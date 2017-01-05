

На экране развернулся прекрасный Нью-Йорк шестидесятых, где на первый взгляд счастливо живут супруги Стэкхаусы - Уолтер (Патрик Уилсон) и Клара (Джессика Бил). Уолтер - успешный архитектор, душа компании и просто отзывчивый человек, а Клара - профессиональный риелтор, способная продать задорого и собачью конуру. Настал момент, когда они решили переехать в новый большой прекрасный дом, собрали в нем гостей и устроили новоселье. Пришла на вечер молодая певица Элли (Хейли Беннетт), собравшая на себе кучу добрых и злых взглядов. Привлекательная актриса Хейли Беннет стала частенько появляться на экранах, что, безусловно, радует. Отчетливо помню ее героиню в фильме “Девушка в поезде”, в этом фильме и в “Ловушке” между ее персонажами есть общее. Как бы ей не застрять в одном амплуа.

Вернемся к сюжету. По мнению окружающих, брак Стэкхаусов идеален. Но в действительности, когда супруги остаются дома одни, между ними часто возникают разногласия. Клара очень вспыльчивая, ревнует мужа к каждому столбу и закатывает истерики по любому поводу, с чем в последнее время стало сложно смириться Уолтеру, и он хочет покончить с этим.

В фильме очень четко показана линия зависимости человека от мнения окружающих. А что они подумают? А что скажут? Словно смысл жизни - угодить всем вокруг, но только не себе. Возникает ли желание жить без масок?

Но простая история развода вряд ли смогла бы привлечь внимание общественности, если бы за некоторое время в городе не произошло страшное убийство жены владельца книжной лавки мистера Киммела (Эдди Марсан), где главным подозреваемым был именно муж убитой. В виновности Киммела уверен детектив Лоуренс Корби (Винсент Картайзер), только доказательств собрать не может. Случайно попавшаяся Уолтеру заметка в газете об этом страшном преступлении пробудила в нем настоящего следователя, и вот уже двое не сомневаются, кто убийца. Но если расследование дела - это прямая обязанность детектива, то некоторых зрителей на предварительном показе от сети кинотеатров Chaplin Cinemas чрезмерный интерес Уолтера к предполагаемому убийце очень насторожил. Казалось, что у героя мания преследования. Вот скажите, если бы у вас было стопроцентное ощущение того, что этот человек действительно совершил убийство, то пошли бы вы на него посмотреть? А главное, зачем? О существовании семьи Киммела Уолтер до прочтения заметки не знал. А теперь это дело стало для него самым важным. Правда, иногда Клара давала ему истеричные поводы отвлечься от Киммела и угрожала покончить с собой, если Уолтер решит ее оставить. Шантаж - дело тонкое. И вот уже и мистер Стэкхаус не прочь стать вдовцом, как и Киммел. Как говорится, мысли материальны. Если действительно чего-то хотеть, то это ты и получишь, вот только каким именно способом будет достигнуто желаемое, никто не может предугадать. Вот и наш герой не мог подумать, что его жену ждет скорая смерть от чужих рук. Или нет? Может, убийца гораздо ближе, чем кажется?

В фильме много дыма, и - нет, не из-за пожара. Эпизоды, где герои не курят, можно по пальцам пересчитать. Хочется отметить выдержанные, стильные костюмы мужчин в шляпах и яркие пышные юбки у женщин. Кстати, фасоны некоторых платьев тех лет встречались на прошедших мировых неделях моды. Так что приглядитесь. Да, занимательное наблюдение - в любую погоду барышни расхаживали исключительно в туфлях. Вот что значит демисезонная обувь. Забавно выглядел кадр, когда Клара разгуливала с маленькой собачкой под мышкой, как это делают и современные леди.

По сюжету фильм должен больше склоняться в сторону детектива, однако на деле мы наблюдаем, к чему могут привести мрачные мысли и как с этим жить.

Режиссеру удалось создать антураж той эпохи - цветокоррекция, освещение, потрясающие декорации, старые автомобили, и, главное, актеры выглядят подобающе, но ощущение театрализованности отчего-то не покидало во время просмотра.

Главное разочарование - это смазанный финал. То, что режиссер приоткрыл завесу тайны раньше наступления кульминации, до сих пор выбивает из колеи. За один кадр ему удалось разрушить атмосферу загадочности, и интерес к детективному расследованию растворился в секунду. Эффект неожиданности напрочь отсутствует. Фильм достоин просмотра только за антураж.

Большая часть фильма снималась в маленьком городке Нью-Ричмонд на реке Огайо в одноименном штате. Исполнительница роли Клары актриса Джессика Бил была беременна своим первым ребенком во время съемок. Отцом стал ее муж Джастин Тимберлейк.