Семья перебирается в маленький австралийский городок Натгари и пытается начать новую жизнь. Мэттью и Кэтрин Паркеры (Джозеф Файнс и Николь Кидман) вместе с детьми Лили и Томми (Мэддисон Браун и Николас Гамильтон) переехали не просто так. Вопрос, что способствовало их скоропостижному переселению, висел в воздухе до знатной части фильма. И в целом в этом кино было много моментов недосказанности, мол, вот вам начало предложения, а конец додумайте сами. Да, иногда это получалось, как, к примеру, в случае с персонажем Николь Кидман, поскольку ее героиня смогла открыться своему зрителю практически до конца, чего не скажешь о ее супруге по фильму. “Я всегда с удовольствием ищу сценарии, которые бы позволили мне вернуться в Австралию. И когда прочитала этот, я поняла, что должна в нем сняться. Очень рада работе с Хьюго и Джозефом”, - говорит Кидман в одном интервью.

Зачем создателям ставить столько вопросов, но не давать на них ответы с развитием сюжета, так и осталось загадкой. Обычно такой прием используют те режиссеры, которые собираются рассказать продолжение этой истории во второй части. В случае с “Чужой страной” совершенно не понятно для кого, а главное - зачем был снят этот фильм.

По сюжету двое детей Паркеров уходят ночью из дома накануне песчаной бури и пропадают без вести. Родители обращаются за помощью к полицейскому Дэвиду Рэю (Хьюго Уивинг), и он организовывает поисковую операцию. Основная задача определена. И почти два часа, что длится фильм, герои смутно занимаются поисками, иногда отсылая зрителя в моменты их тайной прошлой жизни. Дружелюбные с виду соседи Паркеров не прочь перемыть им косточки, оттого слухи растут не по дням, а по часам.

Экранная семья выглядит как собрание самых неадекватных героев из разных ячеек общества. Супруги давно не спят в одной постели, о жизни своих детей знают по минимуму. Кэтрин - психически неуравновешенная нимфоманка. Пятнадцатилетняя дочь Лили пошла по ее следам и пожирает глазами каждого встречного парня. Томми живет в своем мире, ходит по ночам по улице и практически ни с кем не разговаривает. А Паркер-старший и вовсе как медаль: когда он на работе в аптеке, то ведет себя очень спокойно, приветливо, а дома его преследовали вспышки ярости, да так до конца и не понятно, имел ли он нездоровый интерес к дочери или нет. Судя по его поведению - вполне, но на экране персонаж говорит иное. Очень много несостыковок. А когда героиня Николь Кидман бродила по пустыне, так и всплывала мысль: “А не фильм ли База Лурмана “Австралия” с ее участием я сейчас смотрю?”. Кстати, специально для этой роли Кидман впервые за много лет вернулась к родному австралийскому акценту, так что, если хотите им насладиться, смотрите фильм в оригинале. Но скажу сразу, данное кино нацелено больше на армию фанатов актрисы, а те, кто ценит качество и помнит гениальное исполнение роли Николь в фильме “Другие”, скорее всего, разочаруются.

Стоит отметить, что саму стихию показали на экране очень убедительно, будто ты сидишь в машине вместе с героями и смотришь через лобовое стекло, как надвигается песчаное черно-оранжевое облако. Пейзажи Австралии здесь рассмотреть можно детально, а восхититься каньоном и вовсе можно было дважды, поскольку были повторяющиеся кадры. На протяжении около двух часов фильма был обнаружен только один классический элемент примитивного триллера - звонок по домашнему телефону, Кэтрин Паркер поднимает трубку, а там тишина.

В фильме опустили работу поисковой службы. Целый отряд людей не смог найти ни единой зацепки, чтобы хоть как-то сдвинуться с места, а вот отец, выехав на дорогу, взял и нашел. Он один мог бы заменить их всех. Представляете, сколько бы пропавших без вести сразу нашлось.

Вот смотришь фильм и думаешь, а не отлучалась ли я на время? Может, упустила какие-то важные моменты? Перематываешь, ан нет - все равно остается много вопросов. Ущипнула себя для проверки, эффект тот же. Ну и где же психологический триллер?

Вероятно, чтобы хоть чем-то зацепить зрителя, были добавлены эротические сцены, которые таковыми и назвать-то нельзя. Обзовем их “эротическими зарисовками” - так правдоподобнее.

Тематически режиссер фильма старалась запихать в картину все возможное, чтобы ненароком ничего не упустить. Тут и местные легенды, и осуждение общественности, и разваливающийся брак, и озабоченность героев - и все это так разрозненно, по кусочкам, однако пазл общий так и не собирается.

Охарактеризовать фильм можно так: скучная нудятина с претензией на оригинальность. Четкого жанра нет, действия, прогресса сюжета также не наблюдается, персонажи не раскрыты. Стоит смотреть разве что ради австралийских пейзажей. Режиссером картины стала дебютантка Ким Фаррант, работающая по сценарию Фионы Серес и Майкла Кайнирона. Это совместное производство Австралии и Ирландии и первый независимый австралийский проект Николь со времен “Мертвого штиля”.