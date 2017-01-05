Тема переселения душ в кинематографе не нова. Вспомните такие фильмы, как японский ужастик “Реинкарнация”, философскую драму “Фонтан” с Хью Джекманом в главной роли или же “Рождение” с Николь Кидман, а из последних фантастический “Облачный атлас” - как видите, жанровый простор разнообразен.

Режиссер и сценарист “Невесты” Святослав Подгаевский решил рассказать несколько интересных и устрашающих фактов. Во второй половине девятнадцатого века у викторианцев была такая традиция - фотографировать мертвых людей, причем на закрытых веках умершему дорисовывали глаза, а снимок делали так, чтобы усопшие выглядели максимально естественно. Для создания нужного кадра у фотомастеров было множество приспособлений и штативов, способных закрепить модель в нужной позе. На предварительном показе от компании “Меломан” зрителям сначала показали реальные посмертные фотографии людей и рассказали несколько фактов о пугающей традиции, а потом, с начала самого фильма, наглядно продемонстрировали, как происходил процесс такой фотосессии. На экране фотограф (Игорь Храпунов) пытается зафиксировать голову своей умершей возлюбленной в образе невесты. С этой утратой он никак не мог смириться, оттого пошел на ужасный поступок. По легенде, душу его любимой можно переселить в тело другой непорочной девушки, но для этого их обеих нужно положить в гроб и закопать в землю. И тогда есть шанс вернуть свою вторую половинку, пусть и в другом теле. Проделав это с невинной девушкой, он и его семья навлекли на себя проклятье. И теперь их собственные жизни и жизни детей под угрозой. Ведь существо, в которое в итоге превратилась его возлюбленная, хочет убивать.

После на экране появляются уже современный мир и счастливая пара Иван (Вячеслав Чепурченко) и Настя (Виктория Агалакова). Молодые люди без всяких банкетов и гуляний тихо-мирно расписались в загсе. Иван - фотограф, правнук того самого экспериментатора по переселению душ, вот только Настя об этом не знает. Любовь любовью, а узнать о семье молодого человека до вступления с ним в законный брак - одно из важных правил, которое стоит запомнить всем девушкам.

После звонка сестры Ивана Лизы (Александра Ребенок) парень сообщает своей жене, что собирается ехать навестить родственников и категорически не хочет брать ее с собой. Но Настя все-таки решила поехать с ним. И, как выяснилось в итоге, зря.

Дом, где когда-то рос Иван, находится далеко за городом, и стоит отметить, что выглядит он весьма неплохо как снаружи, так и внутри. А эта нежная конструкция с белыми длинными лентами из ткани - прямо алтарь для проведения церемонии. Кстати, о ней. По приезде Лиза сообщает Насте, что по их семейным традициям они с Иваном обязательно должны отметить торжество с родными. Причем невеста должна надеть платье и кольцо прабабушки, и тогда ее ждет долгая счастливая семейная жизнь. Вот, правда, Иван не хочет такой церемонии и говорит близким, что они с женой завтра уедут обратно в город. В доме гостью начинают пугать странные видения. А на следующее утро, не обнаружив в доме своего супруга, девушка начинает нервничать. Ведь она даже не представляет, какой обряд на самом деле ждет ее впереди. (Так и хочется переделать строчку из песни “Невеста” группы “Мумий Тролль”: “Как же тебе не повезло, моей невесте”.)

Несколько раз в фильме появляется один и тот же кадр - дорога вдоль леса с легким туманом, и в этот момент звучит простая, но в то же время будоражащая кровь мелодия на клавишах, что-то в стиле главной мелодии к ленте “Реквием по мечте”. Да и в целом музыкальная составляющая заставила поволноваться, а резкие звуки в час максимального напряжения были вообще весьма хороши. За это стоит благодарить композиторов “Невесты” Халфдана Нильсена и Джеспера Хансена. К операторской работе претензий тоже нет. Очень понравился эффект с отъезжающей в сторону, а затем возвращающейся на место камеры - смотришь и думаешь, не ждет ли очередной жуткий сюрприз в следующем кадре. Игра актеров тоже на высоте, чувство напряженности не покидает. Но вот по сюжету промелькнули значительные дыры, так что после просмотра осталось больше вопросов, чем ответов, которые должен дать режиссер в своей картине. К примеру, как могли родиться дети у фотографа от того существа? Почему пожар не уничтожил старый деревянный дом? Почему Настя до смеха в зале затормозила с уничтожением портрета? И зачем Мать выходила ночью погулять? Обойдемся без спойлеров, поэтому кто такая Мать, узнаете, посмотрев фильм.