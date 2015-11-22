Представьте себе, что наша планета перенаселена, в ближайшем будущем жить в комфорте не предвидится, но есть выход - начать все заново, только уже на далекой колониальной планете, назовем ее “Дом-2”. Стоит всего-то преодолеть расстояние в 120 лет пути на космическом корабле “Авалон”, и все, вы на месте, здравствуй, новый мир! Команда смельчаков (иначе язык не поворачивается их назвать) в количестве 5000 человек согласилась на такое необычное путешествие. Разумеется, доехать до конечной точки всем удалось навряд ли, будь они в обычном состоянии, но был в поездке один плюс - все пассажиры погружены во время полета в искусственный сон и должны проснуться за несколько месяцев до прибытия. Однако в один момент в системе происходит сбой, и одна капсула выходит из строя, в результате пассажир проснулся раньше времени. Принудительным жаворонком по случаю поломки стал инженер Джим Престон (Крис Прэтт). Он думал, что уже совсем скоро прибудет на новую планету, однако это “скоро” наступит только через 90 лет!

Да, порой бывает, что хочется побыть в одиночестве, подумать о всяком-разном и просто отдохнуть, а вот Джима такая перспектива не устраивала. Он один в космосе. Благо корабль представляет собой этакий all inclusive - с помощью специального браслета у Джима был доступ к еде, помещениям и прочим благам, согласно его уровню жизни. Да-да, в фильме очень четко прорисована черта классового неравенства - чего только стоит завтрак для золотого сословия, к которому относится героиня Дженнифер Лоуренс - писательница Аврора Лейн. Ее пробуждение случилось немного позднее Джима, и, скажу сразу, причина его значительно отличается. Сколько испытаний пришлось перенести ее персонажу! И, конечно, не обошлось без яркой любовной линии с элементами драмы. Как дальше жить, если попытки что-то изменить не увенчались успехом?

Всплыли в памяти нашумевшие ленты “Марсианин” и “Голубая лагуна” - тема страха, одиночества и борьбы за выживание подняты и в фильме “Пассажиры”, режиссером которого выступил Мортен Тильдум, известный своей потрясающей работой над картиной “Игра в имитацию”.

В наше время девушку удивить сложно. То одно ей приелось, то не в настроении. А героям фильма выбирать не пришлось. Симпатии быть. Если после просмотра фильма вы услышите приглашение: “Давай поедем смотреть на звезды”, в голове будет возникать кадр, как Джим и Аврора в скафандрах любуются красотой с VIP-мест.

Космический корабль “Авалон” - это своеобразный высокотехнологичный “Титаник” в межпланетном пространстве. Судите сами, там есть каюты для каждого пассажира, предусмотрено необходимое количество еды и напитков для путешествия, есть большой зал с роялем, уютный ресторанчик, кинотеатр, игровая dance-комната, помещения для управления судном. А больше всего зрителей на премьерном показе от компании “Меломан” и сети кинотеатров Chaplin поразил бассейн: плывешь себе в воде и в небе одновременно - красота да и только. Вот только сбои в системе продолжились, и опасность уже стала угрожать всем спящим и не спящим на борту. И теперь судьба 5000 человек в руках Джима и Авроры.

Яркий персонаж на борту - бармен-андроид Артур (Майкл Шин), чья верхняя половина выглядит как человеческая, а вот низ представляет собой сплетение различных механизмов. Свои обязанности - вовремя подлить, выслушать и дать совет - он выполняет на “отлично”, плюс вбрасывает в картину знатную долю шуток, что добавляет легкости просмотру. Кстати, для Майкла Шина была разработана специальная платформа, которая свободно перемещалась вдоль стойки бара. Шин стоял на этой платформе на коленях, приседая на велосипедное седло, а техники управляли ей дистанционно. Впоследствии ноги актера и сама платформа были заменены на нарисованное на компьютере средство передвижение робота. На создание платформы ушло восемь недель, и еще три недели ушли на тестирование и налаживание синхронизации.

Постоянно мечтая оказаться в другом месте, вы рискуете лишиться жизни здесь и сейчас. Поэтому цените каждый миг и наслаждайтесь моментом. Дженнифер Лоуренс сильно нервничала перед съемкой постельной сцены с Крисом Прэттом, так как это была ее первая подобная сцена в карьере, и при этом она впервые целовала актера, который женат в реальной жизни. Лоуренс призналась, что в день съемок этой сцены она выпила, чтобы собраться с духом.