сил Великобритании. Понравилась съемка от первого лица во время полета на космическом истребителе, словно зритель сам становится одним из атакующих воинов.

Название “Изгой-один” является отсылкой к позывному из фильма “Империя наносит ответный удар”, но также у названия есть и второе значение. Этот фильм первый и пока что единственный самостоятельный спин-офф, не входящий в основную сагу “Звездных войн”, то есть в каком-то плане он своеобразный “изгой” в серии и на данный момент “один” такой. И уже исходя из этого заслуживает особого внимания. Режиссер хотел, чтобы необычные создания фильма органично вписались в реалистичный мир. Поэтому на площадке с ними общались точно так же, как с обычными актерами, несмотря на то, что команда визажистов и гримеров уже нанесла на их лица слои пыли, сажи, пота и слизи. На эти мелочи никто не обращал внимания.