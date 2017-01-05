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Тайны закрытой школы Смотри в оба

Действия фильма разворачиваются в 1938 году. В частную женскую школу-интернат для больных девочек переводится Сидзуко. Из-за болезни легких новая пассия отца девушки посчитала, что лучше держаться от нее подальше, чтобы самим не заразиться, с чем глава семейства согласился. Учебное заведение имеет хорошую репутацию и считается одним из лучших. Директор уверила, что школа станет для Сидзуко вторым родным домом.
Строгие, почти военные порядки, одинаковые не только школьная форма, но и другие комплекты одежды, например, для занятий физкультурой и ночные сорочки для сна. Пробыв пару дней, героиня узнает от своей сокурсницы, что до нее здесь училась ее тезка - очень похожая на нее, которая бесследно пропала, по версии педагогов, уехала домой. Подробности этой истории как раз и пытается выяснить новоприбывшая.
В кадре нам показывают прекрасное сочетание контрастных цветов. Уникальная архитектура здания в обрамлении зеленой прилегающей территории, на которой то и дело виднеются ярко-красные цветы - зрелище такой невероятной красоты, что глаз не оторвать. А кабинет директора школы напоминает музей, где можно рассматривать удивительные предметы интерьера, а бонусом попить чай и поговорить о проблемах. Можно назвать его кабинетом психолога. Директор, видимо, по образованию еще и доктор, поскольку выписывает рецепты на процедуры и инъекции. Вообще с виду не скажешь, что каждая из этих девочек больна. Недуги проявляются лишь у некоторых и то не часто.
В первой части фильма мы наблюдаем за тем, как неуверенная в себе девушка плохо адаптируется в стенах школы и не может наладить со всеми контакт. Ее успехи на занятиях не сдвигаются с отправной точки, а от любой стрессовой ситуации Сидзуко начинает задыхаться и кашлять кровью. Чтобы улучшить самочувствие ученицы, директор назначает ей семь инъекций лекарств в день. Вы только посмотрите на эти цифры! Лишь одна ученица по имени Кадзуя стала заботиться о новенькой, и вскоре девочки стали лучшими подругами. Драматическая история с небольшими мистическими составляющими ждет зрителя до середины фильма, а после сюжет делает резкий поворот. Не обошлось без персонажа а-ля Каяко из популярного японского “Проклятия”. Эта девушка с черными волосами, ползущая в неестественной позе, издающая странные звуки, будет пугать еще не одно поколение любителей триллеров. Музыкальная составляющая как всегда на высоте. Азиатские фильмы не имеют с этим проблем. Правда, не удалось найти информации о композиторе, написавшем главную, леденящую сердце мелодию. От этой музыки зрителям, знающим такие фильмы, как “Один пропущенный звонок” и “Леденец”, уже становится не по себе. Магия звука все-таки есть.


Школа Кенсон таинственная и загадочная. Кажется, что даже стены этого здания играют по каким-то своим правилам. Огромное количество интриг, секретов и странных событий происходит внутри заведения. А когда стали пропадать ученицы, начинаешь замечать натянутую улыбку директора и странное поведение стерв-одноклассниц.
У девочек появляется шанс стать лучшей ученицей и отправиться на учебу в Токио, накал страстей растет благодаря духу соперничества. Кандидатки пропадают одна за одной. Директор уверяет, что их забрали биологические родители и беспокойству нет места в школе. Все в порядке. Какие там пропажи детей, тем более убийства, рейтинги же могут пострадать.
Сюжет фильма держит в напряжении, не всегда возможно предугадать его поворот. Финал оставляет в небольшом шоке от увиденного и обескураживает. С одной стороны, переход от спокойного, последовательного действия к полному фантазийному трэшу добавил динамики и зрелищ, но с другой - внес частичку абсурда в детективно-триллерную историю. Очень понравилась не только актерская игра, но операторская работа и декорации, ведь создать мистическую атмосферу многого стоит. В общем, если вам нравится азиатское кино, и вы хотите посмотреть что-то красивое и ужасное с неспешным расследованием жутких тайн, тогда советую заглянуть в “Школу Кенсон”.
Исполнительница главной роли актриса Пак Бо Ен дебютировала в 2006 году, когда ей было всего 16 лет, в молодежном сериале “Тайны школьного двора”, сыграв второстепенную роль вместе с Ли Мин Хо. Два года спустя, в 2008 году, у нее состоялся дебют на большом экране в фильме “Быстрый скандал”, в котором она сыграла главную роль с актером Чха Тэ Хеном. Этот фильм сделал ее популярной, и она получила звание “Младшая сестренка нации”. После этого Бо Ен вновь встретилась с Ли Мин Хо, сыграв в фильме “Наш учитель английского”. Как бы иронично это ни звучало, но Бо Ен ненавидит ужастики. При этом она уже сыграла главные роли в двух хоррор-фильмах “Не нажимай” и “Девушка”.

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Просмотрено: 132 раз Просмотров: 132 опубликовал: Verstka 13 января 2017 Напечатать Комментарии (0)
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