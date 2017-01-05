ЗАЛ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ
Подробнее >>>
СДЕЛКА С СИСТЕМОЙ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Мыслить как преступник Смотри в оба


На экране развернулся прекрасный Нью-Йорк шестидесятых, где на первый взгляд счастливо живут супруги Стэкхаусы - Уолтер (Патрик Уилсон) и Клара (Джессика Бил). Уолтер - успешный архитектор, душа компании и просто отзывчивый человек, а Клара - профессиональный риелтор, способная продать задорого и собачью конуру. Настал момент, когда они решили переехать в новый большой прекрасный дом, собрали в нем гостей и устроили новоселье. Пришла на вечер молодая певица Элли (Хейли Беннетт), собравшая на себе кучу добрых и злых взглядов. Привлекательная актриса Хейли Беннет стала частенько появляться на экранах, что, безусловно, радует. Отчетливо помню ее героиню в фильме “Девушка в поезде”, в этом фильме и в “Ловушке” между ее персонажами есть общее. Как бы ей не застрять в одном амплуа.
Вернемся к сюжету. По мнению окружающих, брак Стэкхаусов идеален. Но в действительности, когда супруги остаются дома одни, между ними часто возникают разногласия. Клара очень вспыльчивая, ревнует мужа к каждому столбу и закатывает истерики по любому поводу, с чем в последнее время стало сложно смириться Уолтеру, и он хочет покончить с этим.
В фильме очень четко показана линия зависимости человека от мнения окружающих. А что они подумают? А что скажут? Словно смысл жизни - угодить всем вокруг, но только не себе. Возникает ли желание жить без масок?
Но простая история развода вряд ли смогла бы привлечь внимание общественности, если бы за некоторое время в городе не произошло страшное убийство жены владельца книжной лавки мистера Киммела (Эдди Марсан), где главным подозреваемым был именно муж убитой. В виновности Киммела уверен детектив Лоуренс Корби (Винсент Картайзер), только доказательств собрать не может. Случайно попавшаяся Уолтеру заметка в газете об этом страшном преступлении пробудила в нем настоящего следователя, и вот уже двое не сомневаются, кто убийца. Но если расследование дела - это прямая обязанность детектива, то некоторых зрителей на предварительном показе от сети кинотеатров Chaplin Cinemas чрезмерный интерес Уолтера к предполагаемому убийце очень насторожил. Казалось, что у героя мания преследования. Вот скажите, если бы у вас было стопроцентное ощущение того, что этот человек действительно совершил убийство, то пошли бы вы на него посмотреть? А главное, зачем? О существовании семьи Киммела Уолтер до прочтения заметки не знал. А теперь это дело стало для него самым важным. Правда, иногда Клара давала ему истеричные поводы отвлечься от Киммела и угрожала покончить с собой, если Уолтер решит ее оставить. Шантаж - дело тонкое. И вот уже и мистер Стэкхаус не прочь стать вдовцом, как и Киммел. Как говорится, мысли материальны. Если действительно чего-то хотеть, то это ты и получишь, вот только каким именно способом будет достигнуто желаемое, никто не может предугадать. Вот и наш герой не мог подумать, что его жену ждет скорая смерть от чужих рук. Или нет? Может, убийца гораздо ближе, чем кажется?
В фильме много дыма, и - нет, не из-за пожара. Эпизоды, где герои не курят, можно по пальцам пересчитать. Хочется отметить выдержанные, стильные костюмы мужчин в шляпах и яркие пышные юбки у женщин. Кстати, фасоны некоторых платьев тех лет встречались на прошедших мировых неделях моды. Так что приглядитесь. Да, занимательное наблюдение - в любую погоду барышни расхаживали исключительно в туфлях. Вот что значит демисезонная обувь. Забавно выглядел кадр, когда Клара разгуливала с маленькой собачкой под мышкой, как это делают и современные леди.
По сюжету фильм должен больше склоняться в сторону детектива, однако на деле мы наблюдаем, к чему могут привести мрачные мысли и как с этим жить.
Режиссеру удалось создать антураж той эпохи - цветокоррекция, освещение, потрясающие декорации, старые автомобили, и, главное, актеры выглядят подобающе, но ощущение театрализованности отчего-то не покидало во время просмотра.
Главное разочарование - это смазанный финал. То, что режиссер приоткрыл завесу тайны раньше наступления кульминации, до сих пор выбивает из колеи. За один кадр ему удалось разрушить атмосферу загадочности, и интерес к детективному расследованию растворился в секунду. Эффект неожиданности напрочь отсутствует. Фильм достоин просмотра только за антураж.


Большая часть фильма снималась в маленьком городке Нью-Ричмонд на реке Огайо в одноименном штате. Исполнительница роли Клары актриса Джессика Бил была беременна своим первым ребенком во время съемок. Отцом стал ее муж Джастин Тимберлейк.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 234 раз Просмотров: 234 опубликовал: Verstka Вчера, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Январь 2017 (154)
Декабрь 2016 (159)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390