Когда в афише мы видим заявку на магов, первое, что приходит на ум - это фильмы о Гарри Поттере. Давайте сравним. Главный герой в “Битве магов” Дед Мороз (Федор Бондарчук) не предстает на экране в образе красноносого поддатого бородача с мешком за плечом, забитым подарками. Скорее он напоминает - внешне, да и занимаемым им постом - Альбуса Дамблдора. Хогвартс, не так ли? Вот и в подчинении у него куча помощников, сражающихся со страшными химерами, а также Дед Мороз в поисках людей, наделенных магическим геном. Одной из них оказалась ученица старших классов Маша Петрова (Таисия Вилкова). Когда девочка была маленькой, ее мучили видения, по мере взросления ее странное поведение стали замечать одноклассники, насмехаться над Машей и называть ее сумасшедшей. Зрители на премьерном показе от компании “Меломан” удивлялись, как героине удалось остаться в здравом уме, учитывая такой продолжительный период галлюцинаций?

Создатели фильма интересно обыграли обыденные вещи, такие как хоровод вокруг елки, фразу “в одно ухо влетело, из другого вылетело”, и наделили историю праздника своими мифами. К примеру, по легенде, у волшебника добра Елиазара было семь сыновей. Много лет он сражался за мир и спокойствие на земле, уничтожая химер и прочую нечисть. Со временем силы стали его покидать, и он решил передать бразды правления Деду Морозу и соорудить большой купол - небо, способный сдерживать натиск недоброжелателей, однако купол требует мощного заряда в виде волшебных серебряных нитей. “Где их достать?” - собственно, подумает каждый из вас. Все просто. Серебряные нити - это слова любви, поздравления и добрые пожелания, идущие от сердца. Пока люди будут дарить их друг другу, держаться за руки в хороводе и искренне радоваться жизни - купол будет как броня. Однако был у Елиазара еще один сын от первого брака Карачун (Алексей Кравченко), который тоже претендовал на первую позицию, очень разозлился на отца и решил разрезать купол мечом и впустить армию химер на землю. За злодеяние младшие братья отправили Карачуна в заточение на несколько тысяч лет, забрали его меч и заперли его в сундуке на пять ключей, которые затем раздали простым людям, наделив их некоторыми способностями. Карачуну удалось выбраться, и теперь его главная цель - это месть.

Злодей на экране был очень убедителен, гримеры каждый день тратили по три часа на создание его образа. Совершенно бесполезными оказались Братья Деда Мороза - все в разных костюмах (для каждого континента - соответствующий образ волшебника). Думаю, их отсутствие в ленте никто бы и не заметил.

Дети были поражены увиденным, открывали рты от спецэффектов и кричали вместе с героями: “Елочка гори”, а вот взрослые немного скучали, а те, кто пытался вникнуть во все сценарные переплетения, хорошенько напрягали мозги для построения логических цепочек. Некоторым это удалось. Было пару юмористических моментов - все людское и магам не чуждо (айфоны в приоритете у волшебников).

Съемки фильма проходили в популярных и узнаваемых местах Москвы: на Красной площади, в парке Царицыно, на Тверской улице, на Патриарших прудах и в Центральном детском магазине на Лубянке, а также в павильонах, где были построены масштабные декорации.

Над созданием атмосферы реального волшебства работала большая творческая команда. Художники по костюмам сшили более пятидесяти сложных нарядов: только у Деда Мороза было восемь образов, а у злодея Карачуна - три. Для полного погружения зрителя в волшебную историю художники-постановщики и специалисты по графике придумали и построили настоящие новые миры: Корпорацию Деда Мороза с тайными комнатами, архивом, где хранятся все письма к Деду Морозу, тренировочными залами, где юные маги оттачивают свое мастерство; штаб-квартиру братьев Мороза на Северном полюсе; логово злодея Карачуна. А еще создали множество волшебных предметов и существ: летающие сани и посох Деда Мороза, сферы - оружие, с помощью которого маги управляют снежной стихией, лунный меч, которым можно разрезать небо, огненные химеры, снежные совы и многое другое.

Очень понравилась финальная мысль, которую доносит до зрителей герой Федора Бондарчука и озвучивает, кто на самом деле настоящий волшебник. Специально для фильма был придуман особый язык, язык “Бессмертных”, на котором в фильме общаются семеро волшебников - братья морозы. Александр Войтинский с командой разработали уникальный алфавит (на нем написаны магические письмена в фильме) и придумали звуки, на основе которых строились все реплики.